Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Что вас ожидает

Древний монастырь Мармашен

Вы полюбуетесь архитектурным творением мастеров давних эпох и узнаете историю 📖 монастыря, истоки которого уходят в 10 век. Я расскажу о десятках километров туннелей, ведущих за пределы обители и связывавших в прошлом Мармашен с кафедральным собором Ани в Западной Армении. А еще вы разгадаете секрет источника на территории обители — вода из него льется, только если совершить определенные действия!

Магический камень

Затем вы отправитесь в село Азик, что находится всего в десяти минутах езды от Гюмри. Местная достопримечательность 🏛️ — камень Тцак Кар, исполняющий желания. Считается, что, если трижды пролезть в дырку в камне и при этом постоянно думать о сокровенном, все загаданное обязательно сбудется. Главное перед этим плотно не завтракать😉

Черная крепость

Следующая точка маршрута — цитадель времен Российской империи и визитная карточка Гюмри. Я расскажу о ее назначении в разные годы и роли в войне с турками, кроме того, вы услышите о давней истории взаимоотношений Гюмри с Россией и поймете, что их связывает сегодня.

Пешком по старинным улочкам

После крепости оставим машину и отправимся изучать город 🏙️ пешком. Начнем с Музея городского быта и народной архитектуры в Гюмри. Вы узнаете о расцвете города и известных людях, которые здесь жили. Посетите церковь Сурб Аменапркич, а после поговорим о тяжелом периоде после землетрясения 1988 года. Также вы прогуляетесь 👣 по центральным улицам и узнаете больше о неповторимой архитектуре города, выстроенного из черного туфа.

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