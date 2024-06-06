Туры к горам Еревана

Найдено 19 туров в категории «Горы» в Ереване, цены от 299 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Армения: знакомство с краем гор и монастырей
Увидеть знаковые места, попробовать вино и ощутить силу природы
Начало: Ваша гостиница или аэропорт Еревана в первой полов...
«Монастырь расположен в 40 километрах от Еревана и менее чем в километре от границы республики у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
37 500 за человека
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Начало: Аэропорт Еревана, 16:00
«В отеле 4* в Ереване, экоотелях в горах и на озере Севан, 2-местные номера с удобствами»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
7700069 300 за человека
В Армению за вином, горами и впечатлениями
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
60 500 за человека
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
Насладиться армянским вином на дегустации, проехаться по древним храмам и побывать в «Пещере птиц»
Начало: Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
«Яркое солнце, заснеженные горы, вкуснейшая кухня, богатая история и душевные тосты — гостеприимная Армения открывает свои двери»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Горы, ущелья, святыни, дегустация и гончарный мастер-класс в компании местного друга-проводника
Начало: Ереван, аэропорт, до 12:00
«Вы почувствуете себя желанным гостем, проснётесь посреди гор, прокатитесь по склонам»
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
70 000 за человека
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
Прокатиться по горным серпантинам, рассмотреть знаменитые храмы и увидеть максимум природных красот
Начало: Ереван, аэропорт, до 16:00
«На выезде в отеле «Горис» 4* в горах и в настоящем домике хоббита в Дилижане или колоритном экоотеле «Лаваш» на Севане на ваш выбор»
21 июня в 08:00
28 июня в 08:00
7200064 800 за человека
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
Увидеть библейскую гору Арарат, восхититься гармонией Татева с природой и посетить винное село Арени
Начало: Ереван, 08:30-09:00
«Проведём ночь в горах и, по желанию, притронемся к тайнам древней обсерватории»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
$420 за всё до 7 чел.
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
🚶 Пешая
Авторский тур
1.5 день
1 отзыв
Окрыляющее путешествие в Татевский монастырь
Начало: Ваш отель
«Здесь открывается красивая панорама на гору Арарат»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 3 чел.
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
Увидеть "армянский Стоунхендж" и "маленькую Швейцарию", отведать вина и сыры и испечь лаваш
Начало: Ереван, Камерный театр, 09:00
«Вы увидите визитные карточки страны — гору Арарат и озеро Севан»
8 июля в 09:00
29 июля в 09:00
$760 за человека
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
Исследовать две страны и их столицы, сравнить кухни и насладиться видами гор и ущелий, озёр и рек
Начало: Ереван, центр города или аэропорт, до 10:00
«Встречаемся в Ереване и едем к любимому символу страны — подножию священной для армян горы Арарат»
18 авг в 08:00
8 сен в 10:00
75 900 за человека
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
В Армению на 5 дней: Ереван, Севан и древние храмы
Полюбоваться горами, архитектурой и природой и прогуляться по столице
Начало: Ереван, аэропорт «Звартноц»
«Прокатимся по канатной дороге, чтобы с высоты полюбоваться живописными горными вершинами, поднимемся по гигантской лестнице из известняка и сфотографируем горы в отражении зеркальной глади знаменитого озера»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
78 000 за человека
Рождество и Пасха в первой христианской стране
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Рождество и Пасха в первой христианской стране
Узнать о тысячелетних традициях, увидеть древние храмы и величественные горы
Начало: Ереван, в лобби вашей гостиницы или другом месте п...
«Монастырь располагается у подножья библейской горы Арарат, к которой, по преданию, во времена всемирного потопа причалил Ноев ковчег»
7 июля в 08:00
11 авг в 08:00
$765 за человека
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Символы Армении - горы и храмы, кухня и коньяк
Продегустировать знаменитые напитки, узнать о тысячелетних традициях и научиться печь лаваш
Начало: Ереван, 10:00. Точное место встречи - по договорен...
«Как говорил Максим Горький: «Легче подняться на гору Арарат, чем из подвалов «Арарат»»
12 июня в 10:00
18 июня в 10:00
65 000 за всё до 6 чел.
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
скидка
20%
Авторский тур
2 дня
Мы и наши горы: 2-х дневный тур из Еревана
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Монастырь Хор Вирап расположен примерно в часе езды от столицы, откуда открывается потрясающий вид на гору Арарат с самого ближайшего места, за что он очень часто становится первой причиной для посещения Армении»
Расписание: 24/7
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 600$480 за всё до 7 чел.
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Авторский тур
2 дня
Страна любви и эмоций. Душа Армении за 2 дня
Начало: По договоренности (Ереван)
«Что вас ожидает: День 1: Влюбиться в древнюю и вкусную Армению Хор Вирап и свидание с божественной горой Арарат Мы выезжаем с отличным настроением за город, дорога повезёт нас по Араратской долине»
Расписание: Точное время начала тура Вам сообщат после бронирования
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$299 за человека
Армения: от зари христианства до наших дней
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Армения: от зари христианства до наших дней
Посетить старинные монастыри, увидеть все объекты ЮНЕСКО страны и открыть тайны древнего алфавита
Начало: Аэропорт Еревана, любое удобное время прилёта
«Вас ждут колоритные утёсы, уютные улицы, озеро Севан, леса и горы региона Лори»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 000 за человека
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальное путешествие по Армении с кулинарными мастер-классами
Научиться готовить шесть традиционных блюд и увидеть культурные и природные богатства страны
Начало: Ереван, аэропорт, утро
«В первой половине дня посетим два живописных монастыря: сначала Хор Вирап, откуда открывается живописный вид на гору Арарат»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
67 500 за человека
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Насыщенный отпуск в Армении и Грузии с дегустациями коньяков и вин
Сравнить две страны, приготовить хинкали и услышать грузинские тосты от местного жителя
Начало: аэропорт Еревана, первая половина дня
«Зайдём в главный патриарший храм Светицховели, поднимемся на вершину горы к монастырю Джвари»
$1 200 за человека
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Открывая сокровища Армении: тур с включённым перелётом
Погулять по столице, перепробовать коньяки, увидеть библейскую гору и армянское море
Начало: аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
28 июня в 10:00
26 июля в 10:00
72 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    6 июня 2024
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Выбрали тур с Александром, по двум причинам: 1) у Александра одно из лучших предложений по стоимости; 2) мы беспокоились за безопасность путешествия,
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    искали опытного гида-водителя и комфортный большой автомобиль. В результате своим выбором довольны. По итогу это было фактически индивидуальный тур, в наши даты подтвердились только мы с мужем. Александр опытный водитель, хороший рассказчик, в нескольких местах брал в качестве гидов местных, а остановки на кофе делал в красивейших местах Армении, где мы были наедине с природой. Наибольшее впечатление лично на меня произвел монастырь Татев и канатная дорога при нем. Еще запомнилось, как мы заехали в заповедную зону, чтобы посмотреть с высоты на церковь Нораванк в красных скалах: впечатляющий вид и прекрасным дополнением стали наши фотографии, которые Александр сделал с дрона. В программе были небольшие изменения: так, мы отказались от гончарного мастер-класса в Дилижане, но нам удалось посетить пещерный город, искупаться в Севане (!), а останавливались мы в прекрасных отелях с волшебным видом на Медвежью гору и приграничный город Горис. Кстати, рекомендуем соглашаться на повышение грейда номеров, как минимум, в Elegis Village Resort, фото прикладываю оттуда.

  • Е
    Екатерина
    7 мая 2024
    Сладкая парочка: тур-знакомство по Армении и Грузии
    ДВЕ СТРАНЫ ДВЕ СЕСТРЫ ДВЕ КРАСАВИЦЫ НЕ ПОЙМЕШЬ КТО ИЗ НИХ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ДВЕ СУДЬБЫ ДВА КРЕСТА ДВЕ ИСТОРИИ АРМЯНИН И ГРУЗИН ВЕЧНО
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    СПОРИЛИ Закончилось наше путешествие, а песня до сих пор крутится в голове. Замечательный тур, для всех кто любит горы, историю, вкусную еду, вино, кино и Мимино. Очень увлекательная поездка получилась!!! Наталья, огромное тебе спасибо за организацию наших передвижений, за интересные и красивые места, за уютные гостишки и вкусные кафе!!! За. то что собрала всех нас вместе! Ребята Вы классные! так не хотелось с Вами прощаться! Надеюсь, что до новых встреч!

  • Л
    Людмила
    6 мая 2024
    4 стихии Армении за 5 дней: монастыри и горы, Севан и вино
    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное путешествие (авиабилеты уже были
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    на конкретные даты), однако на сайте привлекла подробно описанная программа всего того, что мы хотели посетить, а также организация проживания (с учетом печальной ситуации с приемом платежных карт и, соответственно, бронированием гостиниц дистанционно). Также показался весьма удобным формат путешествия на одном автомобиле без возвращения с экскурсий в какое-то одно место проживания. Обратились к Андрею всего за неделю до даты вылета, но несмотря на такой короткий срок все организационные вопросы были оперативно решены: гостиницы забронированы, найден гид-сопровождающий по Армении. Также приятно порадовала подготовленная специально для нас программа тура со всей необходимой информацией. 27.04.24 мы прилетели в Ереван, нас встретил гид Арсен. Все вовремя и очень дружелюбно! Сразу скажу, что мы изначально не хотели подробных экскурсий с большим количеством исторической информации. Мы заранее изучили в интернете информацию о местах, в которых хотели побывать, об исторических событиях и т. п. Нам важно было спокойное путешествие и душевный рассказ о своей стране. Мы все это в полной мере получили от Арсена. Все проходило в спокойном комфортном режиме, Арсен учитывал все наши пожелания по времени отъезда из гостиниц, остановках на кофебрейки и т. п., весело и душевно рассказывал о своей стране, устраивал приятные сюрпризы, например, устроил нам остановку на фотосессию в маковых полях (девочки, такие девочки!;) или предложил незапланированное по программе посещение древнего армянского кладбища с надгробиями 4 века!!! по дороге к озеру Севан. Также предупредил заранее, что изначально запланированное по программе посещение канатной дороги Крылья Татева не возможно в этот день, так как она будет закрыта, и предложил посетить это место в этот же вечер, что мы и сделали. Такое внимание очень приятно! Мы получили огромное удовольствие от этого путешествия! Армения очень красивая страна, и мы очень рады, что наше знакомство с ней состоялось в комфортной и душевной обстановке!

    Огромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельноеОгромная благодарность Андрею за супер оперативную организацию нашего мини-тура на 4-х в Армению. Изначально планировали самостоятельное
  • Е
    Евгений
    3 апреля 2024
    В страну древних святынь и гордых вершин: тур по Армении с дегустациями и мастер-классом
    Нам откровенно не повезло с погодой - на протяжении большей части тура затянутое тучами небо скрывало прекрасные виды, а порой
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    и вовсе "награждало" обильным дождем/снегом. Однако даже в такой ситуации Гарик старался максимально скрасить наше положение. И ему это удалось! Гарик корректировал программу с учетом наших пожеланий, знакомил с великолепными локациями и местной кухней, обильно снабжая энциклопедическими знаниями вперемешку с искрометными шутками. Благодаря ему и, пожалуй, самому аккуратному в всей Армении водителю Арману, мы открыли для себя воистину волшебную страну! После такого тура сложно будет искать варианты где-то еще)

  • А
    Анна
    11 марта 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Мы провели отличные выходные в путешествии с Левоном! Очень интересно, познавательно, красиво и разнообразно! Левон виртуозно справился со сложной задачей
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    водителя и экскурсовода одновременно. Мы путешествовали на комфортабельной машине, а профессиональное и безопасное вождение Левона на непредсказуемых горных дорогах достойно отдельного восхищения. За 2 дня мы увидели множество красивых локаций, услышали интересный рассказ об Армении в историческом и современном аспекте. Всем, кто хочет увидеть красоту гор, ощутить колорит Армении, однозначно рекомендую.

  • А
    Ася
    23 февраля 2024
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие. Левон прекрасный гид: программа составлена очень грамотно, информация подана хорошо — всё
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    самое важное, но без перегруженности. В каждой локации провели достаточно времени, чтобы все рассмотреть, но при этом не заскучать. Даже девятилетний активный ребёнок не хулиганил и слушал) Словом, от души рекомендую и гида, и этот конкретный тур. Спасибо!

    Потрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествиеПотрясающе насыщенное, увлекательное, познавательное и при этом комфортное путешествие
  • И
    Ирина
    29 ноября 2023
    Самое важное в Армении за выходные: индивидуальное автопутешествие
    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою работу, страну, поражающий об’емом
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    и качеством знаний!!!! Интереснейшая и содержательная экскурсия по знаковым местам Армении!!! Очень благодарим!!! Очень восхищены и впечатлены!!! Будем всем рассказывать и я уверена, что толпы народа из Сибири 😃😃😃😃😃 отправляться познавать красоту и гостеприимство Армении!!! Денег Вам и счастья!!!!!

    Доброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий своюДоброго дня!!! Совершенно не могу найти слов для пережитого путешествия!!! 😃 умнейший экскурсовод Левон!!!! Любящий свою
  • Л
    Любовь
    7 ноября 2023
    Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие по Армении. Всё было
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    на высшем уровне. С погодой тоже очень повезло. Наш гид Самвел, исключительный человек, много знаний, прекрасная эрудиция, настоящий патриот своей страны. Водитель Артак нам тоже очень понравился. Всё было очень интересно и прекрасно организовано. Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Если ещё соберёмся в Армению, то только с вами!!

    Приехали из Армении, где провели 4 прекрасных дня. Сергей организовал нам маленькое, но очень интересное путешествие
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2023
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Очень здорово, что тур индивидуальный, при путешествии с детьми это важно. Александр включил в тур все основные достопримечательности, но подобрал
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    необычные ракурсы. Очень хорошим был его выбор отелей - это были все живописные места. Но пять дней- это мало, лучше возьмите для этой программы большее количество дней -нам не хватало времени на то, чтобы насладиться каждым местом и городом, в гостиницы приезжали уже вечером, а темнеет здесь рано. Александр в ключевых местах нанимал для нас гидов, но вам стоит также самостоятельно изучить информацию о местах, которые вы посетите, нам информации не хватило. Было приятно, что Александр доброжелателен, пунктуален и точен, совершенно не было никаких накладок, хорошее вождение, удобная и чистая машина.

  • В
    Виктор
    23 октября 2023
    Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
    Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех кто действительно хочет и
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    любит путешествовать! Посмотреть страну в которую приехал и наслаждаться красивыми видами!!! За 5 дней проехали почти всю Армению, каждый день новые локации, это круто!!! Пять из пяти!!!! СОВЕТУЮ!!!

    Всем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для техВсем привет!!! Ездили в тур "Недоступная Армения" с Александром. Отлично провели время!!! Тур предназначен для тех

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 19
  1. Армения: знакомство с краем гор и монастырей
  2. От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
  3. В Армению за вином, горами и впечатлениями
  4. Тур-перезагрузка в Армению: 4 дня в краю гор, солнца и вина
  5. Армения с другого ракурса и с комфортом на джипах
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Хор Вирап
  3. Гарни
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Монастырь Хор Вирап
  7. Татевский монастырь
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Горы" можно забронировать 19 авторских туров от 299 до 78 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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