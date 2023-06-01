Не секрет, что в Армении самый колоритный город, сохранивший наибольшим образом шарм старины — Гюмри.
Мы покажем его скрытые уголки и с профессиональным гидом Вы окунётесь в самые загадочные истории его домов, улиц и хитросплетения судеб его знаменитых жителей.
Мы покажем его скрытые уголки и с профессиональным гидом Вы окунётесь в самые загадочные истории его домов, улиц и хитросплетения судеб его знаменитых жителей.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Гид научит быстро ориентироваться по городу. Расскажет куда ещё сходить в городе, что нужно обязательно попробовать и не упустит шанс раскрыть секреты феномена «гюмрийского бахвальства».
- Экскурсия проходит по двум маршрутам, условно обозначенные «Красный» и «Синий». Фото календаря с чередующимися маршрутами представлено в галереи фотографий здесь на странице.
15:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Площадь Вардананц
- Когда и сколько длится?
- Когда: 15:15Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании