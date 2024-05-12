Обзорные и познавательные экскурсии Гюмри

Найдено 10 экскурсий в категории «Обзорные» в Гюмри, цены от €25, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
«Познакомитесь со стрит-артом местных художников в стиле Босха и Матисса, услышите историю русской церкви Плпан Жан и узнаете, какие интересные события происходили в городе»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
8060 за всё до 9 чел.
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
«Подкрепившись, мы отправимся на обзорную прогулку, которая откроет перед вами все три культурных слоя города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Вечерняя прогулка по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Групповая экскурсия: Вечерняя прогулка по историческому Гюмри
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Гюмри, где история и современность переплетаются в уникальном танце
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
25 за человека
Знакомьтесь, Гюмри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 70 за всё до 50 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
«А также познакомитесь с самобытной архитектурой старинных домов Гюмри, выстроенных из черного туфа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.
В Гюмри с армянским вином
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«После колоритного армянского обеда мы посетим другие главные достопримечательности Гюмри, величественный монумент Мать Армения и могущественную Черную Крепость»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Пеший авторский тур по Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри: история, культура и искусство
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Гюмри в сопровождении опытного гида и режиссера
Начало: Площадь Вардананц
«А для знакомства с искусством гюмрийских художников, ведь Гюмри - это город искусств и ремёсел, заглянем в одну из лучших в городе галерей»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за человека
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
«Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Гюмри - микс юмора и искусства
Индивидуальная
4 часа
Гюмри - микс юмора и искусства: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где каждый уголок рассказывает свою историю, а местный юмор и искусство оживают
Начало: Отель
«Однако, без знакомства со Старым городом не обойтись, в нем и заключена вся его душа»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • С
    Сабина
    11 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Все прошло отлично. Наш гид Арам очень интересный рассказчик и добрый человек. 2 часа пролетели незаметно, очень рады что взяли эту экскурсию и побольше узнали о таком городе, как Гюмри. Большое спасибо!
  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • Ю
    Юлия
    4 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Если можно было бы поставить не 5, 5000 звезд, я бы это сделала 😊 Ованес просто невероятно харизматичный, интересный, с глубокими
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    знаниями и любовью к своему делу гид ❤️ Наша прогулка по Гюмри прошла легко, Ованес в процессе разговора узнал, что интересно именно нам, и получилась не стандартная экскурсия, а а экскурсия с индивидуальным подходом. Рассказал не только про город, но и про людей, интересные аспекты их жизни, разные истории из его жизни гида. Я с радостью еще раз бы встретилась с Ованесом)

  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Вечерняя прогулка по Гюмри
    Нашего гида по Гюмри звали Ованес. Он местный житель и знает историю города «не по наслышке». Узнали много интересного и
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    грустного от истории городка. Очень рады, что благодаря таким патриотам как Ованес, сейчас город развивается и у него есть будущее. Если будуте в Гюмри, рекомендуем эту экскурсию от всей души)

  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • I
    Igor
    29 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
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    и дружелюбная. Ованес мастер на все руки. Харизматичный повар, превосходный экскурсовод и настоящий патриот. Всё чётко и по делу. Достаточно информативно, особенно если задавать вопросы. Прежде всего советую данный мастер класс и экскурсию тем людям, которые только приехали в Гюмри, либо проездом. Как вводная часть самое то.

    Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялисьМои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Замечательная была экскурсия! Гид Армен вместо 2 часовой экскурсии провел 6 часов! Все было очень круто, информативно, весело! Очень много
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    мест Армен показал, которые сами бы не смогли найти, да и узнать о них! Да еще и подарки подарил! Замечательный гид! Подсказал, где можно вкусно поесть, отвел туда! Вообщем, экскурсия 🔥🔥🔥

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
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    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • Ч
    Чонхо
    21 февраля 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Гюмри вчера и сегодня
  2. Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
  3. Вечерняя прогулка по Гюмри
  4. Знакомьтесь, Гюмри
  5. Гюмри - северная столица Армении
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Обзорные" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 235 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 107 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Гюмри нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Гюмри много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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