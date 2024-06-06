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на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!