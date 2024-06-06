Туры по Еревану на машине с гидом

Найдено 26 туров в категории «На машине» в Ереване, цены от 180 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500 за человека
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
Научиться готовить лаваш, побывать на 4 дегустациях и увидеть гордый Арарат
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 13:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
54 500 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Влюбиться в гордые вершины, попетлять по ереванским улочкам и погрузиться в историю древнего народа
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
33 000 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
Полюбоваться Севаном, увидеть архитектурные шедевры и переночевать в колоритном Дилижане
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за всё до 8 чел.
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900 за человека
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
60 000 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000 за человека
Шесть ярких дней в Армении
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Шесть ярких дней в Армении
Исследовать старейший языческий храм и насладиться природными видами озера Севан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
88 500 за человека
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Древние храмы и природа Армении за 4 дня
Полюбоваться армянской Швейцарией с канатной дороги и исследовать языческий храм Солнца
Начало: Международный Аэропорт Звартноц
70 000 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Топовые достопримечательности южной Армении
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Топовые достопримечательности южной Армении
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире и увидеть «армянский Стоунхендж»
Начало: Ереван, 08:00-13:00
28 июня в 08:00
13 дек в 08:00
13 000 за человека
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
6 июля в 06:00
3 авг в 06:00
180 за человека
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка Армении с праздничным ужином, мастер-классами и дегустацией
Научиться готовить лаваш, попробовать армянские вина на заводе и увидеть бескрайний Севан
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи по договорённости
30 дек в 13:00
1 350 за человека
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
296 за человека
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Исторический след: тур по древним землям Армении и Грузии
Посетить вековые святыни, прикоснуться к наследию и побродить по улочкам старинных городов
Начало: Аэропорт Еревана, любое время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
95 500 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Согреваемся под солнцем Армении: Ереван, Севан, Татев и Арарат
Взлететь на "Крыльях Татева", побывать на домашней винодельне и увидеть "армянское море"
Начало: Аэропорт Еревана, рекомендуем выбирать рейсы с при...
11 июня в 16:00
9 июля в 16:00
$1 200 за человека
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
🚗 На машине
скидка
5%
Авторский тур
8 дней
Классический тур в Армению: Ереван, Дилижан, пещерный город и древние монастыри
Побывать в Птичьей пещере, полетать на «Крыльях Татева» и попробовать лучший коньяк
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
30 июня в 10:00
14 июля в 10:00
770$732 за человека
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
К границе с Ираном, в древний Мегри. Индивидуальный тур
Побывать в самом южном городе Армении, рассмотреть средневековую архитектуру и полюбоваться видами
Начало: Ереван, 08:30-09:00
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
$539 за всё до 8 чел.
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Большое армяно-грузинское приключение: Ереван, Тбилиси и Батуми
Научиться готовить хлеб пури, пообедать на берегу Севана и насладиться вином на домашней винодельне
Начало: Аэропорт Еревана, до 14:00
30 июня в 14:00
4 авг в 14:00
11940095 520 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
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    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Отличный тур, чтобы посмотреть основные направления в Армении и развитие армянской культуры. Гид приятный, хороший водитель. советую.
  • В
    Валерия
    24 марта 2024
    Индивидуальный тур по объектам наследия ЮНЕСКО
    Спасибо Левону за увлекательное путешествие по Армении! За два дня мы узнали очень много про историю и культуру страны. Увидели
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    красивые места, сотворенные человеком и природой. Тур грамотно организован с точки зрения маршрута и остановок, при такой насыщенной программе было достаточно времени на отдых и перекусы. Однозначно рекомендуем!

  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
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    водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.

  • А
    Ася
    23 февраля 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
    читать дальше

    самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать. Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал) Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!

    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие
  • Л
    Лилия
    3 января 2024
    Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
    Были на новогоднем туре по Армении у Сергея. Это наше не первое путешествие и не первый тур, и поэтому особо
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    хотелось бы отметить насколько комфортно все было устроено! Сергей в минимальные сроки отвечал на все вопросы, помог с организацией встречи нового года, на каждом этапе просил обратную связь, тур подстроили под нас, под наши интересы и возможности! Сам тур очень насыщенный и интересный, при этом не перегружен, поэтому получается максимально отдохнуть и насладиться красивыми местами. Также хотелось отметить замечательного гида Сару - это настоящий профессионал своего дела, рассказывала захватывающе, не утомляя скучными фактами) и отдельная благодарность водителю Артаку, который очень аккуратно возил нас по лучшим местам Армении, также рассказывал много интересного про Армению. Армения сама по себе оказалась великолепна, огромное спасибо организаторам, что позволили нам с максимальным комфортом и удобством отдохнуть в этой чудесной стране! Рекомендую от всего сердца!

  • И
    Ирина
    29 ноября 2023
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
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    и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!

    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою
  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 26
  1. Армения: знакомство с краем гор и монастырей
  2. Дегустационный трип в Армению: коньяк, вино и национальная кухня
  3. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  4. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  5. Армения за 3 дня: Ереван, Севан и Арарат
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "На машине" можно забронировать 26 авторских туров от 180 до 95 520 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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