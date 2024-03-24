1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Гюмри - северная столица Армении
Посетить древний Мармашен, пролезть через волшебный камень и послушать живые истории Старого города
Начало: У вашего отеля в Гюмри или Ереване
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€165 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Гюмри в Цахкадзор и к озеру Севан: путешествие по легендам и красотам Армении
Погрузитесь в мир армянской культуры и природы: от горнолыжного курорта Цахкадзор до голубых вод озера Севан
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
200€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Гюмри и окрестностям на авто
«Визитные карточки» города, монастырь Мармашен, Талинский собор и форелевое хозяйство за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Старый Гюмри и вина Армении
Познакомьтесь с историей Гюмри и насладитесь дегустацией армянских вин. Винные заводы, архитектурные памятники и легендарная Черная крепость ждут вас
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Завтра в 10:30
3 июля в 10:30
€230 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Пикник в снегах и прогулка
Откройте для себя заснеженные горы Гюмри с индивидуальной экскурсией. Прогулка по нехоженым тропам, пикник у костра и ароматный глинтвейн в уютной компании
Начало: От вашего отеля
3 июля в 11:30
4 июля в 11:30
от €95 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Знакомство с Арменией: храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан. Узнайте больше о традициях и культуре этой удивительной страны
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$191.04 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гюмри, Дилижан и озеро Севан: путешествие по сокровищам Армении
Погрузитесь в уникальное путешествие по Армении: от исторических улиц Гюмри до живописных берегов озера Севан
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Влюбиться в Ереван: от архитектуры до коньячного завода
Погрузитесь в мир ереванских контрастов: от величественного Каскада до уютных погребов коньячного завода
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
$16.86 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия24 марта 2024С Ваграмом мы сразу почувствовали себя дорогими гостями, что нам очень рады. Он так замечательно и остроумно проводит экскурсию, охотно
- ООльга21 февраля 2024Хороший, неутомительный, наполненный маршрут. Красивые виды, интересный рассказ. Всё отлично!
- ЕЕлизавета7 января 2024Экскурсия очень понравилась. Ехать из Гюмри до Цахкадзора и Севана достаточно долго - часа 2 где-то. Но маршрут идет через
- ИИрина13 октября 2023Спасибо Ваграму за экскурсию. Ваграм вырос в Гюмри,поэтому рассказ был эмоциональным и Ваграм был гостеприимен. А его милая мама и чаепитие с вареньем добавили колорит.
- ММарина14 ноября 2022Добрый вечер, Асмик! Всё прошло великолепно 😊 Нам очень понравилось, было познавательно, интересно, совсем не скучно (что важно!), вкусно и очень комфортно
- ААлександра22 сентября 2022Была на 4 экскурсиях в Армении и поняла, что очень важно выбрать приятного гида (экскурсовода). На мой взгляд, Георгий, редкий представитель
Ответы на вопросы от путешественников по Гюмри в категории «От вашего отеля»
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