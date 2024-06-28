Топовые достопримечательности южной Армении
Авторский тур в Ереване

Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»

Юг Армении — это гармоничное сочетание культурных и природных достопримечательностей. Мы покажем вам самые знаковые места и познакомим с их богатой историей.

Вы увидите древние монастыри Татев и Хор Вирап, полюбуетесь заснеженным Араратом и исследуете пещерную деревню.

Погуляем по курортному Джемруку, пейзажи которого сравнивают с альпийскими, и продегустируем вино в винодельне Арени.
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Топовые достопримечательности южной Армении
Ближайшие даты:
28
июн
13
дек

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.
Транспортное средство: Mercedes Viano (1-4 человек), Mercedes Sprinter (4+ человек).

Проживание. В отеле «Basen Hotel», в 1-2-местных номерах.

Питание. В стоимость включен завтрак в отеле. Остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Хор Вирап, винодельня в Арени, прогулка по Джемруку, ночь в Сисиане

Встречаемся и отправляемся в одно из священных мест в Армении — к монастырю Хор Вирап, расположенному на скале посреди равнины. Вы узнаете историю знаковой для христианства в стране постройки и полюбуетесь захватывающим видом на гору Арарат.

Затем едем в деревню Арени, известную на весь мир производимыми здесь винами. Заглянем на местную винодельню: вы услышите о тонкостях изготовления вина и, конечно, попробуете несколько сортов.

После посетим курортный Джермук в сердце Армянского нагорья. Пообедав в ресторане, осмотрим этот небольшой живописный городок, славящийся целебными минеральными источниками и красивой природой, за что его иногда сравнивают с Альпами.

Вечером приедем в соседний город Сисиан и остановимся там на ночь.

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2 день

Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»

После завтрака едем к ещё одному монастырю — Татев — жемчужине средневековой армянской архитектуры. Чтобы попасть к нему без труда, воспользуемся канатной дорогой «Крылья Татева» и полюбуемся через стёкла вагончиков чарующими пейзажами и ущельем реки Воротан. По прибытии посмотрим на сам монастырь, построенный в 9-м веке, несколько хорошо сохранившихся церквей, колокольню и трапезную.

После обеда традиционными армянскими блюдами направимся в деревню Хндзореск — историческое поселение, высеченное прямо в скалах. Вы увидите пещерные жилища и церкви 4-го века и совершите небольшой треккинг к качающемуся мосту Хндзореска, с которого открывается потрясающий вид.

В завершении побываем в месте, которое называется Караундж, а также известно как «армянский Стоунхендж». На горном плато с древних времён вертикально установлены камни, которые, предположительно, использовались для астрономических наблюдений и ритуалов.

Вечером вернёмся в Ереван.

Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»Татев и канатная дорога, Хндзореск, «армянский Стоунхендж»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе (Mercedes Viano для 1-4 человек, Mercedes Sprinter для 4 и более человек)
  • Проживание
  • Завтрак в отеле
  • Дети до 1 года бесплатно, от 1 года до 3 лет - скидка 50%
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Питание (кроме 1 завтрака)
  • Входные сборы
  • Цена тура указана при наборе группы от 3 человек
  • Возможно проведение тура индивидуально (для 1-2 человек). Стоимость - 33 900 руб. за весь тур + 4000 руб. дополнительно с каждого человека за отель
  • Проведение тура возможно и в другие удобные вам даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:00-13:00
Завершение: Ереван, Площадь Республики, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаКанатная дорогаПрирода и пейзажи

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