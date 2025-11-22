Сегодня в 09:00 выезжаем к монастырю Хор Вирап, построенному у подножия священной горы, который считается местом зарождения христианства в стране. Затем побываем в Птичьей пещере (Арени), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения. Учёные полагают, что это самая древняя винодельня в мире. После отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, окружённому стенами красных скал.

Отдохнув, заедем на винный завод: вы полюбуетесь живописными и обширными виноградниками, узнаете, как создаётся вкуснейшее вино и попробуете разные сорта купажей.

Закончим насыщенную программу этого дня у памятника ереванскому архитектору А. Таманяну, автору идеи строительства Каскада.