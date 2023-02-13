Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной погода более прохладная, но туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать город. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время пребывания на улице.

Путешествие в Гюмри предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой северной столицы Армении.Посетители увидят древний монастырь Мармашен, узнают о подземных ходах и источнике, который открывает свои секреты только избранным.

В селе Азик их ждет магический камень Тцак Кар, исполняющий желания. Черная крепость расскажет о связи города с Российской империей. Прогулка по старинным улочкам Гюмри позволит насладиться архитектурой из черного туфа и узнать о жизни города после землетрясения 1988 года. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древний монастырь Мармашен

Вы полюбуетесь архитектурным творением мастеров давних эпох и узнаете историю монастыря, истоки которого уходят в 10 век. Я расскажу о десятках километров туннелей, ведущих за пределы обители и связывавших в прошлом Мармашен с кафедральным собором Ани в Западной Армении. А еще вы разгадаете секрет источника на территории обители — вода из него льется, только если совершить определенные действия!

Магический камень

Затем вы отправитесь в село Азик, что находится всего в десяти минутах езды от Гюмри. Местная достопримечательность — камень Тцак Кар, исполняющий желания. Считается, что, если трижды пролезть в дырку в камне и при этом постоянно думать о сокровенном, все загаданное обязательно сбудется. Главное, перед этим плотно не завтракать 😉

Черная крепость

Следующая точка маршрута — цитадель времен Российской империи и визитная карточка Гюмри. Я расскажу о ее назначении в разные годы и роли в войне с турками, кроме того, вы услышите о давней истории взаимоотношений Гюмри с Россией и поймете, что их связывает сегодня.

Пешком по старинным улочкам

После крепости оставим машину и отправимся изучать город пешком. Начнем с Музея городского быта и народной архитектуры в Гюмри. Вы узнаете о расцвете города и известных людях, которые здесь жили. Посетите церковь Сурб Аменапркич, а после поговорим о тяжелом периоде после землетрясения 1988 года. Также вы прогуляетесь по центральным улицам и узнаете больше о неповторимой архитектуре города, выстроенного из черного туфа.

Организационные детали