Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Гюмри: история 📖 на каждом шагу Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь ⛪ Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.
Гюмри изнутри Гюмри — город 🏙️ ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей 🖼 великого артиста Фрунзика Мкртчяна.
Организационные детали
Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Привет! Я Саша, ваш новый друг в Армении. Я родился и вырос в Гюмри, получил образование в России и вернулся домой, чтобы делиться с вами знаниями, эмоциями и любовью к нашим удивительным краям. Последние 8 лет работаю гидом в музее Фрунзика Мкртчяна и параллельно провожу экскурсии по всей Армении. Жду вас с нетерпением!