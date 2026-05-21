Гюмри царской эпохи

Познакомиться с архитектурой, историей и живой городской средой культурной столицы Армении
Приглашаем вас исследовать историю города через архитектуру и планировку.

Мы проведём вас по кварталам конца 19–начала 20 века, покажем особняки, церкви и скрытые дворы, где сохранилась атмосфера Александрополя.

Вы увидите, как армянская культура впитала особенности российской, и поймёте, как прошлое Гюмри связано с его повседневной жизнью сегодня.
Описание экскурсии

Исторический центр — кварталы царского периода. Вы рассмотрите характерную для 19-20 века застройку и узнаете, как формировался облик города и что влияло на его развитие.

Площадь Вардананц — административное и общественное ядро Гюмри. Исследуем центр, который складывался в период Российской империи, и поговорим о ключевых событиях и личностях, связанных с этим местом.

Александропольские особняки и доходные дома — примеры жилой городской архитектуры. Вы услышите и представите себе, как жили разные слои населения и что определяло городской быт.

Церковь Всеспасителя — одно из самых значимых религиозных сооружений города. Я расскажу о роли религии в жизни Гюмри.

Дворы старого Гюмри. Мы заглянем в скрытые уголки, где сохранилась аутентичная атмосфера Александрополя, и рассмотрим детали, которые расскажут о жизни людей не меньше, чем нарядные фасады.

Организационные детали

  • Прогулку по желанию дополним посещением музеев по вашему выбору. Входные билеты оплачиваются дополнительно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€21
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карлен
Карлен — Организатор в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
В 2019 году мы основали туристическое агентство, которое объединило группу молодых людей, любящих Гюмри. Желая сохранить творческие и культурные ценности, мы открываем известные и неизвестные уголки Гюмри, а также Ширакской области и всегда с величайшей любовью представляем их всем нашим гостям.

Анна
Это больше, чем мы ожидали. У нас был гид Артур- просто кладезь самых глубоких исторических знаний про историю Гюмри и не только. Артур охотно и подробно отвечал на все вопросы, был максимально дружелюбен. Сама экскурсия проходит настолько интересно, что мы просто не заметили, как прошло более 5 часов.
Однозначно рекомендуем!
