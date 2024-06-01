Попасть в другое измерение, где прошлое соседствует с современностью, и насладиться видами, архитектурой, вином и едой вы сможете в нашем путешествии по колоритной стране. Мы побываем в домах местных семей и уникальной общины, вы научитесь готовить армянский лаваш и гату. Посетим знаменитые храмы и монастыри, совершим горный треккинг, погуляем по Еревану и заглянем на коньячные заводы, винодельни и сыроварни. Эта поездка станет душевным событием в вашей жизни.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет. Участники до 18 лет не могут участвовать в дегустациях вин и коньяков.

Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Однако обращаем ваше внимание, что планируются достаточно длительные переезды на микроавтобусе и перепады высоты, в том числе часть пути пройдёт по горным серпантинам, поэтому просим реально оценить свои силы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, также тех, кого сильно укачивает в транспорте.

Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Состояние дорог в Армении прекрасное.

Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.

Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.

С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. На маршруте потребуются преимущественно наличные деньги.

Наиболее удобный вариант добраться до Еревана из Москвы — авиарейс компании RedWings с вылетом в 07:00 и прибытием в 11:45.