Групповые экскурсии Гюмри

Найдено 6 экскурсий в категории «Групповые» в Гюмри, цены от €15, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русский след в Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
20 за человека
Вечерняя прогулка по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия: Вечерняя прогулка по историческому Гюмри
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Гюмри, где история и современность переплетаются в уникальном танце
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
25 за человека
Влюбиться в Гюмри за 1 день
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
4 отзыва
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
135 за человека
Пеший авторский тур по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри: история, культура и искусство
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Гюмри в сопровождении опытного гида и режиссера
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за человека
Неожиданный Гюмри
🚶 Пешая
скидка
40%
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: на площади Вардананц
2515 за человека
Мастер-класс по росписи на керамике
🚗 На машине
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Русский след в Гюмри
    Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сабина
    11 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Все прошло отлично. Наш гид Арам очень интересный рассказчик и добрый человек. 2 часа пролетели незаметно, очень рады что взяли эту экскурсию и побольше узнали о таком городе, как Гюмри. Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Если можно было бы поставить не 5, 5000 звезд, я бы это сделала 😊 Ованес просто невероятно харизматичный, интересный, с глубокими
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    знаниями и любовью к своему делу гид ❤️ Наша прогулка по Гюмри прошла легко, Ованес в процессе разговора узнал, что интересно именно нам, и получилась не стандартная экскурсия, а а экскурсия с индивидуальным подходом. Рассказал не только про город, но и про людей, интересные аспекты их жизни, разные истории из его жизни гида. Я с радостью еще раз бы встретилась с Ованесом)

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Нашего гида по Гюмри звали Ованес. Он местный житель и знает историю города «не по наслышке». Узнали много интересного и
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    грустного от истории городка. Очень рады, что благодаря таким патриотам как Ованес, сейчас город развивается и у него есть будущее. Если будуте в Гюмри, рекомендуем эту экскурсию от всей души)

  • В
    Владимир
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
  • D
    Demina
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
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    в этот день был уже занят — экскурсию провел другой гид, Артем — очень хороший и интеллигентный. Благодарим, что был с нами сильно больше времени, чем указано в экскурсии. И сам Оганес по нашей просьбе все равно присоединился в начале экскурсии и сделал ее еще ярче. Сам маршрут тоже очень понравился. Крайне благодарю за отзывчивость и помощь! И рекомендую от всей души.

    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Замечательная была экскурсия! Гид Армен вместо 2 часовой экскурсии провел 6 часов! Все было очень круто, информативно, весело! Очень много
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    мест Армен показал, которые сами бы не смогли найти, да и узнать о них! Да еще и подарки подарил! Замечательный гид! Подсказал, где можно вкусно поесть, отвел туда! Вообщем, экскурсия 🔥🔥🔥

  • М
    Мария
    6 января 2024
    Неожиданный Гюмри
    Сценарий маршрута с Ириной не похож на все предложения из серии «Гюмри за 1 день». Очень индивидуальный подход с погружением
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    и в историю города, и в традиции, и в современную культуру. В результате гуляли больше 3ч и получили разнообразные впечатления, познакомившись со многими художниками и знаковыми пространствами. Кроме ценности взгляда на город «изнутри» как местный житель, Ирина невероятно отзывчивый человек, который всегда вам поможет полезными советами, от отправки открытки до трансфера в другой город)

  • П
    Петр
    8 ноября 2023
    Неожиданный Гюмри
    Добрый день! Ссылка не работает, потому пишем здесь. Получили огромное удовольствие от экскурсии и общения с Ирой. Она прекрасный экскурсовод и человек.
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    Великолепный, знающий и любящий от всего сердца Гюмри гид. Маршрут был и самым интересным и неожиданным для нас местам. Ира показала все, что было заявлено и даже больше. Она профессионал своего дела. Море впечатлений от всего увиденного и услышанного. Мы влюбились в Гюмри. Искренне благодарим Иру. Если на экскурсию, то только к ней!

  • К
    Карина
    27 октября 2023
    Влюбиться в Гюмри за 1 день
    Великолепная экскурсия от уроженца Гюмри Армена, влюбленного в свой город, и отличного организатора Карена. Прекрасное чувство юмора, отличный рассказ про
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    историю города и его жителей, прогулка по центральным улочкам города, посещение музеев, известной парикмахерской и потешные пончики-мончики - это было прекрасное знакомство с городом, в который мы еще обязательно вернемся.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
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  3. Влюбиться в Гюмри за 1 день
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  5. Неожиданный Гюмри
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Групповые" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 15 до 135 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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