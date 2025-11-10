Увидеть водопад Трчкан - значит испытать эстетическое наслаждение и единение с природой. Этот мощный водопад, высотой до 22,5 метров, расположен в горах и поражает своим водным потоком.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Самый мощный водопад Армении
- 🏞 Впечатляющие горные пейзажи
- ⛪ Часовня Святого Иоанна Крестителя
- 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Памбакский хребет
- Часовня Святого Иоанна Крестителя
- Гора Тежлер
- Город Спитак
Описание экскурсии
Водопад Трчкан высотой до 22,5 метров расположен в горах, вдали от асфальтированных дорог. Он славится своим впечатляющим расходом воды — 1,5 тонны в секунду — благодаря чему его называют «армянской Ниагарой». И это лишь один из многих поводов увидеть его своими глазами!
По пути к водопаду мы осмотрим несколько интересных объектов, среди которых:
- Памбакский хребет — впечатляющий горный массив, где высокие склоны и живописные ландшафты сменяются горными степями
- Часовня Святого Иоанна Крестителя на вершине хребта. Здесь в 13 веке были захоронены части мощей Иоанна Крестителя
- Гора Тежлер — высшая точка Памбакского хребта, достигающая 3101 метра. Точка притяжения для любителей природы и фотографов
- Город Спитак, переживший разрушительное землетрясение в 1980-х годах и восстановленный с сохоранением уникальной атмосферы и
И обсудим не только природные красоты Армении, но и интересные факты о стране:
- Как образовались местные горы и какие породы можно встретить на Памбакском хребте
- Как природные красоты Армении дополняют её историческую и культурную значимость, становясь центром притяжения
- В чём значение сруба Ованеса и его уникальность
Организационные детали
- Маршрут несложный, специальная физическая подготовка не требуется. Подходит для детей всех возрастов
- Поедем на удобном, подготовленном к маршруту, безопасном внедорожнике
- С вами будет один из наших квалифицированных гидов-водителей
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Витя — ваша команда гидов в Кировакане
Провели экскурсии для 74 туристов
Дорогие гости Армении! Меня зовут Виктор, я давно живу в Армении. Сначала выезды на природу были хобби, но с 2011 года это стало для меня великолепной работой, которую я люблюЗадать вопрос
