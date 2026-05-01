Описание тура
Приглашаем вас в яркое авторское путешествие, чтобы вырваться из будней и познакомиться с удивительной Арменией, максимально погрузиться в атмосферу и колоритность страны.
Тур проходит в дружеской атмосфере, в комфортной группе, продуманный маршрут, чтобы захватить больше интересных мест страны, при этом без спешки насладиться солнечным краем.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Армению - Хайастан
Групповой трансфер из аэропорта в отель (прилет до 12.30.-13.00.), заселение в отель и организационная встреча.
Далее отправляемся знакомиться с одним из древнейших городов мира и столицей Армении - Ереваном, вас ждем прогулка с русскоговорящим гидом в центре по самым интересным местам города, заглянем в потаенные уголки, прогуляемся по главным улицам, услышим истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.
Непременно поднимемся на вершину Каскада визитная карточка города, где находится живописная обзорная площадка, полюбуемся видами с высоты птичьего полета.
Вечером вас ждет приветственный ужин в атмосферном кафе, чтобы познакомиться поближе, поделиться эмоциями от встречи с Ереваном и первого дня путешествия.
Севан - жемчужина Армении
Сегодня мы отправимся на семейную сыроварню, где нас ждет настоящие гастрономическое удовольствие - дегустация эксклюзивных сыров и знакомство с особенностями местного сыроварения.
После поедем на высокогорное озеро Севан, настоящую жемчужину Армении, которое местные называют армянским морем, озеро самое большое на Кавказе.
Поднимемся по лестнице к средневековому монастырю Севанаванк, основанному в 9 веке, сверху открываются великолепные виды, насладимся сказочными пейзажами синего озера и живописных гор.
Набираемся сил за обедом с видом на озеро и отправляемся в город Дилиджан - горноклиматический курорт, который часто называют Армянской Швейцарией. После интересного и насыщенного дня вечером вернемся в отель.
История и вино
После вкусного завтрака поедем к подножью Арарат,
Хор Вирап - колыбель зарождения христианства в Армении и ближайшее место к величественной горе на территории Армении, здесь открываются удивительные виды.
Монастырь был построен на месте бывшей королевской темницы, в которой целых 13 лет держали Григория Просветителя, первого Католикоса Армении.
По дороге увидим Суренаван - деревню аистов, маленькую деревушку, где над каждым домом свито гнездо.
После обеда в живописном месте нас ждёт пещера Птиц, здесь обнаружено несколько древних артефактов: первый кожаный башмак и винодельня.
В живописнейшее ущелье реки Арпа среди величественных красных скал увидим монастырь Нораванк, одна из жемчужин средневековой армянской архитектуры, построенный в Xiii-Xiv веках, вдохновляющий своей красотой и энергетикой.
Далее в винодельческом селе Арени посетим винодельню, чтобы погрузиться в процессы изготовления местного вина и, конечно, его продегустировать. Вечером вернемся в Ереван.
Симфония древности и камней
После завтрака поедем в ущелья с живописными видами.
Село Гарни, где находится выдающийся памятник - языческий храм - посвящённый древнеармянскому богу Солнца, построен в греческом стиле с ионическими колоннами, это единственный в Армении языческий памятник, который смог уцелеть после принятия христианства. Храм стоит на высоком плато с видом на невероятно красивое ущелье реки Азат.
Природный памятник Симфония камней, уникальное место, представлено огромными базальтовыми столбами, которые своей удивительной симметричностью кажутся рукотворными, но это результат вулканических потоков, научное название этого геологического образования столбчатая отдельность.
Гегард - монастырский комплекс 13 века, включенный в список Юнеско, расположен в ущелье горной реки, окружен утесами, часть монастырского комплекса высечена в скале.
Сегодня попробуем свежий и хрустящий лаваш прямо из тандыра с вкусным домашним сыром, по возможности увидим мастер-класс по выпеканию лаваша.
До свидания, Армения
Завтракаем, собираем вещи и отправляемся на экскурсию на коньячный завод Арарат, где вы узнаете историю знаменитого армянского алкогольного напитка и конечно попробуете его.
После отправляемся в аэропорт, прибытие ориентировочно к 13:00, тех, кто захочет продолжить отдых в Ереване, отвезут в центр.
Мы не прощаемся со своими путешественниками, а всегда говорим до свидания, ведь многие часто возвращаются, пусть не в Армению, но в другие путешествия с нами.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортном отеле 3 - 4 в Ереване (2-х местное размещение в номере)
- Питание: завтраки (4), ужин 1, обед-1, в том числе с национальными блюдами
- Транспортное сопровождение по всей программе тура на комфортном минивене (микроавтобусе) с кондиционером
- Групповой трансфер от аэропорта (или вокзала) до отеля в первый день тура и обратно в последний день
- Сопровождение русскоговорящего гида-водителя на всем маршруте программы и профессиональных местных гидов на отдельных локациях для более полного погружения
- Поддержка и помощь организатора по всем вопросам тура
- Экскурсия с дегустацией вин на винодельне
- Экскурсия с дегустацией на коньячном заводе Арарат
- Посещение семейной сыроварни с дегустацией местных эксклюзивных сыров
- Обзорная пешеходная экскурсия по центру Еревана с русскоговорящим гидом
- Посещение пещеры Арени с гидом
- Посещение достопримечательностей Армении по программе:
- Языческий храм в Гарни
- Монастырский комплекс Гегард - всемирное наследие Юнеско
- Природный памятник Симфония камней
- Севан - самое большое озеро Кавказа
- Севанаванк - монастырь 9 в., расположенный на побережье озера Севан
- Хор Вирап - древний армянский монастырь у подножья библейской горы Арарат
- Нораванк - монастырь 13-14 вв., расположенный на уступе узкого извилистого ущелья притока реки Арпа
- Дилижан - известный горноклиматический курорт
- Арка Чаренца и др. смотровые площадки, чтобы насладиться живописными видами
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Проезд до Еревана - авиа билеты (помощь с подбором билетов)
- Питание не включенное в стоимость тура: обеды, ужины
- Личные расходы и сувениры (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
За 3 дня до старта тура будет создан общий чат со всеми участниками, где будут даны общие рекомендации по поездке и подробная информация
По объективным причинам чередность посещения достопримечательностей и локаций в программе тура по дням может быть изменена, но это никак не повлиляет на качество тура, в программе мы обычно стараемся дать больше, чем заявлено, поэтому готовьтесь к увлекательному путешествию!
Тур состоится с полной программой при наборе группы мимимум 4 человека
Пожелания к путешественнику
при одноместном размещении доплата к стоимости тура
Размещение в номере двухместное, если ты один или одна, постараемся подбрать тебе хорошего соседа или соседку.