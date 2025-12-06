Мои заказы

Индивидуальный тур в Армению по местам съёмок «Манюни»: Ереван, Дилижан и Берд

Увидеть локации, знакомые по любимому сериалу, полюбоваться горами, храмами и побывать на Севане
Приглашаем вас в необычное путешествие, в котором вы увидите места, где оживали страницы книг Наринэ Абгарян и снимались сцены сериала «Манюня».

Побываем в Ереване, где сохранились дом Ба и дом Наринэ,
заглянем в здание старой поликлиники и прогуляемся по детской железной дороге, где бродили любимые герои.

Обязательно побываем у озера Севан, который в сериале превратился в настоящее море — именно здесь создавали сцены отдыха в Адлере. Мы исследуем улочки Дилижана и заедем в Берд — родной город писательницы.

А ещё нам откроются красоты Тавушского водохранилища и монастыря Нор Варагаванк, а также величие Лори с его древней крепостью и ущельями.

Описание тура

Организационные детали

С собой надо иметь теплые вещи, сменную обувь на всякий, дождевик. На всем протяжении тура есть Wi-Fi.

Питание. Включены завтраки и 1 обед-пикник на природе.

Транспорт. Комфортабельные минивэны Mercedes-Benz Viano, Toyota Alphard, Nissan Quest и другие. При необходимости и по запросу возможны другие модели.

Возраст участников. 5-70 лет.

Виза. Не нужна гражданам РФ.

Уровень сложности. Лёгкий. Передвижение на машине, небольшие пешие участки.

Программа тура по дням

1 день

Места съёмок в Ереване: дома Ба и Наринэ, поликлинника и железная дорога

Встретим вас и начнём знакомство с Ереваном, где снимались ключевые сцены сериала. Мы начнём с дома Ба, где жила маленькая Манюня. Затем отправимся к дому Наринэ. В книге он находился в городке Берд, но для съёмок была выбрана столица. После посетим здание поликлиники, где располагался стоматологический кабинет отца Наринэ. Именно здесь была снята культовая сцена с «лечением» зуба Манюни.

Завершит день прогулка по детской железной дороге — месту съёмок эпизодов, посвящённых празднику 9 мая. Атмосфера веселья, праздничная суета и детские впечатления здесь оживают особенно ярко.

2 день

Парк «Джрвеж», Северный автовокзал, озеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан

День начнём с прогулки по парку «Джрвеж». Именно здесь проходили съёмки сцен рыбалки и побега в лес из второго сезона. Далее отправимся на Северный автовокзал — отсюда по сюжету герои уезжали в Адлер, начиная большое путешествие на Чёрное море.

Следующая остановка — озеро Севан. В сериале оно стало морским побережьем Адлера, где снимали эпизоды отдыха у воды. Мы побываем и на Севанском полуострове с монастырём Севанаванк — одним из знаковых духовных центров Армении.

Затем путь лежит в Дилижан. Здесь проходили съёмки сцен прибытия в Адлер, в том числе знаменитый эпизод со спуском по лестнице. Мы также прогуляемся по восстановленной улице ремесленников и увидим памятник героям фильма «Мимино».

Вечером разместимся в гостевом доме.

3 день

Берд - родной город писательницы Наринэ Абгарян, Тавушинское водохранилище и монастырь Нор-Варагаванк

Посетим Берд — родной город писательницы Наринэ Абгарян. Именно здесь разворачиваются события её произведений «Манюня» и «Симон». Небольшой городок, окружённый зелёными горами, позволяет лучше понять мир, описанный автором.

После прогулки по Берду мы отправимся к Тавушскому водохранилищу — одному из самых живописных мест области. Далее осмотрим монастырь Нор-Варагаванк, а также насладимся красотой местной природы.

Вечером вернёмся в Дилижан.

4 день

Степанаванский дендропарк, руины церкви Тормакаванк, крепость Лори Берд и ущелье Аревацаг

Побываем в лагере «Колагир», неподалёку от города Ванадзор. Далее мы отправимся в Степанаванский дендропарк, где снимали сцены прибытия в «Адлер», включая дом, в котором поселились герои.

Следующая остановка — руины церкви Тормакаванк 5 века, мелькающей в кадрах пути на дачу семьи Наринэ. Затем мы поднимемся к крепости Лори Берд, которая в сериале предстала как тот самый городок Берд. Здесь проходили съёмки сцен первого сезона, где дети бегали по древним крепостным стенам.

Увидим ущелье Аревацаг, посетим село Чкаловка и современный образовательный центр COAF Smart Centre. По дороге сделаем остановку на Пушкинском перевале. Многие панорамные кадры ущелья, знакомые по сериалу, были сняты именно в этих местах.

Ночевка запланирована в одном из уютных гостевых домов в сёлах Дебед или Дсех.

5 день

Аштарак и старинный мост, Касахское ущелье, монастырь Сагмосаванк и памятник армянскому алфавиту

Отправимся в Аштарак, где посетим старинный мост, где снимали первые сцены сериала: девочки бегут по нему, а под мостом моют лошадь. Далее нас ждёт прогулка по Касахскому ущелью возле монастыря Сагмосаванк. После этого мы остановимся у памятника армянскому алфавиту, установленного у подножья горы Арагац.

Вечером вернёмся в Ереван.

6 день

Отъезд

У вас будет свободное время, а затем отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед-пикник, бутилированная вода в машине
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Входные билеты
  • Wi-Fi всю поездку
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Еревана, 9:00
Завершение: Аэропорт Еревана, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 182 туристов
Наша команда одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас все гибко, идем
на встречу любым пожеланиям гостей. Наши экскурсии мы проводим в формате путешествий, без жестких временных рамок. Заезжаем или останавливаемся даже в местах, не указанных в программе, для красивых фотографий или просто чтобы наслаждаться видами. С огромным удовольствием покажем вам Ереван и всю Армению в любое время года!

