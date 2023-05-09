Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Авторский тур в Ереване

Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы

5
1 отзыв
За три дня путешествия мы покажем главные достопримечательности солнечной страны: Ереван, Севан, монастыри Гегард, Хор Вирап и Севанаванк, храмы Гарни и Нораванк. Познакомим с богатой культурой, расскажем истории и легенды.

Вы попробуете гату — национальную армянскую выпечку, продегустируете домашнее вино, насладитесь природой, атмосферой и колоритом и влюбитесь в землю святынь, памятных мест и бесценных реликвий.
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет37 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся удобная обувь и одежда по погоде.

Тур проводится минимум при двух участниках.

Возможно участие с детьми от 8 лет.

Проживание. 2 ночи в мини-отелях в центре Еревана: «Republic Square Boutique Hotel», «Hotel Erebuni», «Partez Hotel» и др., двухместные номера

Питание. В стоимость включены 2 завтрака в отеле. При группе от 4 человек включены и 3 обеда: в Ереване, на Севане, в Нораванке (национальная кухня)

Связь и интернет. Всегда есть в пути. У гида есть интернет в телефоне, которым он может поделиться

Программа тура по дням

1 день

Солнечный Ереван

Сегодня отправимся на экскурсию по древней столице Армении. Вы услышите историю основания города и о его первых упоминаниях. Увидите коньячные заводы «Арарат» и «Ной», находящийся на территории Эриванской крепости 16 века, узнаете, какие изменения происходили с ними.

Осмотрите здание Мэрии Еревана, изучите его символику. Мы проедем по центральным улицам, слушая рассказ о быте горожан. Побываем на смотровой площадке, откуда открывается панорама города, а при хорошей погоде виден Арарат.

Познакомимся с такими достопримечательностями, как Академический театр оперы и балета и знаменитый Институт древних рукописей Матенадаран. Не оставим без внимания Каскад — огромную лестницу из известняка, визитную карточку Еревана, современную пешеходную улицу Северный Проспект и площадь Республики — главный архитектурный комплекс, венец творения А. Таманяна.

Солнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный ЕреванСолнечный Ереван
2 день

Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»

Этот день будет наполнен живописными горными пейзажами и приятной прохладой. Первой остановкой станет Арка Чаренца. Сооружённая в честь армянского поэта и писателя, арка расположена так, что сквозь неё открывается запоминающийся вид на Араратскую долину и сам Арарат.

Полюбуемся храмом богу Солнца Гарни, построенным в греческом стиле, но с соблюдением армянских архитектурных традиций с помощью математических расчётов и канонов сакральной геометрии. Упоминания о храме датируются 1-м веком. Вы узнаете, почему он не был разрушен с приходом в Армению христианства. Вдоволь насладившись видами и попробовав воду из фонтанчиков, которая считается самой вкусной в стране, продолжим путь.

Следующим посетим монастырь Гегард, окружённый утёсами. В течение десятилетий высекались одна за другой пещеры в скале. Здесь ощущается история и дух времени. Очень атмосферное место, наполняющее безмятежностью. В Гегарде бабушки готовят гату — национальную армянскую выпечку в форме большого круглого пирога. Советуем попробовать!

Далее едем в сторону Севана — озера на высоте около 1900 метров над уровня моря. Поднимемся на Севанский полуостров, зайдём в монастырь Севанаванк 8-9 веков, откуда открывается великолепный вид на местное «море» и чайки летают прямо над головами.

Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»Арка Чаренца, храм Гарни, монастырь Гегард и «армянское море»
3 день

Хор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и Нораванк

С утра отправляемся к монастырю Хор Вирап — колыбели зарождения христианства в Армении: здесь в 301 году Григорий Просветитель крестил армянского царя, который затем сделал христианство государственной религией. Монастырь расположен в 40 километрах от Еревана и менее чем в километре от границы республики у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег.

Вдоволь насмотревшись на Масис, как армяне называют Арарат, едем дальше.
Проедем мимо маленькой деревушки, где над каждым домом свито аистиное гнездо. В весенне-летний период можно любоваться этой трогательной картиной. В деревне, где растут автохтонные сорта винограда Арени и Воскеат, остановимся, чтобы попробовать разные сорта вин: от домашнего местного до образцов со всей страны, хранящихся в небольшом дегустационном зале.

Заглянем в пещеру Арени-1, смотритель расскажет об интересных находках во время раскопок.
Следующей остановкой станет храм Нораванк, расположенный в ущелье с отвесными красными скалами. Именно здесь впервые был изображён божественный лик. Вы услышите легенду о его строительстве, символике лестниц, сможете ощутить особую атмосферу этого места.

Хор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и НораванкХор Вирап, дегустация вин, пещера Арени-1 и Нораванк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере
  • 2 завтрака в отеле
  • 3 обеда (при группе от 4 человек)
  • Услуги гида и водителя
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Авиабилеты
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой половине дня
Завершение: Ваша гостиница или аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
9 мая 2023
Однозначно рекомендую.
Продуманный маршрут, внимательное отношение, прекрасная подача материала. Поверьте, я придирчивый экскурсант, тк опыт экскурсий с трипстером - десяток стран европы.
Элла- замечательный экскурсовод. Рекомендую без сомнений. И сама обязательно вернусь в Армению, остались еще неизученные уголки

Тур входит в следующие категории Еревана

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