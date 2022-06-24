Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Мои заказы

Знакомьтесь, Гюмри

Погрузитесь в атмосферу Гюмри: от древних церквей до уютных улиц и доброжелательных жителей. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Гюмри, второй по величине город Армении, привлекает путешественников своей богатой историей, уникальной архитектурой и теплым гостеприимством.

На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города: от Черной крепости, символа
читать дальшеуменьшить

мужества и стойкости гюмринцев, до русской церкви Плплан Жам, площади Вардананц и армянской церкви Семь ран, каждая из которых расскажет свою уникальную историю.

Вы узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с Гюмри, таких как писатели Аветик Исаакян и Ованес Шираз, а также комедийный персонаж Полоз Мукуч.

Экскурсия также позволит вам заглянуть в быт местных жителей, узнать о древних традициях, обычаях выбора невест и особенностях армянского характера.

Посещение музея великого артиста Фрунзика Мкртчяна станет ярким завершением вашего путешествия по Гюмри, раскрывая глубину и многообразие культурного наследия этого удивительного города.

Билеты в музей включены в стоимость, что делает эту экскурсию не только познавательной, но и выгодной

4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная культурная столица Армении
  • 🏛 Древние церкви и исторические здания
  • 👥 Знакомство с жизнью местных знаменитостей
  • 🎨 Погружение в армянские традиции и ремесла
  • 🎭 Визит в музей великого артиста Фрунзика Мкртчяна
Знакомьтесь, Гюмри
Знакомьтесь, Гюмри
Знакомьтесь, Гюмри

Что можно увидеть

  • Черная крепость
  • Русская церковь Плплан Жам
  • Площадь Вардананц
  • Армянская церковь Семь ран
  • Музей Фрунзика Мкртчяна

Описание экскурсии

Гюмри: история на каждом шагу

Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.

Гюмри изнутри

Гюмри — город ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей великого артиста Фрунзика Мкртчяна.

Организационные детали

Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Привет! Я Саша, ваш новый друг в Армении. Я родился и вырос в Гюмри, получил образование в России и вернулся домой, чтобы делиться с вами знаниями, эмоциями и любовью к нашим удивительным краям. Последние 8 лет работаю гидом в музее Фрунзика Мкртчяна и параллельно провожу экскурсии по всей Армении. Жду вас с нетерпением!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.
Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд
Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гюмри

Похожие экскурсии на «Знакомьтесь, Гюмри»

Неожиданный Гюмри
Пешая
3 часа
59 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Неожиданный Гюмри
Погрузитесь в историю Гюмри и узнайте о его роли в развитии Армении и связи с Российской империей
Начало: На площади Вардананц
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Гюмри вчера и сегодня
Пешая
3 часа
-
10%
106 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Гюмри вчера и сегодня
Откройте для себя уникальный мир Гюмри, где историческое прошлое и современность переплетаются в одном городе
Начало: Площадь Вардананц
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от €81€90 за всё до 9 чел.
Русский след в Гюмри
Пешая
2.5 часа
55 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Русский след в Гюмри
Осознать тесную связь между странами через историю армянского города, основанного Николаем I
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
€20 за человека
Вечернее знакомство с Гюмри
Пешая
2 часа
28 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Вечернее знакомство с Гюмри
Познакомиться с культурной столицей Армении и увидеть ее самые интересные места
Начало: На площади Вардананц
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гюмри. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гюмри
от €70 за группу