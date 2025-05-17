-
40%
Индивидуальная
до 12 чел.
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
«Полюбуемся не только красивой «обёрткой», но и посмотрим, какая интересная начинка у местных домов, где сейчас разместились музеи, авторские галереи, мастерские и сувенирные лавки»
€42
€70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
«Вы полюбуетесь работами талантливой художницы, которая создала авторскую технику рельефной живописи, а если повезет, даже пообщаетесь с ней»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€30 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Пеший авторский тур по Гюмри
Начало: Площадь Вардананц
Расписание: Каждый день в 10:00 и 17:00
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег17 мая 2025Гюмри: город искусств, ремёсел и юмораДата посещения: 9 мая 2025Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!
- ССофья11 ноября 2025Понравилась экскурсия, понравилась подача информации, понравился сам экскурсовод, сразу видно, что человек влюблен в город, в жителей, в свою страну
- ААнна13 октября 2025Великолепный экскурсовод и очень интересная экскурсия, после которой мы окончателно и бесповоротно влюбились в Гюмри!
- ММарина27 сентября 2025Были на экскурсии с Арменом 01.08.2025.
Прекрасный город, прекрасный экскурсовод - человек, влюбленный в свой город!
Интересно, познавательно, только приятные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!
- ААлина20 сентября 2025Спасибо большое за интересную экскурсию. Отдельно хочу поблагодарить,что Вахе принес нам зонтики и дополнительные куртки,с погодой нам повезло гораздо меньше,чем с экскурсоводом)
- ААлексей19 сентября 2025Очень интересная и захватывающая экскурсия. На маршруте этой экскурсии Вы сможете увидеть самые интересные и необычные места г. Гюмри. Отдельно
- ФФаиля18 сентября 2025Чудесный экскурсовод Ваэ! Если Вам не нужны громоздкие исторические факты, а Вы хотите легкого общения и праздничного настроения, когда Вы
- ВВлада15 сентября 2025Супер, отличная экскурсия с юмором! Осталась в полном восторге. Было прохладно, гид отдал свою куртку, посоветовал просто лучшее кафе в
- ААлеся23 августа 2025Хорошая прогулка по улочкам Гюмри чтобы познакомиться с городом! Не пожалела! После экскурсии уже осознанно возвращалась в кафешки и понравившиеся магазинчики.
Спасибо! ❤️
Жужику большой привет! 🙂
- ЭЭлен17 августа 2025Прекрасный гид! Очень рекомендую тем, кто не любит скучных и безэмоциональных рассказов. Ваэ ведет экскурсию настолько легко и непринужденно, что даже не замечаешь как пролетает время. За прекрасное чувство юмора отдельное спасибо🙏🏻
- ТТереза12 августа 2025Всё понравилось. Эрудированный, с чувством вкуса стильный гид. Особенно понравилось с какой любовью Вае рассказывал о Гюмри. Рекомендую
- ББжоян24 июля 2025Очень понравилась экскурсия! Интересно, с юмором - все как мы любим. Были в Гюмри не в первый раз, но с такого ракурса и интересных деталей мы не знали! Спасибо большое нашему гиду за увлекательную экскурсию 🙏🏻
Делюсь некоторыми картинками))
- ООльга10 июля 2025Экскурсия очень понравилась! Гид с юмором, расскажет много интересных историй и покажет исторические фотографии, а так же познакомит с друзьями,
- ААлександр4 июля 2025Искренне рекомендуем!! Ваэ настоящий профессионал своего дела, эрудированный гид с прекрасным чувством юмора! Экскурсия была настоящим погружением в историю прекрасного Гюмри и его талантливых и замечательных жителей.
Масса впечатлений и заряд положительных эмоций!
- ССергей23 июня 2025Хотели бы поделиться отзывом на экскурсию в город Гюмри.
Поразил сам город, его архитектура, и контрасты, органичное сочетание современности и древности,
- IIrina13 июня 2025Огромное спасибо за пешую экскурсию по вечернему Гюмри. Все очень размерено по нагрузке и в то же время информативно и
- ГГеоргий10 июня 2025Прекрасная экскурсия, спокойная без суеты, все как мы любим. Много занимательных фактов, юмора и историй. Да и сам город очарователен. Нам понравилась экскурсия
- ААрина30 мая 2025Все началось с того, что нам задержали самолет, и Ваэ пошел навстречу, объединив с другой группой. Экскурсия вышла замечательная, Гюмри заиграл новыми красками для нас. А вечер закончился в чудесном месте по рекомендации нашего гида!
- ИИрина29 мая 2025Замечательная экскурсия с гидом Ваэ. Остались в полном восторге! Прогулка длится 2,5 часа. Очень насыщенный маршрут - все главные достопримечательности города. Подано легко и с юмором. Спасибо!!!
- ООльга29 мая 2025Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую поездку в Гюмри! 🧡
Город открылся с совершенно другой стороны — не только
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Авторские»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в декабре 2025
Сейчас в Гюмри в категории "Авторские" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 42 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Гюмри на 2025 год по теме «Авторские», 144 ⭐ отзыва, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль