Северная столица - Гюмри

Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан не только из городских преданий, но

Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан не только из городских преданий, но и из множества анекдотов и смешных историй.

Гюмри всегда считался центром армянского юмора, есть даже памятники жившим здесь острословам и шутникам, в том числе уроженцу города актеру Фрунзе Мкртчяну.
Северная столица - Гюмри
Северная столица - Гюмри
Северная столица - Гюмри
Северная столица - Гюмри
Северная столица - Гюмри
Северная столица - Гюмри

Что вас ожидает 🤩

  • Монастырский комплекс VII в.
  • Сити-тур по Гюмри
  • Черная крепость
  • Музей архитектуры города
  • Холм Чести
  • Множество зданий XIX века
  • Дом-музей Фрунзика Мкртчяна

Что вас ждет

Выезжаем из отеля в 9:00—09:30 часов и направляемся на север, первая остановка это фотостоп возле памятника буквам армянского алфавита. Далее продолжаем в монастырский комплекс Аричаванк, где осматриваем два храма VII и XIII в. в, там же действует духовная семинария, после отличных фотографий на краю ущелья продолжаем путь в северную столицу Армении — город Гюмри.
Знакомство с городом начинаем в местном музее города, а после музея окунаемся в XIX век — это весь центр Гюмри, около тысячи красивых домов, построенных во второй половине XIX в. и начале XX века из черного и красного туфа.
Мы пройдемся по старому городу, узнаем о жизни и традициях горожан не только из городских преданий, но и из множества анекдотов и смешных историй. Гюмри всегда считался центром армянского юмора, есть даже памятники жившим здесь острословам и шутникам, в том числе уроженцу города актеру Фрунзе Мкртчяну.
После прогулки и обеда посмотрим также черную крепость 1837 г. на церемонии открытия которой присутствовал сам император Николай I, а также Холм Чести, мемориал русским офицерам, погибшим в ходе нескольких русско-турецких войн в XIX веке.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт,
  • вода,
  • wi-fi.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • питание,
  • входные билеты.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Вода
  • Wi-fi
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия на весь день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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