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Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за всё до 8 чел.
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
70 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
€180 за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
€1 350 за человека
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€296 за человека
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
Авторский тур
3 дня
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$539 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
30 июня в 14:00
4 авг в 14:00
11940095 520₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ММихаил14 апреля 2024Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
- ВВалерия24 марта 2024Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
- ААнна11 марта 2024Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
- ААся23 февраля 2024Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
- ЛЛилия3 января 2024Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
- ИИрина29 ноября 2023Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На машине»
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