Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться теплыми днями и ясным небом. В октябре и апреле также приятно, но может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, экскурсия проходит в помещении, но стоит учитывать холодные температуры.

Гюмри - город, не похожий ни на один другой в Армении. Здесь история переплетается с архитектурой и традициями. На экскурсии гости узнают о местных жителях, их особом говоре и юморе.

Посетители увидят караван-сарай XII-XIII вв., прогуляются по старинным улицам, узнают о русско-персидской войне и влиянии Николая I. Также в программе посещение музеев и армянских церквей. Экскурсия начинается и заканчивается в Ереване

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Александрополь-Ленинакан-Гюмри

В Гюмри только «потерявшись» в старинных кварталах, можно понять город. На улицах Абовян, Руставели и Терьян я познакомлю вас с аутентичной архитектурой 19 века. А на улице Варпетов вы сможете посетить музеи актера Фрунзика Мкртчяна, писателей О. Шираза и А. Исаакяна. Откроете кинематографичную историю города, где фаэтоны, улочки и балконы мелькали на телеэкранах. Узнаете, какие интересные истории стоят за каждым домом. Пройдете по мостовым и попробуете представить быт жителей Александрополя. А также посетите армянские церкви Св. Спасителя и Семи Ран Св. Богородицы.

Русский след в Гюмри

На прогулке не обойдем вниманием русско-персидскую войну 1804-13гг., после которой Гюмри перешел в состав Российской империи. Вы узнаете, как Николай I повлиял на развитие города, посетите русскую церковь Плплан Жам и осмотрите мощный форпост — Черную крепость, построенную для охраны рубежей от персидской и турецкой угрозы. Увидите мемориальный комплекс «Холм чести» и памятник Мать-Родина. А также услышите о современной военной базе и проследите давнюю связь города с Россией.

История в окрестностях города

Мы проследуем по Шёлковому пути. Для отдыха и ночёвок на протяжении этой древней дороги обустраивались специальные места для привалов. Мы заглянем в один из таких караван-сарaев XII-XIII вв. и разберёмся в их организации.

Организационные детали