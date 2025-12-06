Встретим вас и начнём знакомство с Ереваном, где снимались ключевые сцены сериала. Мы начнём с дома Ба, где жила маленькая Манюня. Затем отправимся к дому Наринэ. В книге он находился в городке Берд, но для съёмок была выбрана столица. После посетим здание поликлиники, где располагался стоматологический кабинет отца Наринэ. Именно здесь была снята культовая сцена с «лечением» зуба Манюни.

Завершит день прогулка по детской железной дороге — месту съёмок эпизодов, посвящённых празднику 9 мая. Атмосфера веселья, праздничная суета и детские впечатления здесь оживают особенно ярко.