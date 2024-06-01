Рассмотреть древности, совершить поход в горы, погрузиться в культуру и отведать традиционную кухню
Посетим знаменитые храмы и монастыри, совершим горный треккинг, погуляем по Еревану и заглянем на коньячные заводы, винодельни и сыроварни. Эта поездка станет душевным событием в вашей жизни.
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$970
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет. Участники до 18 лет не могут участвовать в дегустациях вин и коньяков.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Однако обращаем ваше внимание, что планируются достаточно длительные переезды на микроавтобусе и перепады высоты, в том числе часть пути пройдёт по горным серпантинам, поэтому просим реально оценить свои силы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, также тех, кого сильно укачивает в транспорте.
Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Состояние дорог в Армении прекрасное.
Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. На маршруте потребуются преимущественно наличные деньги.
Наиболее удобный вариант добраться до Еревана из Москвы — авиарейс компании RedWings с вылетом в 07:00 и прибытием в 11:45.
Проживание. 3 ночи в мини-отеле в Ереване, 1 ночь в мини-отеле в Вайке,
2 ночи в гостевом доме в Дилижане, в мини-гостинице уровня 3* в Ахпате. 2-3 местные номера с удобствами.
Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров). Если вам нужен другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.
Питание. В стоимость тура входят все завтраки, 1 обед и 5 ужинов. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее об этом предупредить.
Программа тура по дням
Прогулка по Еревану, знакомство с традиционной кухней, мастер-класс по выпечке гаты
Встречаемся, размещаемся в отеле и идём гулять по столице. Начнём со знакомства с кухней: отведаем женгялов хац — наверное, самое известное карабахское блюдо (за доплату — около 200 руб. с человека).
Насытившись, отправимся погружаться в историю солнечной Армении. Побродим по уютным улочкам «розового города», площади Республики и Северному проспекту, увидим здание Оперного театра и лестницу Каскад.
Вечером вас ждёт ужин в одном из лучших ресторанов Еревана и мастер-класс от шеф-повара по выпечке гаты — пирога с начинкой из масла и сахарной пудры.
Дегустация вин, экскурсии в крепость Гарни и монастырь Гегард, обед у армянской семьи
Уверены, вы проснётесь в прекрасном настроении, а чтобы поднять его ещё больше, прямо с утра отправляемся на винодельню «Gevorkian Winery». Вы посмотрите на процесс производства вина и продегустируете 4 сорта напитка.
Затем едем в летнюю резиденцию армянских царей — крепость Гарни (3 в. до н. э.). Осмотрим храм Солнца, единственный сохранившийся после принятия христианства в 301 году. Прогуляемся по ущелью и посетим «Симфонию камней» — базальтовые колонны, напоминающие трубы органа, в притоке реки Гохт.
После вас ждёт настоящее погружение в колорит и культуру Армении — зайдём в гости к радушной местной семье. Хозяйки угостят вас вкусным домашним обедом, откроют рецепт традиционного армянского лаваша и другие национальные секреты.
Во второй половине дня побываем у пещерного монастыря Гегард (12-13 вв.). С высоты насладимся потрясающим видом на уютный Ереван и могущественный Арарат. Вечером вернёмся в гостиницу.
Монастыри Хор Вирап и Нораванк, посещение винодельни
Утром сядем в автобус и мимо широких зелёных садов и виноградников Араратской долины поедем к древнему монастырю Хор Вирап у подножия Арарата, заснеженные вершины которого возвышаются на 5165 м.
Затем посетим монастырь Нораванк (12-15 вв.), проехав через живописное ущелье реки Арпа. Нагулявшись в окружении гор, заглянем на дегустацию в винодельню «Old Bridge» — небольшое семейное предприятие, где производят редкие вина из 6 сортов винограда — не более 10 000 бутылок вина в год.
Полные впечатлений, приедем в город Вайк, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.
Семейная сыроварня, озеро Севан, монастыри Айраванк и Севанаванк
Сегодня с юго-востока отправимся на север страны. Проедем по Великому Шёлковому пути, который связывает Восточную Азию и Средиземноморье, и через Селимский перевал (2500 м). По дороге заглянем на семейную сыроварню Микаэлянов, где в дополнение к вину и коньяку попробуем авторские сорта сыров из натурального молока.
После обеда прибудем на озеро Севан. Территория вокруг армянского «моря» — живописная заповедная зона с уникальным микроклиматом и потрясающими ландшафтами.
Затем едем в монастырь Айраванк, откуда насладимся изумительной панорамой озера. Побываем и на Севанском полуострове в монастыре Севанаванк. К вечеру приедем в Дилижан и разместимся в гостинице.
Знакомство с Дилижаном, монастыри Агарцин и Гошаванк
После завтрака исследуем утопающий в зелени Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссёры. Пройдёмся по его уютным улочкам, заглянем в картинную галерею и краеведческий музей.
Затем отправимся в монастырь Агарцин (10-13 вв.) на территории Дилижанского национального парка, по пути любуясь вековыми дубами, грабовыми и буковыми деревьями. Посетим средневековый монастырь Гошаванк (12-13 вв.), построенный в традициях армянской архитектуры.
Вечером вернёмся в Дилижан.
Община молокане, ущелья Аревацаг и Лорийское, Одзунский монастырь
С утра отправляемся в село Фиолетово в Лорийской области Армении, где живёт община русских молокан — этническое меньшинство страны. Сельчане ведут хозяйство, возделывают поля и почитают древние традиции. Они угостят нас чаем из самовара с ароматными пирогами, расскажут о своих быте и жизни. Здесь кажется, что сработала машина времени и вы перенеслись в прошлое.
Продолжим путешествие походом к ущелью Аревацаг, дорога к которому пролегает через живописный каньон. Полюбуемся видами, скалами Цицкар и рекой Дзорагет.
Затем побываем ещё в одном ущелье — Лорийском. Доедем по нему до деревни, где среди гор стоит Одзунский монастырь (6 в.). После прогулки спустимся по серпантину сначала в Алаверди, потом в село Ахпат. К нашему приезду уже будут готовы ужин и комнаты в уютном гостевом доме.
Прогулка по Ахпату и возвращение в Ереван
С утра прогуляемся по спокойному и тихому Ахпату. Зайдём в монастырь 10-14 вв., осмотрим сохранившиеся церкви, колокольню, хранилище книг и усыпальницу. Исследуем крупнейший среди подобных построек гавит Амазаспа (13 в.) — необычное архитектурное сооружение, которое встречается только в армянских храмовых комплексах. В нём сохранился просторный зал с колоннами и превосходной акустикой.
Недалеко от монастыря увидим маленький бассейн со святой водой. Напитавшись энергией священных мест, отправимся в самую северную локацию путешествия — к крепости Ахтала. Посмотрим на сохранившиеся крепостные ворота, церковь Святой Богородицы, часовню, уникальные фрески и развалины оборонительных сооружений.
Вечером снова вернёмся в столицу.
Дом-музей Сергея Параджанова, коньячный завод, отъезд в аэропорт
Приключения ещё не закончились! Утром заедем в дом-музей известного армянского режиссера Сергея Параджанова. Затем посетим коньячный завод, где вы оцените терпкие напитки и при желании купите сувениры.
После того, как все подарки будут упакованы, кроме одного и, пожалуй, самого главного (о нём вам расскажет гид при встрече), едем в аэропорт «Звартноц».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Работа гида-инструктора
- Все экскурсии с гидом
- Групповой трансфер из аэропорта в первый день
- Все переезды на арендованном микроавтобусе по программе
- Проживание
- Все завтраки, 1 обед, 5 ужинов
- Мастер-класс и ужин в одном из лучших ресторанов Еревана
- Мастер-класс по приготовлению армянского лаваша
- Входные билеты в музеи по программе (храм Гарни, музей Параджанова и т. д.)
- Экскурсии и дегустации на винодельнях (2 раза)
- Экскурсии и дегустации на сыроварне (1 раз)
- Экскурсия и дегустация на ереванском коньячном заводе "Арарат" или "Ной" (1 раз)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Еревана и обратно
- Трансфер из Еревана до аэропорта в последний день тура
- 7 обедов и 3 ужина. Около 400 руб. за 1 приём
- Одноместное размещение - 12 000 руб
- Расширенный пакет на дегустации
- Медицинская страховка
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки