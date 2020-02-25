3 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!

Кулинарный мастер-класс и насыщенная обзорная прогулка со знатоком города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилетаете "Победой".
  • Заказать экскурсию

40 за человека

У этой экскурсии3 отзыва
5
Оганес
Задать вопрос
Оганес – Гид в Гюмри
Добро пожаловать в один из самых интересных и многослойных городов Армении! На дружеском завтраке в формате мастер-класса вы проникнете в секреты армянской кухни 🥧 и ощутите местный колорит.

А затем затеряетесь на улочках старого Гюмри, рассматривая туфовые дома, исследуя культурные слои города и погружаясь в мир его легенд.
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!

Что вас ожидает

Завтрак по-армянски: кулинарный мастер-класс
Как знаток армянской кухни я познакомлю вас не только с историей Гюмри, но и с его традиционными блюдами. Я не буду рассказывать про «особенные травы, которые растут только в деревне моей бабушки» или «армянский ингредиент, без которого блюдо не получится». Вместо этого мы вместе приготовим тжвжик, форель в лаваше, аришту, толму или другие армянские кушанья на ваш выбор. Во время готовки я поделюсь местными байками, расскажу об особенностях кухни Армении, а после нас ждет вкусный и веселый завтрак с бокалом отменного армянского вина.

Рассмотреть «три лица» Гюмри
Подкрепившись, мы отправимся на обзорную прогулку, которая откроет перед вами все три культурных слоя города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри. Мы пройдем улочками старых кварталов мимо домов из черного и красного туфа, поговорим о быте уездного Александрополя 19 века. Заглянем на площадь Вартананц и рассмотрим удивительную церковь «Семи Ран» с тремя алтарями — армянским, православным и католическим. А в конце прогулки можем остановиться на чашечку кофе в необычной пекарне Арегак, куда иногда наведывается президент Армении.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто первый раз оказался в Гюмри, а также всем, кто любит знакомиться с новой страной через её национальную кухню.

Организационные детали

  • Мастер-класс и все необходимые ингредиенты включены в стоимость экскурсии.
  • Для пешеходной обзорной прогулки по Гюмри советую выбрать удобную обувь.
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!
Знакомство с Гюмри: от истории до кухни!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилетаете "Победой"..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оганес
Оганес
Меня зовут Оганес и я — ваш гид по Гюмри! Всю жизнь я прожил в этом городе, знаю все его потаенные и нетуристические места, которые с радостью покажу. От меня вы услышите городские легенды, интересные факты и байки про знаменитых людей Гюмри — от актера Фрунзика Мкртчяна до мистика-философа Георгия Гурджиева. К сожалению, Гюмри, бывший Ленинакан, стал известен страшным землетрясением 1988 года, очевидцем которого я был. Это не те воспоминания, которыми приятно делиться, но и забывать нельзя. На прогулках я покажу все три культурных слоя своего родного города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри. Приезжайте в гости!
Напишите мне

3 отзыва оставили туристы

25 февраля 2020
Оганес удачно соединил традиционную экскурсию с встречей со старым другом. Было ощущение, что мы приехали к нему в гости: настолько все было душевно и легко. Мы побывали на всех основных достопримечательностях Гюмри, узнали его историю и планы на будущее, и просто нагулялись от души. А начало экскурсии в формате приготовления национального блюда - несомненно удачный ход для увлечения гостей в атмосферу экскурсии. Помимо самой экскурсии Оганес оказывал всяческую помощь в выборе ресторанов, мест, даже чтобы добраться до вокзала. Удивительной души человек. Очень советую!
24 февраля 2020
Это не просто экскурсия, а настоящее большое впечатление! Думаю, что лучше и быть не могло. Оганес - настоящий гид-профессионал, знаток города и гостеприимнейший хозяин. Спасибо большое!
18 февраля 2020
Просто великолепный отдых в Гюмри с Оганесом! Мы провели замечательный день в этом интересном городе. Очень познавательный кулинарный мастер-класс превратился в дружеский обед. Последовавшая прогулка по городу позволила нашей компании погрузиться в историю и современность Гюмри. Наш гид является истинным патриотом своей Родины и сумел раскрыть для нас многие грани и нюансы местной жизни. Оганес смог создать атмосферу заботы и легкости общения. Нам показалось, что мы побывали в гостях у давнего хорошего друга.

Оганес проводит ещё 1 экскурсию

Русский след в ГюмриРусский след в ГюмриРусский след в Гюмри
27 за человека
5 часов
2 отзыва
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Прогулка по бывшему Александрополю — это путешествие в 19 век, когда по приказу российского императора соорудили форпост для защиты от османов. Вы узнаете, как Гюмри стал одним из трех крупнейших торговых и культурных центров Закавказья, осмотрите старинные дома купцов и военных. И посетите мемориалы, связанные общей исторической памятью двух государств.

Обзорные экскурсии в Гюмри

Знакомьтесь, Гюмри!Знакомьтесь, Гюмри!Знакомьтесь, Гюмри!
70 за экскурсию
3 часа
Главные достопримечательности старинного города и рассказы о местной жизни на обзорной экскурсии
Гюмри очарует вас древними церквями и домами, уютными улицами и доброжелательным характером. Я расскажу, почему его называют культурной столицей Армении, как ему удалось пережить землетрясение 1988 года и какие знаменитые люди с ним связаны. А еще поделюсь интересными фактами об армянских традициях и нравах!

Выбирайте и другие экскурсии в Гюмри

История и архитектураВсеГастрономическиеОбзорныеПешкомГрупповыеИндивидуальные
40 за человека
Заказать экскурсию