Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Вы увидите древние монастыри Татев и Хор Вирап, полюбуетесь заснеженным Араратом и исследуете пещерную деревню.
Погуляем по курортному Джемруку, пейзажи которого сравнивают с альпийскими, и продегустируем вино в винодельне Арени.
июн
дек
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Транспортное средство: Mercedes Viano (1-4 человек), Mercedes Sprinter (4+ человек).
Проживание. В отеле «Basen Hotel», в 1-2-местных номерах.
Питание. В стоимость включен завтрак в отеле. Остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Хор Вирап, винодельня в Арени, прогулка по Джемруку, ночь в Сисиане
Встречаемся и отправляемся в одно из священных мест в Армении — к монастырю Хор Вирап, расположенному на скале посреди равнины. Вы узнаете историю знаковой для христианства в стране постройки и полюбуетесь захватывающим видом на гору Арарат.
Затем едем в деревню Арени, известную на весь мир производимыми здесь винами. Заглянем на местную винодельню: вы услышите о тонкостях изготовления вина и, конечно, попробуете несколько сортов.
После посетим курортный Джермук в сердце Армянского нагорья. Пообедав в ресторане, осмотрим этот небольшой живописный городок, славящийся целебными минеральными источниками и красивой природой, за что его иногда сравнивают с Альпами.
Вечером приедем в соседний город Сисиан и остановимся там на ночь.
Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»
После завтрака едем к ещё одному монастырю — Татев — жемчужине средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть к нему без труда, воспользуемся канатной дорогой «Крылья Татева» и полюбуемся через стёкла вагончиков чарующими пейзажами и ущельем реки Воротан. По прибытии посмотрим на сам монастырь, построенный в 9-м веке, несколько хорошо сохранившихся церквей, колокольню и трапезную.
После обеда традиционными армянскими блюдами направимся в деревню Хндзореск — историческое поселение, высеченное прямо в скалах. Вы увидите пещерные жилища и церкви 4-го века и совершите небольшой треккинг к качающемуся мосту Хндзореска, с которого открывается потрясающий вид.
В завершении побываем в месте, которое называется Караундж, а также известно как «армянский Стоунхендж». На горном плато с древних времён вертикально установлены камни, которые, предположительно, использовались для астрономических наблюдений и ритуалов.
Вечером вернёмся в Ереван.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе (Mercedes Viano для 1-4 человек, Mercedes Sprinter для 4 и более человек)
- Проживание
- Завтрак в отеле
- Дети до 1 года бесплатно, от 1 года до 3 лет - скидка 50%
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Еревана и обратно
- Питание (кроме 1 завтрака)
- Входные сборы
- Цена тура указана при наборе группы от 3 человек
- Возможно проведение тура индивидуально (для 1-2 человек). Стоимость - 33 900 руб. за весь тур + 4000 руб. дополнительно с каждого человека за отель
- Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты