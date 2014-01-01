Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

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Яркий и колоритный Гюмри

Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться

Гаянэ
Гаянэ – Гид из Гюмри
Гюмри не похож ни на один город 🏙️ Армении, и на экскурсии 🧭 вы поймете, из чего соткан его необыкновенный колорит.

Поговорим об истории 📖, архитектуре, традициях и местных жителях — гостеприимных людях с особым говором и юмором, создавших потрясающую кузницу талантов.

А в Арагацотне или Ширакской области вы посетите древние храмы с ценными фресками.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €170 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри

Что вас ожидает

Александрополь-Ленинакан-Гюмри
В Гюмри только «потерявшись» в старинных кварталах, можно понять город 🏙️. На улицах Абовян, Руставели и Терьян я познакомлю вас с аутентичной архитектурой 19 века. А на улице Варпетов вы сможете посетить музеи 🖼 актера Фрунзика Мкртчяна, писателей О. Шираза и А. Исаакяна. Откроете кинематографичную историю 📖 города, где фаэтоны, улочки и балконы мелькали на телеэкранах. Узнаете, какие интересные истории стоят за каждым домом. Пройдете по мостовым и попробуете представить быт жителей Александрополя. А также посетите армянские церкви Св. Спасителя и Семи Ран Св. Богородицы.

Русский след в Гюмри
На прогулке 👣 не обойдем вниманием русско-персидскую войну 1804-13гг., после которой Гюмри перешел в состав Российской империи. Вы узнаете, как Николай I повлиял на развитие города, посетите русскую церковь ⛪ Плплан Жам и осмотрите мощный форпост — Черную крепость, построенную для охраны рубежей от персидской и турецкой угрозы. Увидите мемориальный комплекс «Холм чести» и памятник Мать-Родина. А также услышите о современной военной базе и проследите давнюю связь города с Россией.

Храмы в окрестностях города
В двух соседних областях — Арагацотне или Ширакской области — вы, по выбору, посетите церковь Мугни или Лмбатаванк. В 2 км от Аштарака, в селе Мугни осмотрите церковь Св. Геворка 17 в. Увидите настенные росписи и хачкар 10 века, который «прогулялся» до Франции, услышите историю иконы, которая долго приносила беды, и о трагической судьбе жены Диоклетиана. А в церкви Лмбатаванк 5-7 вв. познакомитесь с ценными фресками.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит тем, кто прилетает или улетает из международного аэропорта «Ширак» города Гюмри
  • Дополнительные расходы: обед и билеты 🎫 в музей — дом-музей Фрунзика Мкртчяна — 300 арм. др., дом Дзитохцянц — 1000 арм. др.
  • Экскурсию начнем и закончим в удобном вам месте
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри
Яркий и колоритный Гюмри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гаянэ
Гаянэ
Добрый день, меня зовут Гаянэ. По первому образованию я учитель, поэтому желание общаться является важной частью моей жизни. От общения получаю заряд энергии, которым делюсь с гостями. Гостеприимна, что и привело меня в туристическую сферу с 2014 года. Люблю компании знакомые и незнакомые, коммуникабельна, жизнерадостна, со здоровым чувством юмором. Хочу поделиться безграничной любовью к Армении. Мечтаю, чтобы каждый путешественник уезжал из Армении с желанием обязательно вернуться. Ваша Гаянэ.
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