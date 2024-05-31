1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
3 часа
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
80€60 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тысяча и одна история Гюмри: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Гюмри с местным гидом, узнайте о Николае I, кладоискателях и сделке с Дьяволом. Посетите старинные кварталы и современные заведения
Начало: На перроне ж/д вокзала или центральная площадь Вар...
Завтра в 11:30
10 июня в 11:30
€80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Водопад Трчкан: незабываемый поход и пикник с проводником из Гюмри
Приглашаем вас на захватывающее путешествие к водопаду Трчкан, где вы сможете насладиться красотой природы и уютным пикником
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Андерграунд Гюмри: от дверей до стрит-арта
Индивидуальная экскурсия по старым кварталам Гюмри с уникальными граффити, арт-галереями и историческими дверями
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220€198 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия: Вечерняя прогулка по историческому Гюмри
Погрузитесь в волшебную атмосферу вечернего Гюмри, где история и современность переплетаются в уникальном танце
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€25 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Яркий и колоритный Гюмри
Открыть древний город особой «фактуры», где всегда умели вкусно есть, вкусно жить и вкусно общаться
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
€195 за всё до 5 чел.
Мини-группа
6 часов
Гюмри: путешествие по истории и культуре за один день
Погрузитесь в мир армянской культуры и истории с экскурсией, которая раскроет Гюмри с неожиданных сторон
Начало: У церкви Святой Богородицы
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€135 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Гюмри: История, культура и живописные уголки города
Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от €70 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
2.5 часа
Гюмри: путешествие по городу искусств, ремёсел и легенд
Откройте для себя чарующий Гюмри в компании авторского юмора и историй знаменитых личностей. Экскурсия, полная эмоций и открытий
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
70€35 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Живописная поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот
Незабываемая поездка к Иджеванским горам и водопаду Шагот. Устройте пикник на высоте 2350 метров, погрузитесь в природу и свежий воздух
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Мини-группа
3 часа
Неожиданный Гюмри: Путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: на площади Вардананц
25€15 за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €95 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Мастер-класс по росписи на керамике в селе Ацик, Гюмри
Откройте для себя мир керамического искусства в Гюмри. Создайте уникальный сувенир под руководством опытного мастера
Начало: В селе Ацик
Расписание: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€25 за человека
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на южную вершину Арагаца: путешествие на крышу Армении
Почувствуйте величие Армении, поднявшись на южную вершину Арагаца. Насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым горным воздухом
10 июня в 16:30
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Треккинг на гору Димац и конная прогулка по зелёным лугам Сарцапата
Погрузитесь в мир природы Сарцапата, отправляясь на треккинг по белым скалам, наслаждаясь водопадом и конной прогулкой
Завтра в 16:30
10 июня в 09:00
от €210 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Экскурсия по уникальной галерее картин из паутины в Гюмри: индивидуальный тур
Посетите уникальную галерею картин из паутины в Гюмри. Художник Андраник Аветисян покажет свои работы и расскажет о процессе их создания
Начало: В районе Komisarner St
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€5 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья31 мая 2024Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
- MMikhail28 мая 2024Замечательный город и замечательный гид, влюбленный в свой замечательный город. Сама экскурсия по знаковым местам и улицам центра, полная чуть грустного, настоящего армянского юмора. Все понравилось. Друзьям - будущим гостям Гюмри, обязательно порекомендую.
- ИИлья27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. И в плане организации и в плане маршрута. За кофе отдельное спасибо. Рекомендую
- ГГаянэ21 мая 2024Хотим выразить огромную благодарность нашему году,Оганесу. Великолепное знание истории родного города,очень интересное и доходчивое донесение до слушателей. Обязательно будем рекомендовать всем знакомым. Спасибо
- ННаталия17 мая 2024Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- ККристина11 мая 2024Экскурсия очень понравилась даже не смотря на дождь. Но дождь внес свои коррективы. Как и заявлено, с юмором в старинной
- ССабина11 мая 2024Все прошло отлично. Наш гид Арам очень интересный рассказчик и добрый человек. 2 часа пролетели незаметно, очень рады что взяли эту экскурсию и побольше узнали о таком городе, как Гюмри. Большое спасибо!
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ЮЮлия4 мая 2024Если можно было бы поставить не 5, 5000 звезд, я бы это сделала 😊 Ованес просто невероятно харизматичный, интересный, с глубокими
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