Религиозные экскурсии по святым местам Гюмри

Найдено 6 экскурсий в категории «Святые места» в Гюмри, цены от €165, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
За один день познакомьтесь с живописным Дилижаном, древними монастырями и кристально чистым озером Севан
«Агарцин — древний монастырь, скрытый в лиственных лесах Тавушского региона»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220198 за всё до 10 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
«Кроме природных красот, вы осмотрите старинный монастырь Кечарис, построенный еще в 11-м веке, узнаете о его прошлом и поразитесь возрасту архитектуры»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
«В окрестностях Гюмри вы осмотрите ценный религиозный памятник 10 века, откроете секреты подземных монастырских ходов и источника»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
165 за всё до 4 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Погрузитесь в прошлое и настоящее Армении, ее культуру, религию и юмор»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
«Около храма Митры есть удивительное ущелье»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Монастырь Агарцин, Дилижана и озеро Севан из Гюмри или из Еревана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
«Город славится не только своими лечебницами, но и архитектурными памятниками: монастырем Агарцин, Гошаванк, ризницами, хачкарами»
Расписание: по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу заброшенный монастырь Матосаванк недалеко
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    от Дилижана. Очень рекомендую посетить это фантастическое и атмосферное место. Но лучше в сухую погоду, в дождь дорога довольно скользкая. Несмотря на погоду, поездка оставила самые лучшие впечатления.

    Моим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программуМоим экскурсоводом был Александр, интеллектуал, отличный собеседник и просто очень приятный человек. Просила добавить в программу
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Очень понравилась экскурсия. Огромное спасибо!!! Интересные места, красивые виды, + посещение кафе, где очень вкусно! Отдельно хотела отметить доброжелательность, радушие и
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    гостеприимство всех участников, готовность помочь (и организатора Гургена, и гида Эдуарда, и водителя Норо). Ещё мы были на экскурсии с моей годовалой дочей и нам и нашли кресло в машину, везде помогали) огромное спасибо. Ещё я забыла в машине кофту и нам привезли ее на следующий день. Поэтому рекомендуем) Если по содержанию экскурсии: Дилижан наверно не оставил ярких впечатлений, так как там место милое, но в основном новодел. Хотя для фотосессии - 👍🔥, Агарцин - очень красиво! Севан тоже очень красив, восхитительная панорама и вид) Благодарю за экскурсию и за хорошую организацию 🫶🙏

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
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    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
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    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
  • Л
    Люсик
    9 мая 2023
    Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
    Прекрасное путешествие! Отличное сопровождение, огромное спасибо гиду! Армения прекрасна!!!
  • М
    Марина
    14 ноября 2022
    По Гюмри и окрестностям на авто
    Добрый вечер, Асмик! Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
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    🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛 Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать. В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно)) И вам спасибо за организацию!)) Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

    Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «Святые места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Гюмри
  2. Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
  3. Гюмри - северная столица Армении
  4. По Гюмри и окрестностям на авто
  5. Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Белые скалы
  6. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июне 2024
Сейчас в Гюмри в категории "Святые места" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 165 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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