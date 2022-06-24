Еще несколько необычных экскурсий в Гюмри

Гюмри, второй по величине город Армении, привлекает путешественников своей богатой историей, уникальной архитектурой и теплым гостеприимством.На этой индивидуальной экскурсии вы познакомитесь с самыми значимыми достопримечательностями города: от Черной крепости, символа

мужества и стойкости гюмринцев, до русской церкви Плплан Жам, площади Вардананц и армянской церкви Семь ран, каждая из которых расскажет свою уникальную историю. Вы узнаете о жизни знаменитых личностей, связанных с Гюмри, таких как писатели Аветик Исаакян и Ованес Шираз, а также комедийный персонаж Полоз Мукуч. Экскурсия также позволит вам заглянуть в быт местных жителей, узнать о древних традициях, обычаях выбора невест и особенностях армянского характера. Посещение музея великого артиста Фрунзика Мкртчяна станет ярким завершением вашего путешествия по Гюмри, раскрывая глубину и многообразие культурного наследия этого удивительного города. Билеты в музей включены в стоимость, что делает эту экскурсию не только познавательной, но и выгодной

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Гюмри: история на каждом шагу

Вы увидите все «визитные карточки» города: Черную крепость, русскую церковь Плплан Жам, площадь Вардананц и армянскую церковь Семь ран. Погуляете по старинным улицам, рассмотрите дома 17-19 веков и услышите историю жизни местных знаменитостей: писателей Аветика Исаакяна и Ованеса Шираза и комедийного персонажа Полоза Мукуча.

Гюмри изнутри

Гюмри — город ремесленников, писателей и добрых и отзывчивых людей. Вы узнаете, как жили и живут здесь местные: какие древние традиции чтут, как выбирают невест и какие особенности характера проявляют в разных ситуациях. А также рассмотрите национальный бокал «мушурба» и посетите музей великого артиста Фрунзика Мкртчяна.

Организационные детали

Билеты в музей Фрунзика Мкртчяна включены в стоимость.