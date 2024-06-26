1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
6 июля в 12:00
€20 за человека
Индивидуальная
5 часов
Вкусный Гюмри: мастер-класс и прогулка по городу
Погрузитесь в атмосферу Гюмри, где вас ждет не только мастер-класс по армянской кухне, но и увлекательная прогулка по историческим местам
Начало: На ж/д вокзале или в аэропорту Гюмри, если прилета...
Завтра в 11:00
6 июля в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Гюмри вчера и сегодня: путешествие по историческому и современному городу
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:30
80€56 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 июня 2024Дорогой Оганес! Спасибо вам огромное! Любила армян,теперь люблю ещё больше. Спасибо, что искреннее любите свою страну, свой город, своих гостей.
- ССофья31 мая 2024Очень понравилось как продумана экскурсия, как продуман маршрут. Артем вежливый предупредительный и эрудированный. Было приятно что на экскурсии можно было задавать вопросы. Спасибо за экскурсию!
- ТТатьяна12 мая 2024Мастер-класс пролетел весело и вкусно, за бокалом чудесного вина. Прогулка по уютному Гюмри была прекрасной! Спасибо, Оганес!
- AANASTASIIA9 мая 2024Ира, чудесный экскурсовод! Рассказала нам все и даже больше, провела по местам, которые не только были запланированы в программе, но
- ВВладимир30 апреля 2024Спасибо огромное, Оганес! 2 в одном: мастер класс по приготовлению национального армянского блюда, дегустация, небольшая экскурссия по маленькому колоритному Гюмри
- ВВладимир23 апреля 2024Спасибо Оганесу за экскурсию! 3 часа пролетели незаметно за рассказами о истории города, шутками и лёгким общением. Особенно колоритным местом, оказалась-парикмахерская 👍👍👍
- DDemina23 апреля 2024Приехали с бабушкой на день в Гюмри на ее юбилей. Оганес помог организовать программу: выступление музыкантов в Черной крепости, фотосессию. Он сам
- ЧЧонхо21 февраля 2024Ирина провела меня на интересную экскурсию и интересные места!!!! Мне очень понравились еще рассказы про свой город и слушать ее мнение!!! Очень очень рекомендую!!!
- ВВладислав7 января 2024Брали экскурсию вдвоем с женой. Забронировали онлайн, буквально за день. Нам рассказали главные и основные события города, провели по историческим достопримечательностям
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «На выходные»
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