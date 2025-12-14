-
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«Заглянем в храм Гарни, так напоминающий афинский, отправимся в Караундж — древнюю обсерваторию и пройдёмся по улочкам Дилижана — городка в горном ущелье»
27 дек в 08:00
3 янв в 08:00
76 500 ₽
85 000 ₽ за человека
Армения с необычного ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Закат на самом крупном озере Кавказа, прогулка над ущельем по подвесному мосту, гончарный мастер-класс и армянская Швейцария — лишь малая часть всех впечатлений»
25 дек в 08:00
5 янв в 08:00
78 000 ₽ за человека
Сокровища северной Армении: Ахпат, Санаин и Одзун
Насладиться видами Касахского ущелья, увидеть «Аллею букв» и посетить монастыри Ахпат и Санаин
Начало: Местро и время встречи обговаривается индивидуальн...
«Заглянем в Лори-Берд и полюбуемся Касахским ущельем»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
69 500 ₽ за всё до 3 чел.
К святыням армянской земли: 6 монастырей, 4 храма, Эчмиадзин и природные жемчужины
Побывать на священных землях, в ущельях, на берегу Севана, у Арарата и в Дилижане и увидеть главное
Начало: Г. Ереван, 10:00
«Все эти священные локации находятся в поистине живописных местах — с видом на Арарат, в уединённых ущельях и у обрывов»
16 дек в 08:00
17 дек в 08:00
26 000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальный тур по югу Армении: жемчужины Сюника
Побывать в 4 городах, исследовать древние крепости и храмы и пройтись по мосту над ущельем
Начало: Ереван, Площадь Республики, время по договорённост...
«Далее посетим пещерное поселение Хндзореск, где сохранились места древних поселений и висячий мост, соединяющий два ущелья»
19 дек в 10:00
26 дек в 10:00
40 800 ₽
48 000 ₽ за человека
Душевное настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Хор Вирап
Увидеть старейший в стране храм, полюбоваться Араратом и побывать в ущелье Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
«Полюбуемся базальтовыми скалами в ущелье Гарни и осмотрим древний языческий храм, напоминающий святыни Афин»
29 мар в 10:00
12 апр в 10:00
$350 за человека
