Индивидуальный тур-знакомство с Арменией: храмы, Симфония камней и розовая столица

Побывать в знаковых местах Еревана, научиться печь армянский лаваш и увидеть легендарные монастыри
За 3 дня мы покажем вам знаменитые памятники природы и архитектуры. Вы увидите 4 святыни: Хор Вирап и Нораванк, Гегард и Гарни. С высоты Каскада полюбуетесь столицей Армении и Араратом.
Заглянем на винный завод, где вы попробуете местное вино и узнаете тонкости его создания. Исследуем древнюю пещеру, в которой когда-то жили люди, и рассмотрим необычные базальтовые столбы.

А на кулинарном мастер-классе вы не только сами испечёте лаваш, но и продегустируете ароматный хлеб.

Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобные одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Еревану

Вы прилетаете и добираетесь до отеля. После размещения в 16:00 встречаетесь с гидом и отправляетесь на экскурсию по столице Армении, которая старше древнего Рима на 28 лет. Вы побываете на площади Республики — главном архитектурном комплексе города. Увидите Оперный театр и Государственный университет, здание Парламента и резиденцию Президента. А завершите знакомство с Ереваном в знаковом месте — у высокой лестницы Каскад, с которой открывается чарующий вид на город и легендарный Арарат.

2 день

Монастырь Хор Вирап, пещера Арени, комплекс Нораванк, дегустация на винном заводе

Сегодня в 09:00 выезжаем к монастырю Хор Вирап, построенному у подножия священной горы, который считается местом зарождения христианства в стране. Затем побываем в Птичьей пещере (Арени), где более 6000 лет назад жили люди. В пещере были найдены древнейшая обувь, кувшины с вином и ритуальные захоронения. Учёные полагают, что это самая древняя винодельня в мире. После отправимся к монастырскому комплексу Нораванк, окружённому стенами красных скал.

Отдохнув, заедем на винный завод: вы полюбуетесь живописными и обширными виноградниками, узнаете, как создаётся вкуснейшее вино и попробуете разные сорта купажей.

Закончим насыщенную программу этого дня у памятника ереванскому архитектору А. Таманяну, автору идеи строительства Каскада.

3 день

Арка Чаренца, Гарни, Гегард, кулинарный мастер-класс и Симфония камней

В 10:00 отправляемся дальше исследовать памятники природы и архитектуры Армении. Остановимся у арки Чаренца, сквозь которую открывается живописный вид на Араратскую долину и сам Арарат. Вы полюбуетесь завораживающей панорамой и узнаете историю сооружения.

Затем посетим языческий храм Гарни, построенный в 1-м веке. Есть мнение, что по красоте он превосходит афинский Парфенон! После побываем в монастырском комплексе Гегард, который высечен из гранитного монолита. Тут в течение десятилетий одна за другой прорубались пещеры в скале, служившие монахам кельями.

А теперь — вперёд за кулинарными впечатлениями: вас ждёт мастер-класс по приготовлению знаменитого армянского лаваша. Вы попробуете свежий ароматный хлеб, желающие смогут здесь же пообедать. Подкрепившись, полюбуемся Симфонией камней — уникальными базальтовыми столбами, нависающими над землёй. Завершим тур после 16:00 в центре Еревана. Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€340
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы на протяжении тура
  • Сопровождение гидом
  • Дегустация на винном заводе
  • Мастер-класс по приготовлению лаваша
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, отель, 16:00
Завершение: Ереван, центр, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ани
Ани — ваш гид в Ереване
Здравствуйте! Меня зовут Ани. Я создаю туры уже 15 лет, в них мы собираем всё интересное, вкусное и красивое в Армении. Мы знаем её от А до Я и можем
организовать всевозможные типы туров в нашей стране. Фишка наших туров — разнообразие: это экскурсии, адреналин, гастрономия, завораживающие пейзажи, интересные встречи с местными и мастер-классы, экстрим, вечерние развлекательные программы, посещение бутик-виноделен и многое другое. Приглашаем вас присоединиться!

