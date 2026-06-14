Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🎭 Музеи известных личностей
- ⛪ Армянские церкви
- 🏰 Исторические крепости
- 🕌 Караван-сарай
- 🇷🇺 Русская история
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Улица Абовян
- Улица Руставели
- Улица Терьян
- Музей Фрунзика Мкртчяна
- Музей О. Шираза
- Музей А. Исаакяна
- Церковь Св. Спасителя
- Церковь Семи Ран Св. Богородицы
- Черная крепость
- Холм чести
- Памятник Мать-Родина
Описание экскурсии
Александрополь-Ленинакан-Гюмри
В Гюмри только «потерявшись» в старинных кварталах, можно понять город. На улицах Абовян, Руставели и Терьян я познакомлю вас с аутентичной архитектурой 19 века. А на улице Варпетов вы сможете посетить музеи актера Фрунзика Мкртчяна, писателей О. Шираза и А. Исаакяна. Откроете кинематографичную историю города, где фаэтоны, улочки и балконы мелькали на телеэкранах. Узнаете, какие интересные истории стоят за каждым домом. Пройдете по мостовым и попробуете представить быт жителей Александрополя. А также посетите армянские церкви Св. Спасителя и Семи Ран Св. Богородицы.
Русский след в Гюмри
На прогулке не обойдем вниманием русско-персидскую войну 1804-13гг., после которой Гюмри перешел в состав Российской империи. Вы узнаете, как Николай I повлиял на развитие города, посетите русскую церковь Плплан Жам и осмотрите мощный форпост — Черную крепость, построенную для охраны рубежей от персидской и турецкой угрозы. Увидите мемориальный комплекс «Холм чести» и памятник Мать-Родина. А также услышите о современной военной базе и проследите давнюю связь города с Россией.
История в окрестностях города
Мы проследуем по Шёлковому пути. Для отдыха и ночёвок на протяжении этой древней дороги обустраивались специальные места для привалов. Мы заглянем в один из таких караван-сарaев XII-XIII вв. и разберёмся в их организации.
Организационные детали
- Экскурсия подходит тем, кто прилетает или улетает из международного аэропорта «Ширак» города Гюмри
- Дополнительные расходы: обед и билеты в музей — дом-музей Фрунзика Мкртчяна — 300 арм. др., дом Дзитохцянц — 1000 арм. др.
- Мы заберём вас из любой точки в пределах Еревана и отвезем обратно после экскурсии
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Отзывы и рейтинг
10 часов пролетели как одно мгновение, а Армения полюбилась еще больше, чем когда либо!
От души всем рекомендуем звонить/писать Гаянэ. Она -