Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Вы полюбуетесь красавцем Араратом, сможете продегустировать вино, попробовать местную кухню, рассмотрите архитектуру Нораванка и посетите «яблочный» пещерный город. Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории.
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Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании.
Проживание. Не входит в стоимость. Вы можете выбрать любой из отелей Гориса. Поможем забронировать.
Питание. Не входит в стоимость. Будет возможность посетить дегустацию и обед у винодела.
Дети. С любого возраста.
Программа тура по дням
Из Еревана в Горис
До 09:00 встречаемся в Ереване и отправляемся сразу к главному красавцу Армении — Арарату. У подножия библейской горы стоит монастырь Хор Вирап, где, по преданию, провёл 13 лет в заключении креститель Армении Григорий Просветитель. Вы увидите развалины древней античной столицы Арташат, насладитесь пейзажами перевала и окажетесь в винном городе Арени. Желающие смогут посетить дегустацию и пещеру за доплату.
Непоадлёку возвышается монастырский комплекс Нораванк, к которому мы проедем вдоль живописного каньона. Осмотрим церковь Святой Богородицы с конусообразным куполом, часовню с изображением человека-льва на надгробии и усыпальницу князя Орбеляна в церкви Святого Иоанна Крестителя.
Совсем скоро приедем в Горис, остановившись по дороге на смотровой площадке с видом на город. Место удивит вас своеобразной архитектурой и необычным декором построек. Переночуем в отеле на ваш выбор.
Древняя и загадочная Армения
В 09:00 отправляемся в путь. И первым местом нашей остановки станет пещерный город Хндзореск, что в переводе означает «яблочный». Пройдёмся по висячему мосту к нему, рассмотрим необычные квартиры в скале и главную церковь поселения.
Продолжим гулять у Татевского монастыря, где сначала прокатимся по самой длинной канатной дороге маятникового типа. 6 км пути над глубоким ущельем впечатлят каждого! Татев весьма хорошо сохранился и раскинулся посреди невероятной красоты природы. Стены монастыря кажутся продолжением скалы, да и сам весь комплекс идеально вписывается в окружающую среду. Спустимся по серпантину к Чёртовому мосту, зайдём в дозорную башню и сделаем фото с видом на ущелье.
Пора дальше — к мистическому монументу Караундж, он же древняя обсерватория (посещение за доплату и по желанию). Напоследок полюбуемся мощным водопадом Армении Шаки. Возвращение в Ереван после 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе на комфортабельном «Мерседес Виано»
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно
- Проживание - около 50-90 евро за 2-местный номер с завтраком
- Обед у винодела (по желанию) - 20 евро
- Дегустация вина (по желанию) - 3 евро
- Остальное питание
- Билет на канатную дорогу - 15 евро
- Обсерватория (по желанию) - 4 евро
- Пещера Арени (по желанию) - 3 евро
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать.
Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал)
Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!