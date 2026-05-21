Приглашаем вас исследовать историю города через архитектуру и планировку. Мы проведём вас по кварталам конца 19–начала 20 века, покажем особняки, церкви и скрытые дворы, где сохранилась атмосфера Александрополя. Вы увидите, как армянская культура впитала особенности российской, и поймёте, как прошлое Гюмри связано с его повседневной жизнью сегодня.

Описание экскурсии

Исторический центр — кварталы царского периода. Вы рассмотрите характерную для 19-20 века застройку и узнаете, как формировался облик города и что влияло на его развитие.

Площадь Вардананц — административное и общественное ядро Гюмри. Исследуем центр, который складывался в период Российской империи, и поговорим о ключевых событиях и личностях, связанных с этим местом.

Александропольские особняки и доходные дома — примеры жилой городской архитектуры. Вы услышите и представите себе, как жили разные слои населения и что определяло городской быт.

Церковь Всеспасителя — одно из самых значимых религиозных сооружений города. Я расскажу о роли религии в жизни Гюмри.

Дворы старого Гюмри. Мы заглянем в скрытые уголки, где сохранилась аутентичная атмосфера Александрополя, и рассмотрим детали, которые расскажут о жизни людей не меньше, чем нарядные фасады.

Организационные детали