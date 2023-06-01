Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри

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Не секрет, что в Армении самый колоритный город, сохранивший наибольшим образом шарм старины — Гюмри.

Мы покажем его скрытые уголки и с профессиональным гидом Вы окунётесь в самые загадочные истории его домов, улиц и хитросплетения судеб его знаменитых жителей.
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри
Ближайшие даты:
1
июн
2
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Гид научит быстро ориентироваться по городу. Расскажет куда ещё сходить в городе, что нужно обязательно попробовать и не упустит шанс раскрыть секреты феномена «гюмрийского бахвальства».
  • Экскурсия проходит по двум маршрутам, условно обозначенные «Красный» и «Синий». Фото календаря с чередующимися маршрутами представлено в галереи фотографий здесь на странице.

15:15

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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