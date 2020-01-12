2 отзыва оставили туристы

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Русский след в Гюмри

Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Группа не более 7 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Друзья, если вы прилетаете в Гюмри "Победой", то я совершенно безвозмездно помогу в организации трансфера до места ночлега, обмена валюты и позднего ужина. Учтивый водитель встретит вас в аэропорту, поможет с обменом валюты, отвезет в отель, и после заселения доставит в ресторан, где ваш уже будут ждать. Для этого я заранее согласую с вами меню ужина. Это полностью безвозмездно и вы платите только за такси (не по аэропортовским ценам).
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27 за человека

У этой экскурсии2 отзыва
5
Оганес
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Оганес – Гид в Гюмри
Прогулка 👣 по бывшему Александрополю — это путешествие в 19 век, когда по приказу российского императора соорудили форпост для защиты от османов.

Вы узнаете, как Гюмри стал одним из трех крупнейших торговых и культурных центров Закавказья, осмотрите старинные дома купцов и военных.

И посетите мемориалы, связанные общей исторической памятью двух государств.
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри

Что вас ожидает

Путешествие к истокам, в имперский Александрополь
На прогулке по Старому городу вы узнаете о визите Николая I, основании русской крепости и временах, когда Александрополь защищал границы Российской империи от Османской. Я расскажу, как российское присутствие дало толчок к развитию единственного в Армении города, где сохранилась архитектура 19-го века и самобытные традиции. Поговорим о периоде, в течение которого он считался третьим по величине и значению торговым и культурным центром Закавказья. О кварталах мастеровых и военных поселениях вокруг цитадели, которые до сих пор сохранили русские названия — «Слободка», «Казачий пост» и другие. А по пути я также покажу уцелевших свидетелей той старинной эпохи — дома купцов и военных, мастерские и магазинчики, работающие с позапрошлого века.

Об именитых гостях и русских памятниках
Вы узнаете о гостившем здесь Грибоедове и кавказских странствиях Пушкина, описавшего Гюмри в книге «Путешествия в Арзрум». Кроме того, посетите храм-часовню Архистратига Михаила на Холме Чести и церковь Арсения Сербского, где снова вспомним о русско-турецкой войне, а заодно и некоторые эпизоды из советской эпохи, когда на месте мемориала и кладбища русских офицеров разместили детский санаторий. В завершение вы побываете у памятника Мать Армения, возведенного после Великой отечественной войны, и взглянете на Черную крепость, основанную русскими войсками в середине 19 века и долгое время служившую в качестве форпоста против Турции.

Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Место встречи для начала Друзья, если вы прилетаете в Гюмри "Победой", то я совершенно безвозмездно помогу в организации трансфера до места ночлега, обмена валюты и позднего ужина. Учтивый водитель встретит вас в аэропорту, поможет с обменом валюты, отвезет в отель, и после заселения доставит в ресторан, где ваш уже будут ждать. Для этого я заранее согласую с вами меню ужина. Это полностью безвозмездно и вы платите только за такси (не по аэропортовским ценам)..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Оганес
Оганес
Меня зовут Оганес и я — ваш гид по Гюмри! Всю жизнь я прожил в этом городе, знаю все его потаенные и нетуристические места, которые с радостью покажу. От меня вы услышите городские легенды, интересные факты и байки про знаменитых людей Гюмри — от актера Фрунзика Мкртчяна до мистика-философа Георгия Гурджиева. К сожалению, Гюмри, бывший Ленинакан, стал известен страшным землетрясением 1988 года, очевидцем которого я был. Это не те воспоминания, которыми приятно делиться, но и забывать нельзя. На прогулках я покажу все три культурных слоя своего родного города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри. Приезжайте в гости!
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2 отзыва оставили туристы

12 января 2020
Замечательная экскурсия по Гюмри, отличный экскурсовод. Все прошло просто великолепно. Обязательно вернусь в Гюмри, спасибо большое за экскурсию.
26 декабря 2019
28 ноября у нас была экскурсия с Оганес ом в Гюмри. Если честно мы даже не ожидали, что будет настолько интересно, насыщенно и легко. Будто мы приехали к давнему другу и нас действительно рады видеть. Гостеприимство и дружелюбие вообще самая яркая черта местного население. Вы точно получите удовольствие от прогулки, если вашими основными преоритетами при выборе гида являются интеллект, отличное чувство юмора, порядочность и высокое культурное развитие. Оганес по настоящему любит свой край, готовится к каждой экскурсии, постоянно узнает новое, дополняет маршруты, раскапывает и ищет исторические факты, истории очевидцев и аутентичные места. Это видно из общения и со странички в Инстаграмм. Думаю во многом благодаря ему Гюмри скоро станет интересной и привлекательной точкой на карте для многих туристов. 100% рекомендую. Хочется возвращаться снова. Тамара

Оганес проводит ещё 1 экскурсию

Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
40 за человека
5 часов
3 отзыва
Кулинарный мастер-класс и насыщенная обзорная прогулка со знатоком города
Добро пожаловать в один из самых интересных и многослойных городов Армении! На дружеском завтраке в формате мастер-класса вы проникнете в секреты армянской кухни и ощутите местный колорит. А затем затеряетесь на улочках старого Гюмри, рассматривая туфовые дома, исследуя культурные слои города и погружаясь в мир его легенд.

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