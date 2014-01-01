Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Что вас ожидает

Александрополь-Ленинакан-Гюмри

В Гюмри только «потерявшись» в старинных кварталах, можно понять город 🏙️. На улицах Абовян, Руставели и Терьян я познакомлю вас с аутентичной архитектурой 19 века. А на улице Варпетов вы сможете посетить музеи 🖼 актера Фрунзика Мкртчяна, писателей О. Шираза и А. Исаакяна. Откроете кинематографичную историю 📖 города, где фаэтоны, улочки и балконы мелькали на телеэкранах. Узнаете, какие интересные истории стоят за каждым домом. Пройдете по мостовым и попробуете представить быт жителей Александрополя. А также посетите армянские церкви Св. Спасителя и Семи Ран Св. Богородицы.

Русский след в Гюмри

На прогулке 👣 не обойдем вниманием русско-персидскую войну 1804-13гг., после которой Гюмри перешел в состав Российской империи. Вы узнаете, как Николай I повлиял на развитие города, посетите русскую церковь ⛪ Плплан Жам и осмотрите мощный форпост — Черную крепость, построенную для охраны рубежей от персидской и турецкой угрозы. Увидите мемориальный комплекс «Холм чести» и памятник Мать-Родина. А также услышите о современной военной базе и проследите давнюю связь города с Россией.

Храмы в окрестностях города

В двух соседних областях — Арагацотне или Ширакской области — вы, по выбору, посетите церковь Мугни или Лмбатаванк. В 2 км от Аштарака, в селе Мугни осмотрите церковь Св. Геворка 17 в. Увидите настенные росписи и хачкар 10 века, который «прогулялся» до Франции, услышите историю иконы, которая долго приносила беды, и о трагической судьбе жены Диоклетиана. А в церкви Лмбатаванк 5-7 вв. познакомитесь с ценными фресками.

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