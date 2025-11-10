Мои заказы

Из Ванадзора - к водопаду Трчкан

Путешествие к самому мощному водопаду Армении - Трчкан. Откройте для себя горные пейзажи и культурные памятники, не утомляясь пешими переходами
Увидеть водопад Трчкан - значит испытать эстетическое наслаждение и единение с природой. Этот мощный водопад, высотой до 22,5 метров, расположен в горах и поражает своим водным потоком.

По пути можно насладиться
читать дальше

видами Памбакского хребта, посетить часовню Святого Иоанна Крестителя и увидеть гору Тежлер. Это путешествие подходит для всех возрастов и не требует специальной подготовки.

Безопасный внедорожник и опытный гид обеспечат комфорт и интересные рассказы о природных и культурных особенностях Армении

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Самый мощный водопад Армении
  • 🏞 Впечатляющие горные пейзажи
  • ⛪ Часовня Святого Иоанна Крестителя
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан© Витя
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан© Витя
Из Ванадзора - к водопаду Трчкан© Витя
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Памбакский хребет
  • Часовня Святого Иоанна Крестителя
  • Гора Тежлер
  • Город Спитак

Описание экскурсии

Водопад Трчкан высотой до 22,5 метров расположен в горах, вдали от асфальтированных дорог. Он славится своим впечатляющим расходом воды — 1,5 тонны в секунду — благодаря чему его называют «армянской Ниагарой». И это лишь один из многих поводов увидеть его своими глазами!

По пути к водопаду мы осмотрим несколько интересных объектов, среди которых:

  • Памбакский хребет — впечатляющий горный массив, где высокие склоны и живописные ландшафты сменяются горными степями
  • Часовня Святого Иоанна Крестителя на вершине хребта. Здесь в 13 веке были захоронены части мощей Иоанна Крестителя
  • Гора Тежлер — высшая точка Памбакского хребта, достигающая 3101 метра. Точка притяжения для любителей природы и фотографов
  • Город Спитак, переживший разрушительное землетрясение в 1980-х годах и восстановленный с сохоранением уникальной атмосферы и

И обсудим не только природные красоты Армении, но и интересные факты о стране:

  • Как образовались местные горы и какие породы можно встретить на Памбакском хребте
  • Как природные красоты Армении дополняют её историческую и культурную значимость, становясь центром притяжения
  • В чём значение сруба Ованеса и его уникальность

Организационные детали

  • Маршрут несложный, специальная физическая подготовка не требуется. Подходит для детей всех возрастов
  • Поедем на удобном, подготовленном к маршруту, безопасном внедорожнике
  • С вами будет один из наших квалифицированных гидов-водителей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Витя
Витя — ваша команда гидов в Кировакане
Провели экскурсии для 74 туристов
Дорогие гости Армении! Меня зовут Виктор, я давно живу в Армении. Сначала выезды на природу были хобби, но с 2011 года это стало для меня великолепной работой, которую я люблю
читать дальше

и делаю с большим удовольствием. Наша команда гидов организует частные путешествия, классические и экстремальные. Мы познакомим вас с историей и легендами края. Вы проедете по самым необычным и красивым местам Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. На подготовленных внедорожниках мы провезём вас по труднодоступным районам, покажем высокогорные пресноводные озёра, петроглифы, потухшие вулканы и многое другое. Ждём вас на маршрутах «вне стандартных путей»:)

Задать вопрос

Входит в следующие категории Кировакана

Похожие экскурсии из Кировакана

Древний и живописный Север Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
На микроавтобусе
7.5 часов
-
19%
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний и живописный Север Армении
Путешествие из Ванадзора в Северную Армению: старинные церкви, живописные горы и крепость Лори ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€112€139 за всё до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
На машине
5 часов
-
20%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Русские в Армении: путешествие из Ванадзора
Путешествие по следам русских в Армении откроет перед вами уникальные памятники и традиции. Откройте для себя богатую историю и культуру региона
Начало: У памятника Монтрезору
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€81€101 за всё до 4 чел.
Открыть красоту природы Армении (из Ванадзора)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Природа Армении из Ванадзора
Путешествие по Лорийскому ущелью раскроет перед вами уникальные пейзажи и древние монастыри, оставив яркие впечатления
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
€85 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кировакане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кировакане