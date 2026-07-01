Индивидуальная
до 4 чел.
Ванадзор: прошлое и настоящее
Посетить самые интересные места старинного города и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Начало: В городе Ванадзор, из удобного для Вас места
Завтра в 10:00
5 июл в 10:00
от €99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
Гармония творений человека и природы в автомобильном путешествии по Лорийскому ущелью
5 июл в 08:30
6 июл в 08:30
от €85 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан
Стать ближе к горным хребтам, древним святыням и силе стихии
5 июл в 10:00
6 июл в 10:00
от €249 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Отличная, познавательная и содержательная экскурсия! Грачья - специалист в своей области, историк с большой буквы, харизматичный рассказчик и очень доброжелательный
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экскурсия была прекрасной, настроение - отличным, общение - душевным! всегда приятно, когда о своем городе рассказывает человек, искренне увлеченный и
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С
Хотела поблагодарить гида Грачья за очень интересный тур.
Самая большая ценность этого тура в том, что Грачья не только грамотный историк,
Самая большая ценность этого тура в том, что Грачья не только грамотный историк,
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Д
Экскурсия "Ванадзор: прошлое и настоящее" с Грачьей стала для меня настоящим открытием. Его глубокие знания об истории города и региона,
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О
Гагик открыл нам не только красоту природы Лорийского края, но и замечательно рассказал про историю А. С. Пушкина в этих
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Прекрасно организованная экскурсия с отличным рассказчиком! Узнали много интересного об истории региона, посетили красивые места, монастыри, а еще делали дополнительные
+3
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О
Грачья - отличный гид, если хотите необычную экскурсию, то это к нему. Индивидуальный подход, тёплая и дружественная атмосфера. За два дня стал как родной. Знает много нетуристических мест по всему северу Армении и не только. Поможет решить любые проблемы.
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Ю
Грачья, спасибо вам огромное! Спасибо за интересную и нестандартную экскурсию. Спасибо за вашу эмоциональность и патриотизм. Спасибо за истинную любовь
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За рассказами и просмотром разных мест, не заметила как прошло время! Спасибо за интереснейшую «прогулку» по Ванадзору!
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Д
Очень интересная экскурсия по интересному городу с множеством домтопримечательностей и интересных мелочей)
+6
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Всего 12 отзывов в Кировакане в категории "Популярные места"
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Ответы на вопросы от путешественников по Кировакану в категории «Популярные места»
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