О Олег Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Дата посещения: 9 мая 2025 Недавно я побывал на экскурсии,Ваэ рассказал много интересных историй. Маршрут был хорошо продуман, и мы смогли увидеть всё самое важное. Особенно хочу отметить дружелюбную атмосферу и профессионализм экскурсовода. Спасибо за отличное время! Рекомендую всем!

С Софья Пеший авторский тур по Гюмри Понравилась экскурсия, понравилась подача информации, понравился сам экскурсовод, сразу видно, что человек влюблен в город, в жителей, в свою страну

А Анна Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Великолепный экскурсовод и очень интересная экскурсия, после которой мы окончателно и бесповоротно влюбились в Гюмри!

М Марина Пеший авторский тур по Гюмри Были на экскурсии с Арменом 01.08.2025.

Прекрасный город, прекрасный экскурсовод - человек, влюбленный в свой город!

Интересно, познавательно, только приятные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!

А Алина Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Спасибо большое за интересную экскурсию. Отдельно хочу поблагодарить,что Вахе принес нам зонтики и дополнительные куртки,с погодой нам повезло гораздо меньше,чем с экскурсоводом)

А Алексей Пеший авторский тур по Гюмри читать дальше стоит отметить гида Армена. Я ни разу не встречал человека, который бы так любил и знал свой город и страну. Армен может рассказать абсолютно про любое место в г. Гюмри. На этой экскурсии не будет стандартных и шаблонных «поверните голову направо и посмотрите на…», на этой экскурсии Вас проведут в приятной и дружеской атмосфере по самым интересным и необычным местам г. Гюмри. Очень интересная и захватывающая экскурсия. На маршруте этой экскурсии Вы сможете увидеть самые интересные и необычные места г. Гюмри. Отдельно

Ф Фаиля Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора читать дальше впитываете город эмоциями и через детали, то Вам точно к Ваэ. Шарма экскурсии придаст рыжий компаньон Ваэ Жужик. И Вам покажут очень вкусное место с национальной кухней и гостеприимным хозяином Арменом. Мы получили огромное удовольствие от Гюмри и его замечательных талантливых людей, спасибо, Ваэ! Чудесный экскурсовод Ваэ! Если Вам не нужны громоздкие исторические факты, а Вы хотите легкого общения и праздничного настроения, когда Вы

В Влада Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора читать дальше мире и довёз до дома! Я достаточно опытный путешественник, но людей так любящих свой город и умеющих заразить этой любовью других, я не встречала.

Всем нужно тут побывать! Супер, отличная экскурсия с юмором! Осталась в полном восторге. Было прохладно, гид отдал свою куртку, посоветовал просто лучшее кафе в

А Алеся Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Хорошая прогулка по улочкам Гюмри чтобы познакомиться с городом! Не пожалела! После экскурсии уже осознанно возвращалась в кафешки и понравившиеся магазинчики.

Спасибо! ❤️

Жужику большой привет! 🙂

Э Элен Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Прекрасный гид! Очень рекомендую тем, кто не любит скучных и безэмоциональных рассказов. Ваэ ведет экскурсию настолько легко и непринужденно, что даже не замечаешь как пролетает время. За прекрасное чувство юмора отдельное спасибо🙏🏻

Т Тереза Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Всё понравилось. Эрудированный, с чувством вкуса стильный гид. Особенно понравилось с какой любовью Вае рассказывал о Гюмри. Рекомендую

Б Бжоян Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Очень понравилась экскурсия! Интересно, с юмором - все как мы любим. Были в Гюмри не в первый раз, но с такого ракурса и интересных деталей мы не знали! Спасибо большое нашему гиду за увлекательную экскурсию 🙏🏻

Делюсь некоторыми картинками))

О Ольга Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора читать дальше которые живут в Гюмри. Вы сможете проникнуться культурой и духом Армении.

Ещё Ваэ порекомендовал нам отличный ресторан, где можно пообедать и попробовать местную кухню.

Рекомендую заказывать у него экскурсии, не пожалеете! Экскурсия очень понравилась! Гид с юмором, расскажет много интересных историй и покажет исторические фотографии, а так же познакомит с друзьями,

А Александр Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Искренне рекомендуем!! Ваэ настоящий профессионал своего дела, эрудированный гид с прекрасным чувством юмора! Экскурсия была настоящим погружением в историю прекрасного Гюмри и его талантливых и замечательных жителей.

Масса впечатлений и заряд положительных эмоций!

С Сергей Пеший авторский тур по Гюмри

Поразил сам город, его архитектура, и контрасты, органичное сочетание современности и древности, читать дальше камень, дерево, брусчатка — всё это дало ощущение теплоты и особой энергетики города. Но, конечно, всего бы этого не было без людей, людей, которые трепетно любят и хранят традиции. Одним из таких людей оказался наш экскурсовод — Армен, интеллигентный, гостеприимный, щедрый на знания о своём родном городе и стране экскурсовод. Нас очень тронуло, что даже после окончания времени экскурсии Армен продолжал делиться фактами и интересными историями, терпеливо и с радостью отвечая на все наши вопросы. Искренне благодарим за время и частичку города Гюмри, которыми с нами поделился Армен! Гюмри и в целом Армения — это та первая встреча, которая заканчивается мыслями о второй, так что мы обязательно вернёмся! Хотели бы поделиться отзывом на экскурсию в город Гюмри.Поразил сам город, его архитектура, и контрасты, органичное сочетание современности и древности,

I Irina Пеший авторский тур по Гюмри читать дальше познавательно. Гид Армен это шкатулка с сокровищами, украшениями, легендами и анекдотами о городе. Экскурсия подойдет и взрослым и детям. Жалко, что всего 3 часа. Гид Армен прислушивается к вашим пожеланиям и сможет под вас скорректировать. Большое спасибо за яркие впечатления, фотографии и внимание. Рекомендую всем, не пожалеете. Огромное спасибо за пешую экскурсию по вечернему Гюмри. Все очень размерено по нагрузке и в то же время информативно и

Г Георгий Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Прекрасная экскурсия, спокойная без суеты, все как мы любим. Много занимательных фактов, юмора и историй. Да и сам город очарователен. Нам понравилась экскурсия

А Арина Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Все началось с того, что нам задержали самолет, и Ваэ пошел навстречу, объединив с другой группой. Экскурсия вышла замечательная, Гюмри заиграл новыми красками для нас. А вечер закончился в чудесном месте по рекомендации нашего гида!

И Ирина Гюмри: город искусств, ремёсел и юмора Замечательная экскурсия с гидом Ваэ. Остались в полном восторге! Прогулка длится 2,5 часа. Очень насыщенный маршрут - все главные достопримечательности города. Подано легко и с юмором. Спасибо!!!