Побываем в Ереване, где сохранились дом Ба и дом Наринэ,
Описание тура
Организационные детали
С собой надо иметь теплые вещи, сменную обувь на всякий, дождевик. На всем протяжении тура есть Wi-Fi.
Питание. Включены завтраки и 1 обед-пикник на природе.
Транспорт. Комфортабельные минивэны Mercedes-Benz Viano, Toyota Alphard, Nissan Quest и другие. При необходимости и по запросу возможны другие модели.
Возраст участников. 5-70 лет.
Виза. Не нужна гражданам РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Передвижение на машине, небольшие пешие участки.
Программа тура по дням
Места съёмок в Ереване: дома Ба и Наринэ, поликлинника и железная дорога
Встретим вас и начнём знакомство с Ереваном, где снимались ключевые сцены сериала. Мы начнём с дома Ба, где жила маленькая Манюня. Затем отправимся к дому Наринэ. В книге он находился в городке Берд, но для съёмок была выбрана столица. После посетим здание поликлиники, где располагался стоматологический кабинет отца Наринэ. Именно здесь была снята культовая сцена с «лечением» зуба Манюни.
Завершит день прогулка по детской железной дороге — месту съёмок эпизодов, посвящённых празднику 9 мая. Атмосфера веселья, праздничная суета и детские впечатления здесь оживают особенно ярко.
Парк «Джрвеж», Северный автовокзал, озеро Севан, монастырь Севанаванк и Дилижан
День начнём с прогулки по парку «Джрвеж». Именно здесь проходили съёмки сцен рыбалки и побега в лес из второго сезона. Далее отправимся на Северный автовокзал — отсюда по сюжету герои уезжали в Адлер, начиная большое путешествие на Чёрное море.
Следующая остановка — озеро Севан. В сериале оно стало морским побережьем Адлера, где снимали эпизоды отдыха у воды. Мы побываем и на Севанском полуострове с монастырём Севанаванк — одним из знаковых духовных центров Армении.
Затем путь лежит в Дилижан. Здесь проходили съёмки сцен прибытия в Адлер, в том числе знаменитый эпизод со спуском по лестнице. Мы также прогуляемся по восстановленной улице ремесленников и увидим памятник героям фильма «Мимино».
Вечером разместимся в гостевом доме.
Берд - родной город писательницы Наринэ Абгарян, Тавушинское водохранилище и монастырь Нор-Варагаванк
Посетим Берд — родной город писательницы Наринэ Абгарян. Именно здесь разворачиваются события её произведений «Манюня» и «Симон». Небольшой городок, окружённый зелёными горами, позволяет лучше понять мир, описанный автором.
После прогулки по Берду мы отправимся к Тавушскому водохранилищу — одному из самых живописных мест области. Далее осмотрим монастырь Нор-Варагаванк, а также насладимся красотой местной природы.
Вечером вернёмся в Дилижан.
Степанаванский дендропарк, руины церкви Тормакаванк, крепость Лори Берд и ущелье Аревацаг
Побываем в лагере «Колагир», неподалёку от города Ванадзор. Далее мы отправимся в Степанаванский дендропарк, где снимали сцены прибытия в «Адлер», включая дом, в котором поселились герои.
Следующая остановка — руины церкви Тормакаванк 5 века, мелькающей в кадрах пути на дачу семьи Наринэ. Затем мы поднимемся к крепости Лори Берд, которая в сериале предстала как тот самый городок Берд. Здесь проходили съёмки сцен первого сезона, где дети бегали по древним крепостным стенам.
Увидим ущелье Аревацаг, посетим село Чкаловка и современный образовательный центр COAF Smart Centre. По дороге сделаем остановку на Пушкинском перевале. Многие панорамные кадры ущелья, знакомые по сериалу, были сняты именно в этих местах.
Ночевка запланирована в одном из уютных гостевых домов в сёлах Дебед или Дсех.
Аштарак и старинный мост, Касахское ущелье, монастырь Сагмосаванк и памятник армянскому алфавиту
Отправимся в Аштарак, где посетим старинный мост, где снимали первые сцены сериала: девочки бегут по нему, а под мостом моют лошадь. Далее нас ждёт прогулка по Касахскому ущелью возле монастыря Сагмосаванк. После этого мы остановимся у памятника армянскому алфавиту, установленного у подножья горы Арагац.
Вечером вернёмся в Ереван.
Отъезд
У вас будет свободное время, а затем отвезём вас в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед-пикник, бутилированная вода в машине
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Входные билеты
- Wi-Fi всю поездку
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Обеды и ужины
- Доплата за 1-местное размещение - 13 000 ₽