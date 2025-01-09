3 день

Обзор по Еревану, коньячный завод

Завтрак в отеле

Классический тур по столице Армении Еревану, одному из древнейших городов мира, который старше Рима на 30 лет.

Наш маршрут начнется с автобусного обзора по городу, который охватит все основные достопримечательности, главные улицы и проспекты города.

После кругового обзора по городу нас ждет пешая прогулка по малому центру. Начнется она с Ереванского Каскада, где в открытом доступе можно увидеть работы Ботеро, Аршил Горки, Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, Барри Фланаган. Тут мы, конечно, поднимемся до смотровой площадки, откуда открывается фантастический вид на розовый город и на гору Арарат.

Далее мы продолжим нашу прогулку до Театральной площади, где находится театр Оперы и Балета и известное Лебединое озеро, рядом с которым гордо играет на рояле всеми нами любимый Арно Бабаджанян.

После мы окажемся на Северном проспекте, именно тут можно встретить памятник известному цветочнику Карабале, который всегда одаривал влюбленных цветами.

Конечный пункт нашей пешей прогулки - Площадь Республики. В центре Площади находятся известные поющие фонтаны, шоу которых можно насладиться с середины апреля до конца октября.

Обзорный тур по Еревану завершится посещением Цицернакаберда - это мемориал, посвященный многочисленным жертвам геноцида армянской нации в 1915 году.

Тур по Ереванскому Коньячному Заводу с классической дегустацией

Экскурсии на заводе Арарат начинаются с музейных залов, в которых хранятся личные вещи и фотографии основателей коньячного производства в Армении. В музее также выставлены самые старые бочки Шустовских времен, множественные медали и первая грамота от французских коньякоделов 1907 года.

Далее мы с Вами окажемся в коньячном погребе, где узнаем, что такое доля ангелов, президенты каких стран имеют свои бочки на Президентской Аллее, как взвешивали почетных гостей, и какой коньяк выпивал Уинстон Черчиль.

И все это завершится долгожданной дегустацией. У нас будет классическая дегустация, и это означает, что мы в Вами будем дегустировать коньяки Арарат 3 звезды и Ани 7-летней выдержки. Во время дегустации мастера завода Вам расскажут о правилах и нюансах дегустации, после чего Вы, несомненно, влюбитесь в этот солнечный напиток на всю оставшуюся жизнь!

Ночь в Ереване

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086