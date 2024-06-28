Встречаемся и отправляемся в одно из священных мест в Армении — к монастырю Хор Вирап, расположенному на скале посреди равнины. Вы узнаете историю знаковой для христианства в стране постройки и полюбуетесь захватывающим видом на гору Арарат.

Затем едем в деревню Арени, известную на весь мир производимыми здесь винами. Заглянем на местную винодельню: вы услышите о тонкостях изготовления вина и, конечно, попробуете несколько сортов.

После посетим курортный Джермук в сердце Армянского нагорья. Пообедав в ресторане, осмотрим этот небольшой живописный городок, славящийся целебными минеральными источниками и красивой природой, за что его иногда сравнивают с Альпами.

Вечером приедем в соседний город Сисиан и остановимся там на ночь.