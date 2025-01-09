Описание тура
Маршрут тура: Ереван Памятник Алфавиту - Касахское ущелье (место силы) - Сагмосаванк Винный Замок Воскеваз Обзорный тур по Еревану Ереванский коньячный завод Эчмиадзин Звартноц Музей Сокровища Эчмиадзина - Арка Чаренца Гарни Гегард Хор Вирап Нораванк Арени Озеро Севан Севанаванк Дилижан Агарцин - Ереван
Внимание!
Цена тура указана на 1 человека при двухместном размещении в отеле Best View 3 эконом.
Если Вы путешествуете один, то будет одноместное размещение с доплатой.
Возможно также размещение в других отелях.
Цены и варианты размещения ниже:
Низкий сезон 01.01 - 28.02 и 01.11 - 31.12 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 668 / 851
Ani Central Inn 759 / 964
Ani Plaza 809 / 1095
Высокий сезон 01.03 - 31.10 / В долларах
Гостиница - 2-местное размещение / 1-местное размещение
Best View Hotel Yerevan 668 / 851
Ani Central Inn 795 / 1081
Ani Plaza 899 / 1189
- Познакомимся со столицей Армении поближе!
- Восхитимся горной жемчужиной Армении!
- Узнаем секреты приготовления вкусного армянского лаваша!
- Побываем в винном замке!
- Увидим Св. Копье, которым пронзили Христа!
Программа тура по дням
День прилета
Прибытие в Ереван.
Встреча в аэропорту Звартноц. Трансфер в гостиницу.
Ночь в Ереване.
Сагмосаванк, Винный Замок Воскеваз
Завтрак в отеле
Памятник Алфавиту - Не в каждой стране можно встретить памятник собственному алфавиту, а в Армении он есть. Алфавит гордость армянского народа. Он был собран в 405 г. великим ученым и просветителем Св. Месропом Маштоцем, который заложил в алфавите сверхчеловеческие идеи, о которых можно узнать во время этой экскурсии.
Сагмосаванк - Над бездной ущелья реки Касах, словно факел на ветру, приютился древний армянский храм и монастырь Сагмосаванк. По легенде Сагмосаванк основал святой Григорий Просветитель аж 17 столетий назад. Нет, это не монастырь Xvii века, это семнадцать веков назад в прошлое в Iv век н. э!
В этот же день мы посетим винный завод или как мы его называем Винный Замок Воскеваз, (что в переводе с армянского означает Золотая лоза). Винодельня была основана еще в 1932 году. Со всеми современными инновациями, она тщательно сохранила большую часть своих подлинных элементов, включая здания. Особый интерес представляет сокровищница завода, где хранятся артефакты и доказательства того, что Армения является колыбелью винодельчества. Тур по заводу и дегустация 3 видов вин.
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване
Обзор по Еревану, коньячный завод
Завтрак в отеле
Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.
Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города.
После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада, где в открытом доступе можно увидеть работы Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город и на гору Арарат.
Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.
После мы окажемся на Северном проспекте, именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.
Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.
Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда - это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.
Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией
Экскурсии на заводе Арарат начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.
Далее мы с Вами окажемся в коньячном погребе, где узнаем, что такое доля ангелов, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.
И все это завершится долгожданной дегустацией. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы в Вами будем дегустировать коньяки Арарат 3 звезды и Ани 7-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!
Ночь в Ереване
Эчмиадзин - Звартноц
Завтрак в отеле
Поездка в Эчмиадзин это духовное путешествие в сердце Христианской Армении, так как здесь находится духовный и административный центр Армянской апостольской церкви (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Здесь мы посетим Кафедральный собор (303г), создание которого окутано красивейшей историей. Согласно легенде, первому патриарху Григору Лусаворичу (Григорию Просветителю) приснилось, как Единорожденный - Христос, сошел с небес с огненным молотом в руках и указал место для постройки собора. На этом месте в 303 году, где находился древний языческий храм, и была заложена церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает место сошествия Единорожденного. Эчмиадзин является резиденцией Католикоса всех армян.
Мы посетим также музей-сокровищницу Эчмиадзина ведь именно здесь, среди многочисленных других сокровищ, хранится не только святое копье, которым пронзили Христа, но также и чудом сохранившиеся останки Ноева Ковчега.
Далее посещение церкви Св. Рипсиме (7в.) - построенной на месте древнего языческого капища, где Святая Рипсиме приняла мученическую смерть.
Посещение руин храма Звартноц, что в переводе означает сонм небесных воинов или Храм Бдящих Ангелов. Храм был возведен еще в Vii ст. Как и большинство древних сооружений Армении, Звартноц дошел до настоящего времени только в развалинах. Но даже в таком виде он дает яркое представление о своей величественной красоте (Всемирное Наследие Юнеско (лист 2000)).
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване
Гарни, Гегард, выпечка лаваша
Завтрак в отеле
Мы с Вами отправимся в увлекательное путешествие, чтобы познакомится как с языческой, так и с христианской Арменией.
По ходу нашей экскурсии, мы посетим:
Арку Чаренца - излюбленное место туристов, откуда открывается потрясающий вид на священную гору Арарат, а издали виднеется город Ереван. Арка названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил проводил много времени здесь наслаждаясь красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а также сможете сделать потрясающий снимок на память.
Языческий храм Солнца Гарни (1 в. н. э.) излюбленное места армянских царей. Храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием Симфония камней.
Пещерный монастырь Гегард (12 - 13 вв.) в переводе означающий святое копье в честь хранившегося в нем долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа. Копье сейчас находится в музее Св. Эчмиадзина. Храм находится высоко в горах в ущелье реки Гохт. Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьет холодный родник. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней и дает красоту. Монастырь Гегард занесен в списки Всемирного наследия Юнеско (лист 2000).
Здесь мы также зайдем в гости к местным жителям, чтобы увидеть, как пекут настоящий армянский лаваш. Кстати, немногие знают, что лаваш, этот тонкий, ароматный армянский хлеб, включен в список нематериального наследия Юнеско.
Возвращение в Ереван
Ночь в Ереване
Хор Вирап, Нораванк, Арени
Завтрак в отеле
Этот тур путешествие из Еревана на юг страны - в Вайоцдзорскую облость, через Араратскую долину.
Во время этого замечательного путешествия мы посетим церковь Хор Вирап, что в переводе означает глубокая яма, тюрьма - место заточения Св. Григория Просветителя. Отсюда началось крещение Армении первого государства, ставшего христианским раньше Рима. Храм находится в Араратской долине, откуда открывается величественный вид на библейскую гору Арарат, сверкающую своими двумя вершинами. Это место прежней столицы Армении древнего Арташата (180в. до н. э.), построенного по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом. Примечательно и то, что Хор Вирап самое близкое место к горе Арарат. Многие считают, что это место и есть наилучший ракурс для тех, кто хочет запечатлеть себя на фоне Библейской горы.
Далее наш путь лежит по живописному ущелью, окаймленному терракотовыми скалами, к монастырю Нораванк(13 в.). А по дороге к нему нас ждет посещение села Арени и дегустация вин.
посещение Нораванка и Арени возможно только при благоприятных погодных условиях в зимнем сезоне.
Возвращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Оз. Севан, Дилижан, Агарцин
Завтрак в отеле
Одним из самых популярных наших экскурсий является тур на озеро Севан, которое по праву считается жемчужиной Армении, второе крупнейшее высокогорное озеро Евразии. Тут мы поднимемся на вершину полуострова Ахтамар, чтобы с высоты полуострова нашему взору открылась голубоглазая красавица, осмотрим один из древнейших монастырей - Севанаванк (9 в.).
По дороге к монастырю, многие местные жители назойливо Вам будут предлагать выпустить в небо пару священных голубей, дабы исполнить свои заветные мечты и желания! Говорят, они сбываются!
О происхождении названия Севан существуют несколько легенд. Но самая распространенная из них это то, что когда-то ванские армяне, вынужденные покинуть свои края, переселились на берега озера Севан, напоминавшие им родину. Но холодный и суровый высокогорный климат не понравился им. Вспоминая мягкий и тёплый воздух озера Ван, они с горечью восклицали: Чёрный Ван (сев Ван) достался нам, чёрный Ван!
Тур в Дилижан - монастырь Агарцин. Говорят, если бы в раю был лес, горы и минеральные источники, то рай был бы похож на Дилижан. Агарцинское ущелье едва ли не лучшее место Дилижанского заповедника. В верховье реки Агарцин, левый приток реки Агстев, в 18 км от Дилижана и в 6 км от трассы расположился монастырь Агарцнаванк. В 2-x км от монастыря находятся развалины средневекового села Агарцин давшего название монастырю.
Возращение в Ереван. Ночь в Ереване.
Свободный день
Завтрак в отеле
Свободный день
Ночь в Ереване
День вылета
Завтрак в отеле
Выселение из номеров до 12:00
Трансфер в аэропорт Звартноц и счастливое возвращение домой!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Услуги экскурсовода
- Завтраки
- Все входные билеты
- Тур по Ереванскому коньячному заводу и дегустацию коньяков Арарат
- Тур и дегустация в винном замке Воскеваз
- Мастер-класс по выпечке лаваша
- Дегустация вина в Арени
- Трансферы Аэропорт Гостиница Аэропорт
- Комфортабельный транспорт во время всех экскурсий
- 1 бут воды 0.5л на человека во время экскурсий
Что не входит в цену
- Спиртные напитки
- Обед у частного винодела
- Обеды и ужины, не указанные в программе
- Страховка
- Авиабилет
О чём нужно знать до поездки
- Наденьте удобную обувь и одежду по погоде.
- При посещении монастырей и церквей следует одевать одежду ниже колена, не очень открытую. Женщинам рекомендуется покрывать волосы платком.
- Вход в монастыри и церкви с животными запрещен.
Пожелания к путешественнику
Приезжайте на экскурсию с улыбкой и позитивом:)
Визы
Граждане Рф, Республик Снг и Евросоюза не нуждаются в визе при въезде в Армению.