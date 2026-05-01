1 день

Добро пожаловать в Армению - Хайастан

Групповой трансфер из аэропорта в отель (прилет до 12.30.-13.00.), заселение в отель и организационная встреча.

Далее отправляемся знакомиться с одним из древнейших городов мира и столицей Армении - Ереваном, вас ждем прогулка с русскоговорящим гидом в центре по самым интересным местам города, заглянем в потаенные уголки, прогуляемся по главным улицам, услышим истории и легенды, которые здесь прячутся за каждым поворотом.

Непременно поднимемся на вершину Каскада визитная карточка города, где находится живописная обзорная площадка, полюбуемся видами с высоты птичьего полета.

Вечером вас ждет приветственный ужин в атмосферном кафе, чтобы познакомиться поближе, поделиться эмоциями от встречи с Ереваном и первого дня путешествия.

