2 отзыва оставили туристы

Прогулка по бывшему Александрополю — это путешествие в 19 век, когда по приказу российского императора соорудили форпост для защиты от османов. Вы узнаете, как Гюмри стал одним из трех крупнейших торговых и культурных центров Закавказья, осмотрите старинные дома купцов и военных. И посетите мемориалы, связанные общей исторической памятью двух государств.

Описание экскурсии

Путешествие к истокам, в имперский Александрополь

На прогулке по Старому городу вы узнаете о визите Николая I, основании русской крепости и временах, когда Александрополь защищал границы Российской империи от Османской. Я расскажу, как российское присутствие дало толчок к развитию единственного в Армении города, где сохранилась архитектура 19-го века и самобытные традиции. Поговорим о периоде, в течение которого он считался третьим по величине и значению торговым и культурным центром Закавказья. О кварталах мастеровых и военных поселениях вокруг цитадели, которые до сих пор сохранили русские названия — «Слободка», «Казачий пост» и другие. А по пути я также покажу уцелевших свидетелей той старинной эпохи — дома купцов и военных, мастерские и магазинчики, работающие с позапрошлого века.

Об именитых гостях и русских памятниках

Вы узнаете о гостившем здесь Грибоедове и кавказских странствиях Пушкина, описавшего Гюмри в книге «Путешествия в Арзрум». Кроме того, посетите храм-часовню Архистратига Михаила на Холме Чести и церковь Арсения Сербского, где снова вспомним о русско-турецкой войне, а заодно и некоторые эпизоды из советской эпохи, когда на месте мемориала и кладбища русских офицеров разместили детский санаторий. В завершение вы побываете у памятника Мать Армения, возведенного после Великой отечественной войны, и взглянете на Черную крепость, основанную русскими войсками в середине 19 века и долгое время служившую в качестве форпоста против Турции.