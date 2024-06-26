Экскурсии выходного дня в Гюмри

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Гюмри, цены от €20, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Русский след в Гюмри
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
39 отзывов
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
20 за человека
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
от 80 за всё до 10 чел.
Гюмри вчера и сегодня
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
8056 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 июня 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну, свой город, своих гостей.
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    С вами было очень интересно,весело,легко и позитивно. Мастер-класс превзошёл все ожидания:готовили,ели,пили и общались,так непринуждённо,как-будто в гостях у своих родных. Желаю вам приятных гостей, новых идей и мастер-классов для гостей. Процветания вашей семье и вашему чудесному городу! Восстановления и богатства Гюмри, пусть беды обходят его стороной. Ваша Нина Джан и Серож

    Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою странуДорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну
  • С
    Софья
    31 мая 2024
    Русский след в Гюмри
    Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
  • A
    ANASTASIIA
    9 мая 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
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    и те, которые были интересны нам. Впечатления о Гюмри остались самые лучшие. Будете в Гюмри, от всей души советую обратиться за экскурсией!

    Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были
  • В
    Владимир
    30 апреля 2024
    Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
    Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
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    прошли просто на одном дыхании! Самое главное представление о Армении с улиц Гюмри и национальной кухне получены самым наилучшем образом: позитивно, ярко, вкусно и запоминающе! 10+ из 10, Рекомендую!

  • В
    Владимир
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
  • D
    Demina
    23 апреля 2024
    Русский след в Гюмри
    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
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    в этот день был уже занят — экскурсию провел другой гид, Артем — очень хороший и интеллигентный. Благодарим, что был с нами сильно больше времени, чем указано в экскурсии. И сам Оганес по нашей просьбе все равно присоединился в начале экскурсии и сделал ее еще ярче. Сам маршрут тоже очень понравился. Крайне благодарю за отзывчивость и помощь! И рекомендую от всей души.

    Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей
  • Ч
    Чонхо
    21 февраля 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
  • В
    Владислав
    7 января 2024
    Гюмри вчера и сегодня
    Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
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    и современным творческим местам, куда мы бы без гида никогда в жизни не решились зайти. Экскурсия не типично «экскурсионная», когда рассказывают большое количество дат и фактов. Жене это понравилось, а мне наоборот не хватало. На все доп вопросы Ира хорошо и со знанием отвечает. В целом город открылся гораздо больше и было намного интереснее с гидом, чем если бы приехали одни. Это однозначно стоило того и мы остались очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июле 2024
Сейчас в Гюмри в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 80 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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