Все грани Армении: вкусы, природа и история
Авторский тур в Ереване

Рассмотреть древности, совершить поход в горы, погрузиться в культуру и отведать традиционную кухню

Попасть в другое измерение, где прошлое соседствует с современностью, и насладиться видами, архитектурой, вином и едой вы сможете в нашем путешествии по колоритной стране. Мы побываем в домах местных семей и уникальной общины, вы научитесь готовить армянский лаваш и гату.

Посетим знаменитые храмы и монастыри, совершим горный треккинг, погуляем по Еревану и заглянем на коньячные заводы, винодельни и сыроварни. Эта поездка станет душевным событием в вашей жизни.
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Все грани Армении: вкусы, природа и история
Ближайшие даты:
1
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$970
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет. Участники до 18 лет не могут участвовать в дегустациях вин и коньяков.
Программа не имеет категории сложности. На протяжении всего маршрута мы перемещаемся либо на транспорте, либо пешком. Однако обращаем ваше внимание, что планируются достаточно длительные переезды на микроавтобусе и перепады высоты, в том числе часть пути пройдёт по горным серпантинам, поэтому просим реально оценить свои силы людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией, также тех, кого сильно укачивает в транспорте.
Передвигаться мы будем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter. Состояние дорог в Армении прекрасное.
Возможны изменения маршрута из-за погодных условий или состояния группы. Решения, принимаемые гидом, окончательны и обсуждению не подлежат.
Для поездки в Армению требуется внутренний паспорт РФ либо загранпаспорт, для граждан РФ въезд в Армению безвизовый.
С собой можно везти любую валюту (лучше рубли). По прилёте обменяем деньги на драмы. В Москве ничего менять не нужно. Ориентировочный курс: 100 драм = 15 рублей. На маршруте потребуются преимущественно наличные деньги.
Наиболее удобный вариант добраться до Еревана из Москвы — авиарейс компании RedWings с вылетом в 07:00 и прибытием в 11:45.

Проживание. 3 ночи в мини-отеле в Ереване, 1 ночь в мини-отеле в Вайке,
2 ночи в гостевом доме в Дилижане, в мини-гостинице уровня 3* в Ахпате. 2-3 местные номера с удобствами.
Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы одного пола (в зависимости от наличия номеров). Если вам нужен другой вариант, просьба сообщить об этом заранее.

Питание. В стоимость тура входят все завтраки, 1 обед и 5 ужинов. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, просьба заранее об этом предупредить.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Еревану, знакомство с традиционной кухней, мастер-класс по выпечке гаты

Встречаемся, размещаемся в отеле и идём гулять по столице. Начнём со знакомства с кухней: отведаем женгялов хац — наверное, самое известное карабахское блюдо (за доплату — около 200 руб. с человека).

Насытившись, отправимся погружаться в историю солнечной Армении. Побродим по уютным улочкам «розового города», площади Республики и Северному проспекту, увидим здание Оперного театра и лестницу Каскад.

Вечером вас ждёт ужин в одном из лучших ресторанов Еревана и мастер-класс от шеф-повара по выпечке гаты — пирога с начинкой из масла и сахарной пудры.

Прогулка по Еревану, знакомство с традиционной кухней, мастер-класс по выпечке гатыПрогулка по Еревану, знакомство с традиционной кухней, мастер-класс по выпечке гатыПрогулка по Еревану, знакомство с традиционной кухней, мастер-класс по выпечке гаты
2 день

Дегустация вин, экскурсии в крепость Гарни и монастырь Гегард, обед у армянской семьи

Уверены, вы проснётесь в прекрасном настроении, а чтобы поднять его ещё больше, прямо с утра отправляемся на винодельню «Gevorkian Winery». Вы посмотрите на процесс производства вина и продегустируете 4 сорта напитка.

Затем едем в летнюю резиденцию армянских царей — крепость Гарни (3 в. до н. э.). Осмотрим храм Солнца, единственный сохранившийся после принятия христианства в 301 году. Прогуляемся по ущелью и посетим «Симфонию камней» — базальтовые колонны, напоминающие трубы органа, в притоке реки Гохт.

После вас ждёт настоящее погружение в колорит и культуру Армении — зайдём в гости к радушной местной семье. Хозяйки угостят вас вкусным домашним обедом, откроют рецепт традиционного армянского лаваша и другие национальные секреты.

Во второй половине дня побываем у пещерного монастыря Гегард (12-13 вв.). С высоты насладимся потрясающим видом на уютный Ереван и могущественный Арарат. Вечером вернёмся в гостиницу.

Дегустация вин, экскурсии в крепость Гарни и монастырь Гегард, обед у армянской семьиДегустация вин, экскурсии в крепость Гарни и монастырь Гегард, обед у армянской семьиДегустация вин, экскурсии в крепость Гарни и монастырь Гегард, обед у армянской семьи
3 день

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, посещение винодельни

Утром сядем в автобус и мимо широких зелёных садов и виноградников Араратской долины поедем к древнему монастырю Хор Вирап у подножия Арарата, заснеженные вершины которого возвышаются на 5165 м.

Затем посетим монастырь Нораванк (12-15 вв.), проехав через живописное ущелье реки Арпа. Нагулявшись в окружении гор, заглянем на дегустацию в винодельню «Old Bridge» — небольшое семейное предприятие, где производят редкие вина из 6 сортов винограда — не более 10 000 бутылок вина в год.

Полные впечатлений, приедем в город Вайк, разместимся в отеле, поужинаем и отдохнём после насыщенного дня.

Монастыри Хор Вирап и Нораванк, посещение винодельниМонастыри Хор Вирап и Нораванк, посещение винодельниМонастыри Хор Вирап и Нораванк, посещение винодельни
4 день

Семейная сыроварня, озеро Севан, монастыри Айраванк и Севанаванк

Сегодня с юго-востока отправимся на север страны. Проедем по Великому Шёлковому пути, который связывает Восточную Азию и Средиземноморье, и через Селимский перевал (2500 м). По дороге заглянем на семейную сыроварню Микаэлянов, где в дополнение к вину и коньяку попробуем авторские сорта сыров из натурального молока.

После обеда прибудем на озеро Севан. Территория вокруг армянского «моря» — живописная заповедная зона с уникальным микроклиматом и потрясающими ландшафтами.

Затем едем в монастырь Айраванк, откуда насладимся изумительной панорамой озера. Побываем и на Севанском полуострове в монастыре Севанаванк. К вечеру приедем в Дилижан и разместимся в гостинице.

5 день

Знакомство с Дилижаном, монастыри Агарцин и Гошаванк

После завтрака исследуем утопающий в зелени Дилижан, где жили и живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссёры. Пройдёмся по его уютным улочкам, заглянем в картинную галерею и краеведческий музей.

Затем отправимся в монастырь Агарцин (10-13 вв.) на территории Дилижанского национального парка, по пути любуясь вековыми дубами, грабовыми и буковыми деревьями. Посетим средневековый монастырь Гошаванк (12-13 вв.), построенный в традициях армянской архитектуры.

Вечером вернёмся в Дилижан.

Знакомство с Дилижаном, монастыри Агарцин и ГошаванкЗнакомство с Дилижаном, монастыри Агарцин и ГошаванкЗнакомство с Дилижаном, монастыри Агарцин и Гошаванк
6 день

Община молокане, ущелья Аревацаг и Лорийское, Одзунский монастырь

С утра отправляемся в село Фиолетово в Лорийской области Армении, где живёт община русских молокан — этническое меньшинство страны. Сельчане ведут хозяйство, возделывают поля и почитают древние традиции. Они угостят нас чаем из самовара с ароматными пирогами, расскажут о своих быте и жизни. Здесь кажется, что сработала машина времени и вы перенеслись в прошлое.

Продолжим путешествие походом к ущелью Аревацаг, дорога к которому пролегает через живописный каньон. Полюбуемся видами, скалами Цицкар и рекой Дзорагет.

Затем побываем ещё в одном ущелье — Лорийском. Доедем по нему до деревни, где среди гор стоит Одзунский монастырь (6 в.). После прогулки спустимся по серпантину сначала в Алаверди, потом в село Ахпат. К нашему приезду уже будут готовы ужин и комнаты в уютном гостевом доме.

Община молокане, ущелья Аревацаг и Лорийское, Одзунский монастырьОбщина молокане, ущелья Аревацаг и Лорийское, Одзунский монастырьОбщина молокане, ущелья Аревацаг и Лорийское, Одзунский монастырь
7 день

Прогулка по Ахпату и возвращение в Ереван

С утра прогуляемся по спокойному и тихому Ахпату. Зайдём в монастырь 10-14 вв., осмотрим сохранившиеся церкви, колокольню, хранилище книг и усыпальницу. Исследуем крупнейший среди подобных построек гавит Амазаспа (13 в.) — необычное архитектурное сооружение, которое встречается только в армянских храмовых комплексах. В нём сохранился просторный зал с колоннами и превосходной акустикой.

Недалеко от монастыря увидим маленький бассейн со святой водой. Напитавшись энергией священных мест, отправимся в самую северную локацию путешествия — к крепости Ахтала. Посмотрим на сохранившиеся крепостные ворота, церковь Святой Богородицы, часовню, уникальные фрески и развалины оборонительных сооружений.

Вечером снова вернёмся в столицу.

Прогулка по Ахпату и возвращение в ЕреванПрогулка по Ахпату и возвращение в ЕреванПрогулка по Ахпату и возвращение в Ереван
8 день

Дом-музей Сергея Параджанова, коньячный завод, отъезд в аэропорт

Приключения ещё не закончились! Утром заедем в дом-музей известного армянского режиссера Сергея Параджанова. Затем посетим коньячный завод, где вы оцените терпкие напитки и при желании купите сувениры.

После того, как все подарки будут упакованы, кроме одного и, пожалуй, самого главного (о нём вам расскажет гид при встрече), едем в аэропорт «Звартноц».

Дом-музей Сергея Параджанова, коньячный завод, отъезд в аэропортДом-музей Сергея Параджанова, коньячный завод, отъезд в аэропортДом-музей Сергея Параджанова, коньячный завод, отъезд в аэропорт

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа гида-инструктора
  • Все экскурсии с гидом
  • Групповой трансфер из аэропорта в первый день
  • Все переезды на арендованном микроавтобусе по программе
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 обед, 5 ужинов
  • Мастер-класс и ужин в одном из лучших ресторанов Еревана
  • Мастер-класс по приготовлению армянского лаваша
  • Входные билеты в музеи по программе (храм Гарни, музей Параджанова и т. д.)
  • Экскурсии и дегустации на винодельнях (2 раза)
  • Экскурсии и дегустации на сыроварне (1 раз)
  • Экскурсия и дегустация на ереванском коньячном заводе "Арарат" или "Ной" (1 раз)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Еревана и обратно
  • Трансфер из Еревана до аэропорта в последний день тура
  • 7 обедов и 3 ужина. Около 400 руб. за 1 приём
  • Одноместное размещение - 12 000 руб
  • Расширенный пакет на дегустации
  • Медицинская страховка
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Еревана в 12:30 (точное место встречи будет сообщено дополнительно)
Завершение: Ереван, 15:00. Обратный трансфер в аэропорт не входит в стоимость, участники добираются самостоятельно на такси. Время в пути до аэропорта - около 30 минут, нужно учитывать вероятность пробок на дорогах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

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