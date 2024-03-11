Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Авторский тур в Ереване

Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени

5
3 отзыва
Древняя и живописная Армения только для вашей компании на комфортабельном автомобиле! Встретим вас в Ереване и покажем значимые достопримечательности от монастыря Хор Вирап до знаменитого Татева, идеально вписывающегося в ландшафт на краю ущелья.

Вы полюбуетесь красавцем Араратом, сможете продегустировать вино, попробовать местную кухню, рассмотрите архитектуру Нораванка и посетите «яблочный» пещерный город. Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории.
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Ближайшие даты:
22
мая
23
мая
24
мая
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даты

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании.

Проживание. Не входит в стоимость. Вы можете выбрать любой из отелей Гориса. Поможем забронировать.

Питание. Не входит в стоимость. Будет возможность посетить дегустацию и обед у винодела.

Дети. С любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Из Еревана в Горис

До 09:00 встречаемся в Ереване и отправляемся сразу к главному красавцу Армении — Арарату. У подножия библейской горы стоит монастырь Хор Вирап, где, по преданию, провёл 13 лет в заключении креститель Армении Григорий Просветитель. Вы увидите развалины древней античной столицы Арташат, насладитесь пейзажами перевала и окажетесь в винном городе Арени. Желающие смогут посетить дегустацию и пещеру за доплату.

Непоадлёку возвышается монастырский комплекс Нораванк, к которому мы проедем вдоль живописного каньона. Осмотрим церковь Святой Богородицы с конусообразным куполом, часовню с изображением человека-льва на надгробии и усыпальницу князя Орбеляна в церкви Святого Иоанна Крестителя.

Совсем скоро приедем в Горис, остановившись по дороге на смотровой площадке с видом на город. Место удивит вас своеобразной архитектурой и необычным декором построек. Переночуем в отеле на ваш выбор.

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2 день

Древняя и загадочная Армения

В 09:00 отправляемся в путь. И первым местом нашей остановки станет пещерный город Хндзореск, что в переводе означает «яблочный». Пройдёмся по висячему мосту к нему, рассмотрим необычные квартиры в скале и главную церковь поселения.

Продолжим гулять у Татевского монастыря, где сначала прокатимся по самой длинной канатной дороге маятникового типа. 6 км пути над глубоким ущельем впечатлят каждого! Татев весьма хорошо сохранился и раскинулся посреди невероятной красоты природы. Стены монастыря кажутся продолжением скалы, да и сам весь комплекс идеально вписывается в окружающую среду. Спустимся по серпантину к Чёртовому мосту, зайдём в дозорную башню и сделаем фото с видом на ущелье.

Пора дальше — к мистическому монументу Караундж, он же древняя обсерватория (посещение за доплату и по желанию). Напоследок полюбуемся мощным водопадом Армении Шаки. Возвращение в Ереван после 19:00.

Древняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная АрменияДревняя и загадочная Армения

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе на комфортабельном «Мерседес Виано»
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно
  • Проживание - около 50-90 евро за 2-местный номер с завтраком
  • Обед у винодела (по желанию) - 20 евро
  • Дегустация вина (по желанию) - 3 евро
  • Остальное питание
  • Билет на канатную дорогу - 15 евро
  • Обсерватория (по желанию) - 4 евро
  • Пещера Арени (по желанию) - 3 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, 08:30-09:00
Завершение: Ереван, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
11 мар 2024
Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.
Ася
23 фев 2024
Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.

Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать.

Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал)

Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!
Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие.
И
29 ноя 2023
Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!
Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою

Тур входит в следующие категории Еревана

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