Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

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Гюмри — северная столица Армении

Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города

Ваграм
Ваграм – представитель из Гюмри
В окрестностях Гюмри вы осмотрите ценный религиозный памятник 10 века, откроете секреты подземных монастырских ходов и источника.

Навестите Тцак Кар, чтобы загадать сокровенное желание.

У Черной крепости выясните, что связывало город 🏙️ с Российской империей.

А также познакомитесь с самобытной архитектурой старинных домов Гюмри, выстроенных из черного туфа.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €110 за экскурсию

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Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении

Что вас ожидает

Древний монастырь Мармашен
Вы полюбуетесь архитектурным творением мастеров давних эпох и узнаете историю 📖 монастыря, истоки которого уходят в 10 век. Я расскажу о десятках километров туннелей, ведущих за пределы обители и связывавших в прошлом Мармашен с кафедральным собором Ани в Западной Армении. А еще вы разгадаете секрет источника на территории обители — вода из него льется, только если совершить определенные действия!

Магический камень
Затем вы отправитесь в село Азик, что находится всего в десяти минутах езды от Гюмри. Местная достопримечательность 🏛️ — камень Тцак Кар, исполняющий желания. Считается, что, если трижды пролезть в дырку в камне и при этом постоянно думать о сокровенном, все загаданное обязательно сбудется. Главное перед этим плотно не завтракать😉

Черная крепость
Следующая точка маршрута — цитадель времен Российской империи и визитная карточка Гюмри. Я расскажу о ее назначении в разные годы и роли в войне с турками, кроме того, вы услышите о давней истории взаимоотношений Гюмри с Россией и поймете, что их связывает сегодня.

Пешком по старинным улочкам
После крепости оставим машину и отправимся изучать город 🏙️ пешком. Начнем с Музея городского быта и народной архитектуры в Гюмри. Вы узнаете о расцвете города и известных людях, которые здесь жили. Посетите церковь Сурб Аменапркич, а после поговорим о тяжелом периоде после землетрясения 1988 года. Также вы прогуляетесь 👣 по центральным улицам и узнаете больше о неповторимой архитектуре города, выстроенного из черного туфа.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать как в Гюмри, так и из Еревана
  • Доплата за трансфер Ереван-Гюмри-Ереван — 20000 драм
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении
Гюмри — северная столица Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ваграм
Ваграм
Меня зовут Ваграм. И я представляю команду гидов. Мы проводим экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажем Армению глазами местного жителя. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем все для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
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