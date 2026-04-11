2 отзыва оставили туристы

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Русский след в Гюмри

Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Прогулка по бывшему Александрополю — это путешествие в 19 век, когда по приказу российского императора соорудили форпост для защиты от османов.

Вы узнаете, как Гюмри стал одним из трех крупнейших торговых и культурных центров Закавказья, осмотрите старинные дома купцов и военных. И посетите мемориалы, связанные общей исторической памятью двух государств.
5
55 отзывов
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри
Русский след в Гюмри

Описание экскурсии

Путешествие к истокам, в имперский Александрополь

На прогулке по Старому городу вы узнаете о визите Николая I, основании русской крепости и временах, когда Александрополь защищал границы Российской империи от Османской. Я расскажу, как российское присутствие дало толчок к развитию единственного в Армении города, где сохранилась архитектура 19-го века и самобытные традиции. Поговорим о периоде, в течение которого он считался третьим по величине и значению торговым и культурным центром Закавказья. О кварталах мастеровых и военных поселениях вокруг цитадели, которые до сих пор сохранили русские названия — «Слободка», «Казачий пост» и другие. А по пути я также покажу уцелевших свидетелей той старинной эпохи — дома купцов и военных, мастерские и магазинчики, работающие с позапрошлого века.

Об именитых гостях и русских памятниках

Вы узнаете о гостившем здесь Грибоедове и кавказских странствиях Пушкина, описавшего Гюмри в книге «Путешествия в Арзрум». Кроме того, посетите храм-часовню Архистратига Михаила на Холме Чести и церковь Арсения Сербского, где снова вспомним о русско-турецкой войне, а заодно и некоторые эпизоды из советской эпохи, когда на месте мемориала и кладбища русских офицеров разместили детский санаторий. В завершение вы побываете у памятника Мать Армения, возведенного после Великой отечественной войны, и взглянете на Черную крепость, основанную русскими войсками в середине 19 века и долгое время служившую в качестве форпоста против Турции.

ежедневно в 12:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€20
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Вардананц
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оганес
Оганес — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 678 туристов
Меня зовут Оганес. За годы работы местным гидом в Гюмри я собрал вокруг себя команду единомышленников. Организованные мною курсы экскурсоводов выявили среди них самых достойных, которым я доверяю и могу рекомендовать их своим гостям. В команде гидов есть жители Гюмри, которые могут показать всю Армению, и есть специалист по пешим походам, хайкингу и восхождениям на горные высоты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
3
3
2
1
А
8 апреля состоялась прекрасная экскурсия с Ованесом по Гюмри. Интересный насыщенный рассказ, показаны все локации по заявленному маршруту. Ованес любит Гюмри и зарядает этой любовью всех) Спасибо Ованесу за запоминающуюся экскурсию.
8 апреля состоялась прекрасная экскурсия с Ованесом по Гюмри. Интересный насыщенный рассказ, показаны все локации по
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А
Брал тур в первую очередь для своих родителей, поэтому приведу их отзыв:

Замечательный гид Оганес!
Выбрали его по рекомендации сына, который гулял с ним по Гюмри три года назад.
Мои ожидания полностью оправдались.
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Очень обширные знания по истории не только родного города, но и истории России.
Подкупила открытость, позитивность, мягкость и заботливость к нам и более старшим нашим участникам экскурсии.
Уезжаю домой с самыми наилучшими воспоминаниями о Гюмри, Армении и армянах! Спасибо Оганес!

От себя: Очень душевный и веселый гид, с которым приятно общаться, советую всем, кто хочет узнать об истории Гюмри, ибо там есть что послушать. Под конец путешествия нам посоветовали отличное кафе для завершения дня, за что отдельное спасибо (туда идет не лучшая дорога и находится оно не в центре, поэтому сами вряд-ли бы нашли).

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Антон
Огромное спасибо нашему гиду Араму за увлекательную экскурсию, интереснейший рассказ и полное погружение в прошлое и настоящее этого удивительного города! Всем буду рекомендовать!
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А
все супер, увлекательно, интересно. Экскурсии прошла увлечённо, непринуждённо, информативно и весёлого
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Я
Рекомендую эту экскурсию!!
Проводил экскурсию Артем. По-моему, всё идеально: темп, количество информации, манера подачи материала.
А самое главное - сам город Гюмри!
Ещё планируем вернуться.
Ехали из Еревана, время экскурсии (12-00) было удобно подстроено
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под расписание скоростной электрички Ереван-Гюмри: было время спокойно дойти от вокзала до места начала экскурсии, а после экскурсии успели пообедать в центре города (очень недорого и вкусно) и, гуляя, дойти спокойно до вокзала.
Если планируете добираться на этом экспрессе, то берите билеты заранее, непосредственно перед отходом электрички их может уже не быть.

Рекомендую эту экскурсию!!
Рекомендую эту экскурсию!!
Рекомендую эту экскурсию!!
Рекомендую эту экскурсию!!
Рекомендую эту экскурсию!!
Рекомендую эту экскурсию!!
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Е
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
В планах было один день провести в Гюмри, чтобы составить более
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полное представление о стране.
Времени на экскурсии было немного, поэтому к выбору мест для поездки по городу и окрестностям отнеслись ответственно.
По Гюмри лучше гулять с экскурсоводом. До обеда мы немного прогулялись самостоятельно. Но насколько расцвел город в сопровождении Оганеса!
На выбор было три экскурсии. Мы предпочли «Русский след». Нам очень понравилась программа и информационное наполнение. Гюмри – культурный город, поэтому посмотрели не только памятники, но и мастерские художников и ремесленников, узнали об архитектуре города.
Нужно отметить, что всё было в балансе: познавательная информация, исторические справки, неформальное общение, юмор.
Очень весело пообщались и получили рекомендации по вкусным местам города. В тот же вечер проверили и продегустировали. Остались сыты и довольны.
Оганес - очень приятный человек, увлеченный своим делом. Ценю профессионалов в каждой области. Очень рекомендую экскурсовода. Если будет возможность, хотела бы посетить ещё мастер-класс и восхождение на Арагац.
Спасибо за прекрасно проведённое время и приятные впечатления!

Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
Мы с подругами приехали в Армению первый раз и хотели посмотреть не только достопримечательности, архитектуру, но и прочувствовать настроение страны.
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