Оганес проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Царский Александрополь

Вы узнаете об основании Николаем I крепости, давшей название и городу, который под защитой его пушек стал быстро развиваться и скоро превратился в один из самых значимых городов Закавказья. Я расскажу, как за несколько десятилетий 19 века армяне построили большой город 🏙️ и наполнили его уникальной культурой, традициями и менталитетом, который до сих пор ярко выражается у любого гюмрийца.

Ообаяние старины

Экскурсия ⛳ начнется с Черной Крепости. Издали вы полюбуетесь на сердце моего города, храм Св. Мц. Александры, а потом отправитесь на прогулку 👣 по старинным кварталам и улочкам Гюмри. Вы сможете потрогать стены из черного и красного вулканического туфа, сфотографироваться у деревянных ажурных дверей 19 века и даже прокатиться на фаэтоне наследника династии кучеров.

Истории из жизни города

Я расскажу, как алекпольский золотарь нашел клад в выгребной яме и почему шикарный особняк в центре города называется «Дом приданого». Вы также узнаете, почему гильдия портных обвинила мастера Геворга в сговоре с Сатаной и как именно местные казаки ввели в заблуждение Пушкина. Также по пути я расскажу честную историю 📖 Спитакского землетрясения 1988 года, очевидцем которого был сам. Мы воздадим должное жертвам безвинным и сердцам милосердным, которые пришли на помощь в те ужасные дни.

Советский Ленинакан

Не спеша дойдем до советской части города, который тоже интересен достопримечательностями 🏛️. Заглянем в кафе-пекарню «Арегак» — это первое и единственное заведение в Армении, где работают люди с ограниченными возможностями и «солнечные» люди. Подкрепившись кофе или чаем с десертиком, зайдем в знаменитую парикмахерскую «Люкс» — единственную в стране, полностью сохранившую советский дух в интерьере и не делавшую ремонт 30-40 лет. А если вы любитель архитектуры и советского модернизма, то я отведу вас к Черному Фонтану ⛲.

Современный Гюмри

Вы увидите, как современный Гюмри встраивается в свое прошлое. Узнаете, чем здесь живут люди, в чем их заботы и радости. Почти всегда мне и моим гостям везет — и мы попадаем на венчание в церкви. Это очень интересный обряд и его стоит посмотреть, но тут нужно проявить твердость, потому как вас станут приглашать в ресторан и нужно деликатно отказаться. Экскурсия завершится в одном из отличных ресторанов, который удивят вас своим меню. Как кулинарный блогер, я смогу посоветовать такое место, которое достойно завершит нашу прогулку!

Организационные детали