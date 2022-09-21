Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард

Наш путь лежит по небольшому живописному перевалу

Наш путь лежит по небольшому живописному перевалу.

Мы проедем мимо большого дачного поселка Дзорахпюр полюбуемся на типичный для Армении пейзаж и библейский Арарат во всей своей красе.

Посетим крепость Гарни, увидим фантастически красивое ущелье реки Азат и заглянем в монастырь Гегард.
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард
Эллинистический храм Гарни и пещерный монастырь Гегард

Что вас ожидает 🤩

  • Ущелье реки Азат
  • Гарни
  • Гегард
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Описание

Что вас ждет

Наш путь лежит по небольшому живописному перевалу. Мы проедем мимо большого дачного поселка Дзорахпюр и сделаем небольшую остановку у арки, построенной в честь выдающегося армянского поэта Егише Чаренца. Отсюда перед нами откроется типичный для Армении пейзаж и библейский Арарат во всей своей красе.
Мы доберёмся до села Гарни, где посетим крепость, в течение 1500 лет служившей резиденцией армянским царям. На территории этой крепости сохранился храм эпохи эллинизма, посвященный богу солнца Митре. Это единственный уцелевший языческий храм на территории СНГ.
Увидим и фантастически красивое ущелье реки Азат, куда можно спуститься при желании на внедорожнике. Если смотреть сверху в ущелье, видны идеальной формы многограннники высотой 200 метров, похожие на трубы органа. Это природный памятник, который называют Симфонией камней или Каменным органом. Ещё более впечатляющее зрелище открывается, если спуститься вниз.
Недалеко от Гарни в ущелье расположен монастырь Гегард («монастырь копья»), получивший своё название, потому что здесь в средние века хранилось легендарное Копье судьбы или Копьё Лонгина, которым римский легионер Гай-Кассий проткнул бок распятого Христа. Комплекс состоит из одного наземного сооружения — главного храма и ряда храмов, вырубленных в толще скал.

Важно знать:

Для путешествия выбирайте удобную обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • cтоимость билетов в Гарни и пещеру Левона: Гарни — 3$/чел.,
  • пещера Левона — 3 $/чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Cтоимость билетов в Гарни и пещеру Левона: Гарни — 3$/чел.
  • Пещера Левона — 3 $/чел
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Для путешествия выбирайте удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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