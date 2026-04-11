2 отзыва оставили туристы

Вы узнаете, как Гюмри стал одним из трех крупнейших торговых и культурных центров Закавказья, осмотрите старинные дома купцов и военных. И посетите мемориалы, связанные общей исторической памятью двух государств.
Описание экскурсии
Путешествие к истокам, в имперский Александрополь
На прогулке по Старому городу вы узнаете о визите Николая I, основании русской крепости и временах, когда Александрополь защищал границы Российской империи от Османской. Я расскажу, как российское присутствие дало толчок к развитию единственного в Армении города, где сохранилась архитектура 19-го века и самобытные традиции. Поговорим о периоде, в течение которого он считался третьим по величине и значению торговым и культурным центром Закавказья. О кварталах мастеровых и военных поселениях вокруг цитадели, которые до сих пор сохранили русские названия — «Слободка», «Казачий пост» и другие. А по пути я также покажу уцелевших свидетелей той старинной эпохи — дома купцов и военных, мастерские и магазинчики, работающие с позапрошлого века.
Об именитых гостях и русских памятниках
Вы узнаете о гостившем здесь Грибоедове и кавказских странствиях Пушкина, описавшего Гюмри в книге «Путешествия в Арзрум». Кроме того, посетите храм-часовню Архистратига Михаила на Холме Чести и церковь Арсения Сербского, где снова вспомним о русско-турецкой войне, а заодно и некоторые эпизоды из советской эпохи, когда на месте мемориала и кладбища русских офицеров разместили детский санаторий. В завершение вы побываете у памятника Мать Армения, возведенного после Великой отечественной войны, и взглянете на Черную крепость, основанную русскими войсками в середине 19 века и долгое время служившую в качестве форпоста против Турции.
ежедневно в 12:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€20
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Замечательный гид Оганес!
Выбрали его по рекомендации сына, который гулял с ним по Гюмри три года назад.
Мои ожидания полностью оправдались.
Проводил экскурсию Артем. По-моему, всё идеально: темп, количество информации, манера подачи материала.
А самое главное - сам город Гюмри!
Ещё планируем вернуться.
Ехали из Еревана, время экскурсии (12-00) было удобно подстроено
В планах было один день провести в Гюмри, чтобы составить более