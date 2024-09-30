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значимых мест Армении. Выбрали тур на 3 дня. Но очень хотелось посетить и монастырь Татев, а туда организуются двухдневные экскурсии. Спросил у Арама про возможность объединить несколько экскурсии в одну, чтобы достопримечательности не пересекались и чтобы можно было вернуться в ту же гостиницу, что до поездки в Татев и остаться в ней до дня вылета. И оказалось все можно!!! Мы получили от ребят 5 дней насыщенных путешествий. Посмотрели Ереван, север, северо-восток, северо-запад и юг Армении. Очень понравился формат путешествий на комфортабельном микроавтобусе Мерседес с собственным гидом Тиграном, который очень интересно рассказывает обо всех достопримечательностях и с которым мы очень сдружились. Все путешествие было наполнено впечатлениями, которые с каждым разом затмевали предыдущие. Ребята очень грамотно построили маршрут, чтобы градус восхищения повышался на каждой новой остановке! Большое спасибо за это путешествие! Рекомендуем!!!