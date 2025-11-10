Витя — ваша команда гидов в Кировакане

Провели экскурсии для 74 туристов

читать дальше и делаю с большим удовольствием. Наша команда гидов организует частные путешествия, классические и экстремальные. Мы познакомим вас с историей и легендами края. Вы проедете по самым необычным и красивым местам Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. На подготовленных внедорожниках мы провезём вас по труднодоступным районам, покажем высокогорные пресноводные озёра, петроглифы, потухшие вулканы и многое другое. Ждём вас на маршрутах «вне стандартных путей»:)

Дорогие гости Армении! Меня зовут Виктор, я давно живу в Армении. Сначала выезды на природу были хобби, но с 2011 года это стало для меня великолепной работой, которую я люблю