Экскурсии от вашего отеля в Гюмри

Найдено 9 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Гюмри, цены от €16, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гюмри - северная столица Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
165 за всё до 4 чел.
Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200180 за всё до 6 чел.
По Гюмри и окрестностям на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Старый Гюмри и вина Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
230 за всё до 6 чел.
Северная столица - Гюмри
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Пикник в снегах и прогулка на природе
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
3 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от 95 за всё до 10 чел.
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Монастырь Агарцин, Дилижана и озеро Севан из Гюмри или из Еревана
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Ереван
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$16.86 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    24 марта 2024
    Гюмри - северная столица Армении
    С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
    читать дальше

    отвечает на вопросы, помогает услышать фонетически сложные названия. Экскурсия очень насыщенная, и Ваграм своим энтузиазмом помогает увидеть уникальную Армению. Не гид, а золото!

  • О
    Ольга
    21 февраля 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
  • Е
    Елизавета
    7 января 2024
    Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
    Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
    читать дальше

    горы и дух от видов просто захватывает. Дорога очень красивая и время пролетело незаметно, особенно под интересный рассказ гида. Спасибо большое за организацию и интересную экскурсию. Очень спокойный, вежливый и профессиональный водитель, который с комфортом довез нас туда и обратно. И очень интересная экскурсия от Ины - видно, что человек любит свое дело, свою страну и особенно свой город Гюмри, о котором она нам тоже рассказала много интересного. В Цахкадзоре посетили и монастырь, и поднялись на гору на канатной дороге - вид захватывает. Севан произвел неизгладимое впечатление. Нам очень повезло с погодой - ярко светило солнце. Спасибо еще раз за прекрасную поездку и интересную экскурсию.

  • И
    Ирина
    13 октября 2023
    Гюмри - северная столица Армении
    Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
  • М
    Марина
    14 ноября 2022
    По Гюмри и окрестностям на авто
    Добрый вечер, Асмик! Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
    читать дальше

    🙌🏻 Сурену большое спасибо, он очень умный, внимательный, эрудированный и добрый человек 💛 Отвечал на каждый вопрос, вёл беседу увлекательно, а машину - аккуратно) Также помог выбрать ресторан для обеда и подсказывал по местным блюдам, что лучше попробовать. В общем, день у нас прошёл очень ярко и душевно)) И вам спасибо за организацию!)) Наделали много фотографий и видео, сейчас смотрим и любуемся 🤗

    Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!Добрый вечер, Асмик!
  • А
    Александра
    22 сентября 2022
    Старый Гюмри и вина Армении
    Была на 4 экскурсиях в Армении и поняла, что очень важно выбрать приятного гида (экскурсовода). На мой взгляд, Георгий, редкий представитель
    читать дальше

    адекватных экскурсоводов. Это внимательный, вежливый, ненавязчивый и очень тактичный человек, любящий свою страну и знающий её историю. Георгий единственный воздержался от выдумок на тему исторических событий далекого прошлого и рассказал настоящую историю) Относительно маршрута скажу, что Гюмри прекрасный город! Большую часть времени я была в Ереване и искала прекрасный «старый город» 18-20 веков, но к сожалению его уничтожили… В Гюмри же сохранились этот прекрасный период архитектуры! самое прекрасное, что даже не смотря на сильнейшее землетрясение в 10 баллов, старый город был восстановлен. О тех трагических событиях сохранилась тяжелая память. Фрагменты разрушенных землетрясением церковных куполов оставлены как напоминание. Архитектура этого города имеет европейские мотивы, но хранит тепло и любовь удивительных мастеров Армении, которые были способны оживить даже камень!

Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гюмри
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Гюмри - северная столица Армении
  2. Из Гюмри - в горнолыжный Цахкадзор и к голубоглазому Севану
  3. По Гюмри и окрестностям на авто
  4. Старый Гюмри и вина Армении
  5. Северная столица - Гюмри
Какие места ещё посмотреть в Гюмри
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Черная крепость
  3. Озеро Севан
  4. Старый город
  5. Монастырь Мармашен
Сколько стоит экскурсия по Гюмри в июле 2024
Сейчас в Гюмри в категории "От вашего отеля" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 16 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Гюмри на 2024 год по теме «От вашего отеля», 19 ⭐ отзывов, цены от €16. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам