Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

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Гюмри - северная столица Армении

Индивидуальная экскурсия по Гюмри: откройте тайны древних монастырей и магических камней, прогуляйтесь по улочкам из черного туфа
Путешествие в Гюмри предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой северной столицы Армении.

Посетители увидят древний монастырь Мармашен, узнают о подземных ходах и источнике, который открывает свои секреты только избранным.
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В селе Азик их ждет магический камень Тцак Кар, исполняющий желания. Черная крепость расскажет о связи города с Российской империей.

Прогулка по старинным улочкам Гюмри позволит насладиться архитектурой из черного туфа и узнать о жизни города после землетрясения 1988 года. Это путешествие обещает быть насыщенным и познавательным

4.7
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные памятники 10 века
  • 🗝 Тайны подземных ходов
  • 🪨 Магический камень Тцак Кар
  • 🤝 Связь с Российской империей
  • 🏛 Архитектура из черного туфа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями на свежем воздухе. Осенью и весной погода более прохладная, но туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать город. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Гюмри - северная столица Армении
Гюмри - северная столица Армении
Гюмри - северная столица Армении

Что можно увидеть

  • Мармашен
  • Тцак Кар
  • Черная крепость
  • Музей городского быта и народной архитектуры
  • Церковь Сурб Аменапркич

Описание экскурсии

Древний монастырь Мармашен

Вы полюбуетесь архитектурным творением мастеров давних эпох и узнаете историю монастыря, истоки которого уходят в 10 век. Я расскажу о десятках километров туннелей, ведущих за пределы обители и связывавших в прошлом Мармашен с кафедральным собором Ани в Западной Армении. А еще вы разгадаете секрет источника на территории обители — вода из него льется, только если совершить определенные действия!

Магический камень

Затем вы отправитесь в село Азик, что находится всего в десяти минутах езды от Гюмри. Местная достопримечательность — камень Тцак Кар, исполняющий желания. Считается, что, если трижды пролезть в дырку в камне и при этом постоянно думать о сокровенном, все загаданное обязательно сбудется. Главное, перед этим плотно не завтракать 😉

Черная крепость

Следующая точка маршрута — цитадель времен Российской империи и визитная карточка Гюмри. Я расскажу о ее назначении в разные годы и роли в войне с турками, кроме того, вы услышите о давней истории взаимоотношений Гюмри с Россией и поймете, что их связывает сегодня.

Пешком по старинным улочкам

После крепости оставим машину и отправимся изучать город пешком. Начнем с Музея городского быта и народной архитектуры в Гюмри. Вы узнаете о расцвете города и известных людях, которые здесь жили. Посетите церковь Сурб Аменапркич, а после поговорим о тяжелом периоде после землетрясения 1988 года. Также вы прогуляетесь по центральным улицам и узнаете больше о неповторимой архитектуре города, выстроенного из черного туфа.

Организационные детали

  • Экскурсию можно начать как в Гюмри, так и из Еревана
  • Доплата за трансфер Ереван-Гюмри-Ереван — 20000 драмов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваграм и Александра
Ваграм и Александра — ваша команда гидов в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 7994 туристов
На связи Ваграм и Александра! Мы представляем большую и дружную команду гидов. Наша команда проводит экскурсии по всем уголкам страны и с радостью покажет Армению глазами местных жителей. Во время поездок мы расскажем о наших обычаях, традициях, праздниках и сделаем всё для того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
2
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Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж точно!!!! Мечтала попасть в это место, именно поэтому и выбрала этот чудесный город! Сам город уникальный и,благодаря Александру,узнала много интересного) и отдельное спасибо за ужин,прекрасное место,очень колоритное и раскрывает яркость вкуса Армении! Всем очень рекомендую!
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
Очень благодарна за незабываемую экскурсию Александру! Спасибо большое, побывали,там,где,можно сказать не ступала нога человека))) зимой уж
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Хомякова
Гюмри - великолепен! Гид Норик забрал нас из отеля, автомобиль очень комфортабельный. По пути в Гюмри сделали несколько незапланированных остановок, чтобы посмотреть захоронения времен царства Урарту и древнюю. крепость. В
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Гюмри Норик предложил нам посетить музей истории города - рекомендую всем, музей очень интересный. экскурсия недолгая. Кроме посещения города и окрестностей, Норик порекомендовал нам отличные места для перекуса с кофе и для ужина. Норик провел с нами гораздо больше запланированного времени, он хороший, теплый человек и знающий, внимательный гид. Огромное спасибо за экскурсию!

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О
Отличная экскурсия. Гюмри-это особый колорит и атмосфера Армении. Отличный маршрут, живописные виды, интересные исторические факты. Прогулка по улицам старого города переносит в другую эпоху. Непередаваемые эмоции в процессе загадывания желаний
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по дороге у камня. Ваграм -отличный гид, приятный собеседник с хорошим чувством юмора и внимательным отношением к гостям и их желаниям. Ваграм, ещё раз спасибо Вашей маме за вкусный кофе, чай и сладости!

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Е
Мы прилетели в аэропорт Гюмри, где нас встретил гид-водитель Норик и сразу началась наша экскурсия. Армения просто восхитительна. Норик интересный рассказчик, уверенный водитель, очень любит свою страну. За один день узнали много интересного, посетили много очень красивых мест. В Ереван приехали уже поздно вечером. Экскурсия получилась просто замечательная. Огромное спасибо Норику. Елена, Марина
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Е
Экскурсию для нас провела Ина вместе с водителем Нориком. Они постарались сделать наше путешествие максимально комфортным. Ина великолепно владеет материалом, у неё очень глубокие знания по истории и культуре Армении. Экскурсия была очень интересной, Ина также рассказала нам много об обычаях и характере гюмрийцев. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.
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Л
С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!
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