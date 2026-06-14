Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

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Яркий и колоритный Гюмри

Гюмри - город с уникальной атмосферой. Исследуйте его историю, архитектуру и традиции на увлекательной экскурсии
Гюмри - город, не похожий ни на один другой в Армении. Здесь история переплетается с архитектурой и традициями. На экскурсии гости узнают о местных жителях, их особом говоре и юморе.
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Посетители увидят караван-сарай XII-XIII вв., прогуляются по старинным улицам, узнают о русско-персидской войне и влиянии Николая I. Также в программе посещение музеев и армянских церквей. Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🎭 Музеи известных личностей
  • ⛪ Армянские церкви
  • 🏰 Исторические крепости
  • 🕌 Караван-сарай
  • 🇷🇺 Русская история

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и ясным небом. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия проходит в помещении, но стоит учитывать холодные температуры.
Сейчас август — это идеальное время.
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри

Что можно увидеть

  • Улица Абовян
  • Улица Руставели
  • Улица Терьян
  • Музей Фрунзика Мкртчяна
  • Музей О. Шираза
  • Музей А. Исаакяна
  • Церковь Св. Спасителя
  • Церковь Семи Ран Св. Богородицы
  • Черная крепость
  • Холм чести
  • Памятник Мать-Родина

Описание экскурсии

Александрополь-Ленинакан-Гюмри

В Гюмри только «потерявшись» в старинных кварталах, можно понять город. На улицах Абовян, Руставели и Терьян я познакомлю вас с аутентичной архитектурой 19 века. А на улице Варпетов вы сможете посетить музеи актера Фрунзика Мкртчяна, писателей О. Шираза и А. Исаакяна. Откроете кинематографичную историю города, где фаэтоны, улочки и балконы мелькали на телеэкранах. Узнаете, какие интересные истории стоят за каждым домом. Пройдете по мостовым и попробуете представить быт жителей Александрополя. А также посетите армянские церкви Св. Спасителя и Семи Ран Св. Богородицы.

Русский след в Гюмри

На прогулке не обойдем вниманием русско-персидскую войну 1804-13гг., после которой Гюмри перешел в состав Российской империи. Вы узнаете, как Николай I повлиял на развитие города, посетите русскую церковь Плплан Жам и осмотрите мощный форпост — Черную крепость, построенную для охраны рубежей от персидской и турецкой угрозы. Увидите мемориальный комплекс «Холм чести» и памятник Мать-Родина. А также услышите о современной военной базе и проследите давнюю связь города с Россией.

История в окрестностях города

Мы проследуем по Шёлковому пути. Для отдыха и ночёвок на протяжении этой древней дороги обустраивались специальные места для привалов. Мы заглянем в один из таких караван-сарaев XII-XIII вв. и разберёмся в их организации.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит тем, кто прилетает или улетает из международного аэропорта «Ширак» города Гюмри
  • Дополнительные расходы: обед и билеты в музей — дом-музей Фрунзика Мкртчяна — 300 арм. др., дом Дзитохцянц — 1000 арм. др.
  • Мы заберём вас из любой точки в пределах Еревана и отвезем обратно после экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаянэ
Гаянэ — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 2540 туристов
Я армянка, родилась в Грузии, родной язык — русский. По первому образованию я учитель. Обладаю здоровым чувством юмора, а желание общаться является важной частью моей жизни. В Армении живу с 1980
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года, изучаю Ереван и его архитектуру. Обожаю прогулки по улицам городов и сёлам Армении, поездки по горным серпантинам, люблю любоваться горными пейзажами и делать открытия, пусть даже маленькие. Желание поделиться увиденным привело меня в сферу туризма — с 2014 года это стало моей профессией. Девизом моих экскурсий являются строки из стихотворения С. Городецкого «Армения»: «Узнать тебя! Понять тебя! Обнять любовью. Друг другу двери сердца отворить!»

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Елена
Были на этой экскурсии с гидом Гаянэ. остались в полном восторге! просто заслушались, как интересно и увлекательно проходила экскурсия. Подача информации легко и познавательно. Целый день пролетел незаметно. очень повезло
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с погодой. Был солнечный день, Гаянэ откликалась на любые просьбы и отвечала на разные вопросы. Комфортный автомобиль, аккуратный водитель. Гаянэ с прекрасным чувством юмора, очень тактична. Нам было очень комфортно. Гюмри понравился необыкновенно, во много благодаря нашему гиду. Спасибо большое Вам!

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Т
Очень понравилась экскурсия: на комфортной машине мы добрались из Еревана в Гюмри, там неспешно гуляли, слушали интереснейшие рассказы про историю города, и людей, заходили в красивые здания, церкви, дворики и
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магазины, успели даже пообедать в уютном и вкусном месте. Впечатления от города потрясающие, а Гаянэ такая образованная и вежливая, и при этом веселая и располагающая, прекрасный гид. Однозначно рекомендую побывать в Гюмри, и именно эту экскурсию - узнаете много нового и прекрасно проведете день! Гаянэ, спасибо вам!

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Людмила
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри, не рассчитывая на яркие эмоции, не всех город очаровывает. Но, как говорится, каждый видит
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этот мир со своей стороны. Или нужно, чтобы Гаянэ вам открыла этот город)).
Гаянэ, кроме энциклопедических объемов информации обладает редким в настоящее время качеством - эмоциональным восприятием красоты города, каких-то деталей, обращая наше внимание на это. Красота - в деталях!
Гюмри - город с интересной, временами трагичной, историей. Атмосфера уюта, тепла, средневековой архитектуры, 2-х - 3-х этажных домов, брусчатки на дорогах. Сюда стоит приехать ради того, чтобы побродить по уютным улочкам, поглазеть на старые дома из туфа, попробовать местные блюда в кафешках, которых здесь много. Чтобы услышать историю города, который пережил глобальное землетрясение в 1988 году, и возродился. Мы увидели знаковые места города: церковь Святого Арсения (приходящую в упадок из-за недоговоренностей руководства церквей наших стран), черную крепость, памятник Мать-Армения, площадь Варданц, храм Святой Богородицы, армянскую церковь Семь ран, в которой тепло пообщались с настоятелем Хачатуром (Роберт), познакомились с творчеством местных художников.
Вообще, это был чудесный день, богатый на встречи с замечательными людьми. Мы встретились с меценатом из Италии, который реставрирует старые здания, собирает библиотеку классической литературы (!). Затем зашли в мастерскую керамики и купили на память елочку из керамики. Встретились с искусствоведом Белой, которая рассказала много интересного об Гюмри.
День пролетел на одном дыхании! Выражаем огромную благодарность Гаянэ и водителю Вреж, который угощал нас вкусными фруктами! Рекомендуем однозначно!!!
Совет путешественникам: если экскурсия предстоит в прохладное время года - одевайтесь теплее, не ориентируйтесь на коренных жителей (они всю зиму ходят без головных уборов (мое восхищение)).
С уважением к Армении!!! Александр и Людмила.

Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,+2
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
Мы запланировали эту экскурсию на мой день рождения, исходя из отзывов в интернете об городе Гюмри,
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Д
Гаянэ, спасибо огромное за эту субботу, которые мы провели вместе!
10 часов пролетели как одно мгновение, а Армения полюбилась еще больше, чем когда либо!

От души всем рекомендуем звонить/писать Гаянэ. Она -
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невероятно влюблена в Армению, историю, искусство и станет лучшим для вас проводником. Причем не только в Ереване, но и в других городах и окрестностях в Армении. Гаянэ рассказывает - словно поет песню и о тяжелой, многострадальной судьбе страны, и об стойкости. и терпимости народа, и о традициях, и о религии, и о искусстве! С ней вы погрузитесь во всю бытность и колорит, а самое главное: посетите места, которые точно не обозначены на карте и которые сами не найдете!

Гаянэ, спасибо огромное за эту субботу, которые мы провели вместе!
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А
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и по-семейному душевно. Благодаря таким экскурсиям мы учимся понимать не только других,но и себя.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и по-семейному душевно. Благодаря таким экскурсиям мы учимся
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и по-семейному душевно. Благодаря таким экскурсиям мы учимся
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А
Ездили на весь день на экскурсию в Гюмри с Гаянэ. Нам все понравилось, комфортная машина и отличный водитель, за нами заехали и потом отвезли домой. Гаянэ приятная расказчица, видно что
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много знает, хорошо рассказывает. Нам всем, включая подростка, было интересно на протяжении всей экскурсии. Гюмри чудесный город, интересно было увидеть старинные здания, и прочувствовать атмосферу, которая отличается от Еревана. Рады что выбрали эту экскурсию, всем рекомендуем.

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