Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Что вас ожидает

Гюмри: история 📖 на каждом шагу

Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь ⛪ Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.

Гюмри изнутри

Гюмри — город 🏙️ ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей 🖼 великого артиста Фрунзика Мкртчяна.

Организационные детали

Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.