Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам

Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...

«Подкрепившись, мы отправимся на обзорную прогулку, которая откроет перед вами все три культурных слоя города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри»