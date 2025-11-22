Вы прилетаете и добираетесь до отеля. После размещения в 16:00 встречаетесь с гидом и отправляетесь на экскурсию по столице Армении, которая старше древнего Рима на 28 лет. Вы побываете на площади Республики — главном архитектурном комплексе города. Увидите Оперный театр и Государственный университет, здание Парламента и резиденцию Президента. А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат.
2 день
Монастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводе
Сегодня в 09:00 выезжаем к монастырю Хор Вирап, построенному у подножия священной горы, который считается местом зарождения христианства в стране. Затем побываем в Птичьей пещере (Арени), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения. Учёные полагают, что это самая древняя винодельня в мире. После отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, окружённому стенами красных скал.
Отдохнув, заедем на винный завод: вы полюбуетесь живописными и обширными виноградниками, узнаете, как создаётся вкуснейшее вино и попробуете разные сорта купажей.
Закончим насыщенную программу этого дня у памятника ереванскому архитектору А. Таманяну, автору идеи строительства Каскада.
3 день
Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камней
В 10:00 отправляемся дальше исследовать памятники природы и архитектуры Армении. Остановимся у арки Чаренца, сквозь которую открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат. Вы полюбуетесь завораживающей панорамой и узнаете историю сооружения.
Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1-м веке. Есть мнение, что по красоте он превосходит афинский Парфенон! После побываем в монастырском комплексе Гегард, который высечен из гранитного монолита. Тут в течение десятилетий одна за другой прорубались пещеры в скале, служившие монахам кельями.
А теперь — вперёд за кулинарными впечатлениями: вас ждёт мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Вы попробуете свежий ароматный хлеб, желающие смогут здесь же пообедать. Подкрепившись, полюбуемся Симфонией камней — уникальными базальтовыми столбами, нависающими над землёй. Завершим тур после 16:00 в центре Еревана. Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Экскурсии по программе
Трансферы на протяжении тура
Сопровождение гидом
Дегустация на винном заводе
Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
Авиабилеты до Еревана и обратно
Питание
Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, отель, 16:00
Завершение: Ереван, центр, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ани — ваш гид в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Ани. Я создаю туры уже 15 лет, в них мы собираем всё интересное, вкусное и красивое в Армении. Мы знаем её от А до Я и можем читать дальше
организовать всевозможные типы туров в нашей стране. Фишка наших туров — разнообразие: это экскурсии, адреналин, гастрономия, завораживающие пейзажи, интересные встречи с местными и мастер-классы, экстрим, вечерние развлекательные программы, посещение бутик-виноделен и многое другое. Приглашаем вас присоединиться!