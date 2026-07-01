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Главные экскурсионные места в Кировакане

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Кировакане, цены от €85. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ванадзор: прошлое и настоящее
На машине
4 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
от €99 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
от €85 за человека
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
Стать ближе к горным хребтам, древним святыням и силе стихии
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
от €249 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Ванадзор: прошлое и настоящее
Отличная, познавательная и содержательная экскурсия! Грачья - специалист в своей области, историк с большой буквы, харизматичный рассказчик и очень доброжелательный
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человек. Узнали массу интересного и о Ванадзоре, и об Армении в целом. За несколько часов по-настоящему познакомились с прошлым и настоящим города, посетили неочевидные, но крайне любопытные локации. Грачья моментально подключает слушателей к теме и увлекает материалом, о котором ещё долго размышляешь после экскурсии.
От всей души благодарим за прекрасные впечатления, рекомендуем экскурсию всем путешественникам и желаем процветания, успехов, всех благ Грачье!

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Ольга
Ванадзор: прошлое и настоящее
экскурсия была прекрасной, настроение - отличным, общение - душевным! всегда приятно, когда о своем городе рассказывает человек, искренне увлеченный и
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стремящийся поделиться не только академическими знаниями, но и своим теплом. Грачья, большое вам спасибо!
экскурсию рекомендую людям, интересующимся историей, архитектурой и всем тем, кто хочет почувствовать жизнь города.

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С
Ванадзор: прошлое и настоящее
Хотела поблагодарить гида Грачья за очень интересный тур.
Самая большая ценность этого тура в том, что Грачья не только грамотный историк,
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хороший оратор, но и человек влюбленный в свою страну, небезразличный к истории и ценностям армянского народа.
Я однозначно порекомендовала бы Грачья своим друзьям и знакомым.
Спасибо огромное ему.
Удачи.
С уважением, София.

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Д
Ванадзор: прошлое и настоящее
Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об истории города и региона,
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интересные факты и живой стиль подачи сделали прогулку увлекательной и познавательной. Грачья умеет не просто рассказывать, а увлекать, создавая атмосферу настоящего путешествия во времени. Особенно впечатлило его гостеприимство и внимание к деталям – чувствуется искренняя любовь к своему краю. Благодаря ему я увидел Ванадзор с новой стороны и по-настоящему прочувствовал его дух.
Обязательно посещу и другие места северной Армении вместе с Грачьей.
Всем очень рекомендую эту экскурсию всем и особенно экскурсовода, кто хочет узнать Армению глубже.

Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об
Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об
Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об
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О
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гагик открыл нам не только красоту природы Лорийского края, но и замечательно рассказал про историю А. С. Пушкина в этих
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местах, познакомил нас с монастырями и их историей, был заботлив и предупредителен.
Отдельное спасибо водителю, он очень аккуратен и доброжелателен! Этой команде очень хочется, чтобы гости полюбили Армению, ее природу и историю и им это удается!
Спасибо за чудесный день!!!!

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Юлия
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные
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остановки по пути, если попадалось что-то примечательное. Отдельное спасибо за вкусную гату с кофе, которой нас угостили в дороге, и небольшой подарок в конце экскурсии) Остались только самые приятные впечатления, очень рекомендую!

Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,+3
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри,
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О
Ванадзор: прошлое и настоящее
Грачья - отличный гид, если хотите необычную экскурсию, то это к нему. Индивидуальный подход, тёплая и дружественная атмосфера. За два дня стал как родной. Знает много нетуристических мест по всему северу Армении и не только. Поможет решить любые проблемы.
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Ю
Ванадзор: прошлое и настоящее
Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм. Спасибо за истинную любовь
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к Армении, к ее истории, к ее героям и гражданам. Спасибо за искренность и непосредственность. Спасибо, что отзывались на наши запросы и рисковали пробовать новое 😉 За время, проведенное с нами и ответы на тысячу наших вопросов 🙏🏻 Спасибо за ароматнейший кофе на площади и нежнейший инжир. Пишу и улыбаюсь. Грачья, спасибо вам за этот день. Хочу пожелать вам талантливых и благодарных учеников. Отзывчивых родителей ваших учеников и таких же увлеченных и интересных коллег. Желаю любознательных, пытливых, благодарных и вдохновляющих на новые экскурсии туристов. И конечно же личного счастья и благополучия 🙏🏻 Спасибо огромное, Грачик!

Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм.
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Лиза
Ванадзор: прошлое и настоящее
За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
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Д
Ванадзор: прошлое и настоящее
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)+6
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
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Всего 12 отзывов в Кировакане в категории "Популярные места"

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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировакане
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ванадзор: прошлое и настоящее;
  2. Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора);
  3. Из Ванадзора - к водопаду Трчкан.
Сколько стоит экскурсия по Кировакану в июле 2026
Сейчас в Кировакане в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 85 до 249. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировакане на 2026 год по теме «Популярные места», 12 ⭐ отзывов, цены от €85. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь