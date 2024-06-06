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Авторский тур
3 дня
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«Монастырь расположен в 40 километрах от Еревана и менее чем в километре от границы республики у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«В отеле 4* в Ереване, экоотелях в горах и на озере Севан, 2-местные номера с удобствами»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Яркое солнце, заснеженные горы, вкуснейшая кухня, богатая история и душевные тосты — гостеприимная Армения открывает свои двери»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
«На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Авторский тур
1.5 день
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«Здесь открывается красивая панорама на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Вы увидите визитные карточки страны — гору Арарат и озеро Севан»
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Авторский тур
7 дней
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«Встречаемся в Ереване и едем к любимому символу страны — подножию священной для армян горы Арарат»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
«Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
«Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег»
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Как говорил Максим Горький: «Легче подняться на гору Арарат, чем из подвалов «Арарат»»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«Что вас ожидает: День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«Вас ждут колоритные утёсы, уютные улицы, озеро Севан, леса и горы региона Лори»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«В первой половине дня посетим два живописных монастыря: сначала Хор Вирап, откуда открывается живописный вид на гору Арарат»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Зайдём в главный патриарший храм Светицховели, поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари»
$1 200 за человека
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила6 июня 2024Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
- ЕЕкатерина7 мая 2024ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
- ЛЛюдмила6 мая 2024Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
- ЕЕвгений3 апреля 2024Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
- ААнна11 марта 2024Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
- ААся23 февраля 2024Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
- ИИрина29 ноября 2023Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
- ЛЛюбовь7 ноября 2023Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
- ТТатьяна1 ноября 2023Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
- ВВиктор23 октября 2023Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горы»
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