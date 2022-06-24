Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Гюмри, второй по величине город Армении, привлекает путешественников своей богатой историей, уникальной архитектурой и теплым гостеприимством.
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города: от Черной крепости, символа
На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города: от Черной крепости, символа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная культурная столица Армении
- 🏛 Древние церкви и исторические здания
- 👥 Знакомство с жизнью местных знаменитостей
- 🎨 Погружение в армянские традиции и ремесла
- 🎭 Визит в музей великого артиста Фрунзика Мкртчяна
Что можно увидеть
- Черная крепость
- Русская церковь Плплан Жам
- Площадь Вардананц
- Армянская церковь Семь ран
- Музей Фрунзика Мкртчяна
Описание экскурсии
Гюмри: история на каждом шагу
Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.
Гюмри изнутри
Гюмри — город ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей великого артиста Фрунзика Мкртчяна.
Организационные детали
Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Гюмри
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 15 туристов
Привет! Я Саша, ваш новый друг в Армении. Я родился и вырос в Гюмри, получил образование в России и вернулся домой, чтобы делиться с вами знаниями, эмоциями и любовью к нашим удивительным краям. Последние 8 лет работаю гидом в музее Фрунзика Мкртчяна и параллельно провожу экскурсии по всей Армении. Жду вас с нетерпением!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Гюмри-прекрасен! Центр города весь сохранился после землетрясения. В экскурсии не хватило подробностей, истории этих мест, легенд или реальных событий. Тем не менее, спасибо Эдуарду за проведённое с нами время.
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