Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

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Знакомьтесь, Гюмри!

Главные достопримечательности старинного города и рассказы о местной жизни на обзорной экскурсии

Александр
Александр – Гид из Гюмри
Гюмри очарует вас древними церквями и домами, уютными улицами и доброжелательным характером.

Я расскажу, почему его называют культурной столицей ⭐️ Армении, как ему удалось пережить землетрясение 1988 года и какие знаменитые люди с ним связаны.

А еще поделюсь интересными фактами об армянских традициях и нравах!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €70 за экскурсию

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Знакомьтесь, Гюмри!
Знакомьтесь, Гюмри!

Что вас ожидает

Гюмри: история 📖 на каждом шагу
Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь ⛪ Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.

Гюмри изнутри
Гюмри — город 🏙️ ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей 🖼 великого артиста Фрунзика Мкртчяна.

Организационные детали

Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.

Знакомьтесь, Гюмри!
Знакомьтесь, Гюмри!
Знакомьтесь, Гюмри!
Знакомьтесь, Гюмри!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Привет! Я Саша, ваш новый друг в Армении. Я родился и вырос в Гюмри, получил образование в России и вернулся домой, чтобы делиться с вами знаниями, эмоциями и любовью к нашим удивительным краям. Последние 8 лет работаю гидом в музее Фрунзика Мкртчяна и параллельно провожу экскурсии по всей Армении. Жду вас с нетерпением!
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