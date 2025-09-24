Мои заказы

Прочувствуйте Австралию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Австралии: винодельни, дикие животные и потрясающие виды ждут вас на Морнингтоне
На полуострове Морнингтон туристы смогут насладиться потрясающими панорамами залива, поднявшись на фуникулёре.

В Парке диких животных можно погладить кенгуру, а винодельни предложат дегустацию лучших вин региона. Прогулка по диким тропинкам побережья подарит головокружительные виды. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes В200, что делает путешествие комфортным и приятным. За день можно посетить множество уникальных мест, не заботясь о дополнительных расходах
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные панорамы залива
  • 🍷 Дегустация австралийских вин
  • 🦘 Общение с дикими животными
  • 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
  • 🌊 Прогулка по живописным тропам
Прочувствуйте Австралию© Ольга
Прочувствуйте Австралию© Ольга
Прочувствуйте Австралию© Ольга
Ближайшие даты:
17
ноя19
ноя21
ноя25
ноя2
дек5
дек8
дек
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Фуникулёр
  • Парк диких животных
  • Винодельни
  • Парк скульптур
  • Маяк

Описание экскурсии

  • Фуникулёр до самой высокой точки полуострова
  • Парк диких животных Австралии
  • Винодельни и парк скульптур
  • Маяк на побережье и прогулка по скалистой тропе
  • Медовая и козья фермы. При желании добавим к ним клубничную и лавандовую
  • Горячие источники (по желанию)

Во время поездки:

  • Мы познакомимся с разнообразием животного мира Австралии. Я расскажу о коалах, вомбатах, опоссумах, а вы сможете погладить и покормить кенгуру
  • Погрузимся в историю виноделия в штате Виктория и обсудим, почему Австралия занимает 6 место в мире по производству вина
  • Выясним, почему так полезно посещать горячие источники и чем они отличаются друг от друга

Примерный тайминг (корректируется под ваши запросы)
11:00 — выезд от вашего отеля
12:15 — Парк диких животных
13:00 — медовая ферма
13:25 — фуникулёр
13:45 — смотровая площадка
14:00 — козья ферма
14:15 — лавандовая ферма
14:35 — винодельня
15:00 — парк скульптур и вторая винодельня
16:00 — маяк и прогулка у побережья
17:30 — горячие источники (или вместо них — прогулка по побережью Сорренто)
20:00 — возвращение в отель

Маршрут круговой, за день мы проедем около 250 км.

Организационные детали

Экскурсия проводится на автомобиле Mercedes В200. Есть детское кресло.

Дополнительные расходы

  • Подъём на фуникулёре — AU$25 за чел.
  • Винные дегустации — от AU$10 до 25 за чел. (зависит от выбранной дегустации и винодельни)
  • Вход в Парк диких животных — AU$39 за чел.
  • Вход в парк скульптур — AU$18 за чел.
  • Посещение горячих источников — AU$75 за чел.
  • Тарелка козьего сыра на ферме — AU$20 за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Татьяна
Татьяна
24 сен 2025
Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!
Интереснейшее путешествие!
Ольга замечательный гид. Она открыла нам регион с новой, потрясающей стороны.
Показала где живут настоящие мельбурнцы, завезла на барахолку пластинок, узнав что муж их собирает.
Довереврьтесь Ольге, ваше путешествие станет незабываемым!
Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!
Марина
Марина
16 сен 2025
Ольга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разные локации - в парке диких зверей покормите кенгуру, полюбуйтесь на коал, вомбатиков и других
читать дальше

представителей животного мира Австралии. Затем на фуникулёре подниметесь на самую высокую точку полуострова Морнингтон - Артур сит. Вокруг открываются красивейшие виды на Мельбурнский залив и природу. Далее медовая дегустация, потом музей под открытым небом современной скульптуры. Это очень интересное место. Есть на что посмотреть и по-размышлять. А вокруг ещё незабываемые виды виноградников, пасущиеся стада, цветущая мимоза. Далее прекрасная винная и сырная дегустация местных вин и сыров. Это действительно стоит посетить. Весьма любопытно. Далее прогулка к старинному маяку вдоль океана по краю застывшего много млн лет назад вулкана. Ветер, волны, базальтовые скалы, кенгуру. Виды завораживают. Маяк расположен на скале напротив пролива между материком и Тасманией, где раньше была Саша, а теперь бушуют волны. В завершение дня и экскурсии- Вишенка на торте- посещение горячих источников Пенисула хот Спрингс. Это вершина всего дня по впечатлениям. Природные горячие источники под открытым небом с температурой воды 37-40 градусов. А воздух всего + 15. Но ты настолько разогреваешься сидя в купальнях источников, что воздух уже выступает лёгким акцентом, чтобы перевести дух между купальнями. Вокруг опять же природные красоты, а вечером добавляется и звёздное небо. Уходить оттуда тяжело, расстаться с такой красотой просто нет сил. Мы в восторге. И все это время с нами была Оля, наш гид и волшебница. Которая все распланировал. Тайминг это отдельная песня восхищения Ольгой. Интересный рассказчик, приятный собеседник. Оцениваем работу Ольги по максимальным баллам и даже больше.

Ольга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разныеОльга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разные

Входит в следующие категории Мельбурна

Похожие экскурсии из Мельбурна

Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
17 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
17 ноя в 08:30
21 ноя в 15:30
$390 за всё до 4 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
17 ноя в 10:30
19 ноя в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мельбурне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мельбурне