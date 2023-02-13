Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной погода более прохладная, но туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать город. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Мармашен
Тцак Кар
Черная крепость
Музей городского быта и народной архитектуры
Церковь Сурб Аменапркич
Описание экскурсии
Древний монастырь Мармашен
Вы полюбуетесь архитектурным творением мастеров давних эпох и узнаете историю монастыря, истоки которого уходят в 10 век. Я расскажу о десятках километров туннелей, ведущих за пределы обители и связывавших в прошлом Мармашен с кафедральным собором Ани в Западной Армении. А еще вы разгадаете секрет источника на территории обители — вода из него льется, только если совершить определенные действия!
Магический камень
Затем вы отправитесь в село Азик, что находится всего в десяти минутах езды от Гюмри. Местная достопримечательность — камень Тцак Кар, исполняющий желания. Считается, что, если трижды пролезть в дырку в камне и при этом постоянно думать о сокровенном, все загаданное обязательно сбудется. Главное, перед этим плотно не завтракать 😉
Черная крепость
Следующая точка маршрута — цитадель времен Российской империи и визитная карточка Гюмри. Я расскажу о ее назначении в разные годы и роли в войне с турками, кроме того, вы услышите о давней истории взаимоотношений Гюмри с Россией и поймете, что их связывает сегодня.
Пешком по старинным улочкам
После крепости оставим машину и отправимся изучать город пешком. Начнем с Музея городского быта и народной архитектуры в Гюмри. Вы узнаете о расцвете города и известных людях, которые здесь жили. Посетите церковь Сурб Аменапркич, а после поговорим о тяжелом периоде после землетрясения 1988 года. Также вы прогуляетесь по центральным улицам и узнаете больше о неповторимой архитектуре города, выстроенного из черного туфа.
Организационные детали
Экскурсию можно начать как в Гюмри, так и из Еревана
Доплата за трансфер Ереван-Гюмри-Ереван — 20000 драмов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7994 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Серафима
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж точно!!!! Мечтала попасть в это место, именно поэтому и выбрала этот чудесный город! Сам город уникальный и,благодаря Александру,узнала много интересного) и отдельное спасибо за ужин,прекрасное место,очень колоритное и раскрывает яркость вкуса Армении! Всем очень рекомендую!
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Хомякова
Гюмри - великолепен! Гид Норик забрал нас из отеля, автомобиль очень комфортабельный. По пути в Гюмри сделали несколько незапланированных остановок, чтобы посмотреть захоронения времен царства Урарту и древнюю. крепость. В читать дальшеуменьшить
Гюмри Норик предложил нам посетить музей истории города - рекомендую всем, музей очень интересный. экскурсия недолгая. Кроме посещения города и окрестностей, Норик порекомендовал нам отличные места для перекуса с кофе и для ужина. Норик провел с нами гораздо больше запланированного времени, он хороший, теплый человек и знающий, внимательный гид. Огромное спасибо за экскурсию!
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О
Ольга
Отличная экскурсия. Гюмри-это особый колорит и атмосфера Армении. Отличный маршрут, живописные виды, интересные исторические факты. Прогулка по улицам старого города переносит в другую эпоху. Непередаваемые эмоции в процессе загадывания желаний читать дальшеуменьшить
по дороге у камня. Ваграм -отличный гид, приятный собеседник с хорошим чувством юмора и внимательным отношением к гостям и их желаниям. Ваграм, ещё раз спасибо Вашей маме за вкусный кофе, чай и сладости!
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Е
Елена
Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный рассказчик, уверенный водитель, очень любит свою страну. За один день узнали много интересного, посетили много очень красивых мест. В Ереван приехали уже поздно вечером. Экскурсия получилась просто замечательная. Огромное спасибо Норику. Елена, Марина
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Е
Елена
Экскурсию для нас провела Ина вместе с водителем Нориком. Они постарались сделать наше путешествие максимально комфортным. Ина великолепно владеет материалом, у неё очень глубокие знания по истории и культуре Армении. Экскурсия была очень интересной, Ина также рассказала нам много об обычаях и характере гюмрийцев. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.
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Л
Лидия
С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!
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