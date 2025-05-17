Мои заказы

Авторские экскурсии от местных гидов Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Гюмри, цены от €30, скидки до 40%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
Пешая
2.5 часа
-
40%
88 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
«Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки»
€42€70 за всё до 12 чел.
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Пешая
3 часа
46 отзывов
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
«Вы полюбуетесь работами талантливой художницы, которая создала авторскую технику рельефной живописи, а если повезет, даже пообщаетесь с ней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Пеший авторский тур по Гюмри
Пешая
3 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший авторский тур по Гюмри
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    17 мая 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Дата посещения: 9 мая 2025
    Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
  • С
    Софья
    11 ноября 2025
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Понравилась экскурсия, понравилась подача информации, понравился сам экскурсовод, сразу видно, что человек влюблен в город, в жителей, в свою страну
  • А
    Анна
    13 октября 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Великолепный экскурсовод и очень интересная экскурсия, после которой мы окончателно и бесповоротно влюбились в Гюмри!
  • М
    Марина
    27 сентября 2025
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Были на экскурсии с Арменом 01.08.2025.
    Прекрасный город, прекрасный экскурсовод - человек, влюбленный в свой город!
    Интересно, познавательно, только приятные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!
  • А
    Алина
    20 сентября 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Спасибо большое за интересную экскурсию. Отдельно хочу поблагодарить,что Вахе принес нам зонтики и дополнительные куртки,с погодой нам повезло гораздо меньше,чем с экскурсоводом)
  • А
    Алексей
    19 сентября 2025
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Очень интересная и захватывающая экскурсия. На маршруте этой экскурсии Вы сможете увидеть самые интересные и необычные места г. Гюмри. Отдельно
    читать дальше

    стоит отметить гида Армена. Я ни разу не встречал человека, который бы так любил и знал свой город и страну. Армен может рассказать абсолютно про любое место в г. Гюмри. На этой экскурсии не будет стандартных и шаблонных «поверните голову направо и посмотрите на…», на этой экскурсии Вас проведут в приятной и дружеской атмосфере по самым интересным и необычным местам г. Гюмри.

  • Ф
    Фаиля
    18 сентября 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Чудесный экскурсовод Ваэ! Если Вам не нужны громоздкие исторические факты, а Вы хотите легкого общения и праздничного настроения, когда Вы
    читать дальше

    впитываете город эмоциями и через детали, то Вам точно к Ваэ. Шарма экскурсии придаст рыжий компаньон Ваэ Жужик. И Вам покажут очень вкусное место с национальной кухней и гостеприимным хозяином Арменом. Мы получили огромное удовольствие от Гюмри и его замечательных талантливых людей, спасибо, Ваэ!

  • В
    Влада
    15 сентября 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Супер, отличная экскурсия с юмором! Осталась в полном восторге. Было прохладно, гид отдал свою куртку, посоветовал просто лучшее кафе в
    читать дальше

    мире и довёз до дома! Я достаточно опытный путешественник, но людей так любящих свой город и умеющих заразить этой любовью других, я не встречала.
    Всем нужно тут побывать!

  • А
    Алеся
    23 августа 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Хорошая прогулка по улочкам Гюмри чтобы познакомиться с городом! Не пожалела! После экскурсии уже осознанно возвращалась в кафешки и понравившиеся магазинчики.
    Спасибо! ❤️
    Жужику большой привет! 🙂
  • Э
    Элен
    17 августа 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Прекрасный гид! Очень рекомендую тем, кто не любит скучных и безэмоциональных рассказов. Ваэ ведет экскурсию настолько легко и непринужденно, что даже не замечаешь как пролетает время. За прекрасное чувство юмора отдельное спасибо🙏🏻
  • Т
    Тереза
    12 августа 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Всё понравилось. Эрудированный, с чувством вкуса стильный гид. Особенно понравилось с какой любовью Вае рассказывал о Гюмри. Рекомендую
  • Б
    Бжоян
    24 июля 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, с юмором - все как мы любим. Были в Гюмри не в первый раз, но с такого ракурса и интересных деталей мы не знали! Спасибо большое нашему гиду за увлекательную экскурсию 🙏🏻
    Делюсь некоторыми картинками))
  • О
    Ольга
    10 июля 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Экскурсия очень понравилась! Гид с юмором, расскажет много интересных историй и покажет исторические фотографии, а так же познакомит с друзьями,
    читать дальше

    которые живут в Гюмри. Вы сможете проникнуться культурой и духом Армении.
    Ещё Ваэ порекомендовал нам отличный ресторан, где можно пообедать и попробовать местную кухню.
    Рекомендую заказывать у него экскурсии, не пожалеете!

  • А
    Александр
    4 июля 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Искренне рекомендуем!! Ваэ настоящий профессионал своего дела, эрудированный гид с прекрасным чувством юмора! Экскурсия была настоящим погружением в историю прекрасного Гюмри и его талантливых и замечательных жителей.
    Масса впечатлений и заряд положительных эмоций!
  • С
    Сергей
    23 июня 2025
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Хотели бы поделиться отзывом на экскурсию в город Гюмри.
    Поразил сам город, его архитектура, и контрасты, органичное сочетание современности и древности,
    читать дальше

    камень, дерево, брусчатка — всё это дало ощущение теплоты и особой энергетики города. Но, конечно, всего бы этого не было без людей, людей, которые трепетно любят и хранят традиции. Одним из таких людей оказался наш экскурсовод — Армен, интеллигентный, гостеприимный, щедрый на знания о своём родном городе и стране экскурсовод. Нас очень тронуло, что даже после окончания времени экскурсии Армен продолжал делиться фактами и интересными историями, терпеливо и с радостью отвечая на все наши вопросы. Искренне благодарим за время и частичку города Гюмри, которыми с нами поделился Армен! Гюмри и в целом Армения — это та первая встреча, которая заканчивается мыслями о второй, так что мы обязательно вернёмся!

  • I
    Irina
    13 июня 2025
    Пеший авторский тур по Гюмри
    Огромное спасибо за пешую экскурсию по вечернему Гюмри. Все очень размерено по нагрузке и в то же время информативно и
    читать дальше

    познавательно. Гид Армен это шкатулка с сокровищами, украшениями, легендами и анекдотами о городе. Экскурсия подойдет и взрослым и детям. Жалко, что всего 3 часа. Гид Армен прислушивается к вашим пожеланиям и сможет под вас скорректировать. Большое спасибо за яркие впечатления, фотографии и внимание. Рекомендую всем, не пожалеете.

  • Г
    Георгий
    10 июня 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Прекрасная экскурсия, спокойная без суеты, все как мы любим. Много занимательных фактов, юмора и историй. Да и сам город очарователен. Нам понравилась экскурсия
  • А
    Арина
    30 мая 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Все началось с того, что нам задержали самолет, и Ваэ пошел навстречу, объединив с другой группой. Экскурсия вышла замечательная, Гюмри заиграл новыми красками для нас. А вечер закончился в чудесном месте по рекомендации нашего гида!
  • И
    Ирина
    29 мая 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Замечательная экскурсия с гидом Ваэ. Остались в полном восторге! Прогулка длится 2,5 часа. Очень насыщенный маршрут - все главные достопримечательности города. Подано легко и с юмором. Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    29 мая 2025
    Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку в Гюмри! 🧡
    Город открылся с совершенно другой стороны — не только
    читать дальше

    как культурный и исторический центр, но как место с душой, юмором и невероятной атмосферой.

    Благодаря вашему рассказу, каждая улица, каждый дворик заговорили своей историей. Было ощущение, что мы не просто туристы, а временные жители этого удивительного города.

    Отдельное спасибо за лёгкость, чувство юмора и душевное тепло, с которым вы провели экскурсию. Это была не просто поездка — это было настоящее погружение в сердце армянского колорита.

    Обязательно вернёмся снова — и только с вами!

