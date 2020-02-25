3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Завтрак по-армянски: кулинарный мастер-класс

Как знаток армянской кухни я познакомлю вас не только с историей Гюмри, но и с его традиционными блюдами. Я не буду рассказывать про «особенные травы, которые растут только в деревне моей бабушки» или «армянский ингредиент, без которого блюдо не получится». Вместо этого мы вместе приготовим тжвжик, форель в лаваше, аришту, толму или другие армянские кушанья на ваш выбор. Во время готовки я поделюсь местными байками, расскажу об особенностях кухни Армении, а после нас ждет вкусный и веселый завтрак с бокалом отменного армянского вина.

Рассмотреть «три лица» Гюмри

Подкрепившись, мы отправимся на обзорную прогулку, которая откроет перед вами все три культурных слоя города — имперский Александрополь, советский Ленинакан и современный Гюмри. Мы пройдем улочками старых кварталов мимо домов из черного и красного туфа, поговорим о быте уездного Александрополя 19 века. Заглянем на площадь Вартананц и рассмотрим удивительную церковь «Семи Ран» с тремя алтарями — армянским, православным и католическим. А в конце прогулки можем остановиться на чашечку кофе в необычной пекарне Арегак, куда иногда наведывается президент Армении.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто первый раз оказался в Гюмри, а также всем, кто любит знакомиться с новой страной через её национальную кухню.