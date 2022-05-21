Что вас ждет

Выезжаем из отеля в 9:00—09:30 часов и направляемся на север, первая остановка это фотостоп возле памятника буквам армянского алфавита. Далее продолжаем в монастырский комплекс Аричаванк, где осматриваем два храма VII и XIII в. в, там же действует духовная семинария, после отличных фотографий на краю ущелья продолжаем путь в северную столицу Армении — город Гюмри.

Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в. и начале XX века из черного и красного туфа.

Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан не только из городских преданий, но и из множества анекдотов и смешных историй. Гюмри всегда считался центром армянского юмора, есть даже памятники жившим здесь острословам и шутникам, в том числе уроженцу города актеру Фрунзе Мкртчяну.

После прогулки и обеда посмотрим также черную крепость 1837 г. на церемонии открытия которой присутствовал сам император Николай I, а также Холм Чести, мемориал русским офицерам, погибшим в ходе нескольких русско-турецких войн в XIX веке.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт,

вода,

wi-fi.

Туристы оплачивают самостоятельно: