Оганес проводит ещё 2 экскурсии

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Тысяча и одна история Гюмри

Александрополь-Ленинакан-Гюмри: три лика одного города на душевной прогулке по атмосферным улочкам

Оганес
Оганес – Гид из Гюмри
Вы рассмотрите ажурные двери и дворики 19 века, сможете прокатиться на фаэтоне наследника династии кучеров и даже увидеть интересный обряд венчания.

Услышите о Николае I, кладе, казаках и сделке с Дьяволом.

Я поясню, в чем особенность менталитета гюмрийцев, и расскажу о землетрясении 1988 г., очевидцем которого был сам.

А как кулинарный блогер, подскажу заведение с достойным меню.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От €40 за экскурсию

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Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри

Что вас ожидает

Царский Александрополь
Вы узнаете об основании Николаем I крепости, давшей название и городу, который под защитой его пушек стал быстро развиваться и скоро превратился в один из самых значимых городов Закавказья. Я расскажу, как за несколько десятилетий 19 века армяне построили большой город 🏙️ и наполнили его уникальной культурой, традициями и менталитетом, который до сих пор ярко выражается у любого гюмрийца.

Ообаяние старины
Экскурсия ⛳ начнется с Черной Крепости. Издали вы полюбуетесь на сердце моего города, храм Св. Мц. Александры, а потом отправитесь на прогулку 👣 по старинным кварталам и улочкам Гюмри. Вы сможете потрогать стены из черного и красного вулканического туфа, сфотографироваться у деревянных ажурных дверей 19 века и даже прокатиться на фаэтоне наследника династии кучеров.

Истории из жизни города
Я расскажу, как алекпольский золотарь нашел клад в выгребной яме и почему шикарный особняк в центре города называется «Дом приданого». Вы также узнаете, почему гильдия портных обвинила мастера Геворга в сговоре с Сатаной и как именно местные казаки ввели в заблуждение Пушкина. Также по пути я расскажу честную историю 📖 Спитакского землетрясения 1988 года, очевидцем которого был сам. Мы воздадим должное жертвам безвинным и сердцам милосердным, которые пришли на помощь в те ужасные дни.

Советский Ленинакан
Не спеша дойдем до советской части города, который тоже интересен достопримечательностями 🏛️. Заглянем в кафе-пекарню «Арегак» — это первое и единственное заведение в Армении, где работают люди с ограниченными возможностями и «солнечные» люди. Подкрепившись кофе или чаем с десертиком, зайдем в знаменитую парикмахерскую «Люкс» — единственную в стране, полностью сохранившую советский дух в интерьере и не делавшую ремонт 30-40 лет. А если вы любитель архитектуры и советского модернизма, то я отведу вас к Черному Фонтану ⛲.

Современный Гюмри
Вы увидите, как современный Гюмри встраивается в свое прошлое. Узнаете, чем здесь живут люди, в чем их заботы и радости. Почти всегда мне и моим гостям везет — и мы попадаем на венчание в церкви. Это очень интересный обряд и его стоит посмотреть, но тут нужно проявить твердость, потому как вас станут приглашать в ресторан и нужно деликатно отказаться. Экскурсия завершится в одном из отличных ресторанов, который удивят вас своим меню. Как кулинарный блогер, я смогу посоветовать такое место, которое достойно завершит нашу прогулку!

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути, за исключением личных трат в кафе, не предвидится.
  • Могу встретить вас и на ж/д вокзале и в аэропорту «Ширак», куда прилетает авиакомпания «Победа». Смело пишите, если нужна помощь в организации трансфера, позднего ужина, обмена валюты или иных вопросов. Предлагаю свою безвозмездную помощь во всех вопросах.
Начало и место завершения
🚩 на ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри
Тысяча и одна история Гюмри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оганес
Оганес
Меня зовут Оганес и я — ваш гид по Гюмри! Всю жизнь я прожил в этом городе, знаю все его потаенные и нетуристические места, которые с радостью покажу. От меня вы услышите городские легенды, интересные факты и байки про знаменитых людей Гюмри — от актера Фрунзика Мкртчяна до мистика-философа Георгия Гурджиева. К сожалению, Гюмри, бывший Ленинакан, стал известен страшным землетрясением 1988 года, очевидцем которого я был. Это не те воспоминания, которыми приятно делиться, но и забывать нельзя. На прогулках я покажу все три культурных слоя своего родного города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри. Приезжайте в гости!
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