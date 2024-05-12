1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
«Познакомитесь со стрит-артом местных художников в стиле Босха и Матисса, услышите историю русской церкви Плпан Жан и узнаете, какие интересные события происходили в городе»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
80€60 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
«Подкрепившись, мы отправимся на обзорную прогулку, которая откроет перед вами все три культурных слоя города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия: Вечерняя прогулка по историческому Гюмри
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Гюмри, где история и современность переплетаются в уникальном танце
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
«А также познакомитесь с самобытной архитектурой старинных домов Гюмри, выстроенных из черного туфа»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В Гюмри с армянским вином: от заводов Армения Вайн и Воскеваз до Черной Крепости
Путешествие по Гюмри обещает не только впечатления от дегустации вин, но и знакомство с богатой историей города
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«После колоритного армянского обеда мы посетим другие главные достопримечательности Гюмри, величественный монумент Мать Армения и могущественную Черную Крепость»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$235 за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Ежедневная обзорная экскурсия по Гюмри: история, культура и искусство
Вас ждет захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Гюмри в сопровождении опытного гида и режиссера
Начало: Площадь Вардананц
«А для знакомства с искусством гюмрийских художников, ведь Гюмри - это город искусств и ремёсел, заглянем в одну из лучших в городе галерей»
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за человека
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
«Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Гюмри - микс юмора и искусства: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где каждый уголок рассказывает свою историю, а местный юмор и искусство оживают
Начало: Отель
«Однако, без знакомства со Старым городом не обойтись, в нем и заключена вся его душа»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- ССабина11 мая 2024Все прошло отлично. Наш гид Арам очень интересный рассказчик и добрый человек. 2 часа пролетели незаметно, очень рады что взяли эту экскурсию и побольше узнали о таком городе, как Гюмри. Большое спасибо!
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ЮЮлия4 мая 2024Если можно было бы поставить не 5, 5000 звезд, я бы это сделала 😊 Ованес просто невероятно харизматичный, интересный, с глубокими
- ЕЕлена3 мая 2024Нашего гида по Гюмри звали Ованес. Он местный житель и знает историю города «не по наслышке». Узнали много интересного и
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- IIgor29 апреля 2024Мои ожидания были оправданы. Мы приготовили очень вкусный хурджин, очень интересно пообщались и очень классно прогулялись. Атмосфера сложилась позитивная, веселая
- ЮЮлия23 апреля 2024Замечательная была экскурсия! Гид Армен вместо 2 часовой экскурсии провел 6 часов! Все было очень круто, информативно, весело! Очень много
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ЧЧонхо21 февраля 2024Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Обзорные»
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