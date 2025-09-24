На полуострове Морнингтон туристы смогут насладиться потрясающими панорамами залива, поднявшись на фуникулёре.
В Парке диких животных можно погладить кенгуру, а винодельни предложат дегустацию лучших вин региона. Прогулка по диким тропинкам побережья подарит головокружительные виды. Экскурсия проходит на автомобиле Mercedes В200, что делает путешествие комфортным и приятным. За день можно посетить множество уникальных мест, не заботясь о дополнительных расходах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные панорамы залива
- 🍷 Дегустация австралийских вин
- 🦘 Общение с дикими животными
- 🚗 Комфортное путешествие на Mercedes
- 🌊 Прогулка по живописным тропам
Что можно увидеть
- Фуникулёр
- Парк диких животных
- Винодельни
- Парк скульптур
- Маяк
Описание экскурсии
- Фуникулёр до самой высокой точки полуострова
- Парк диких животных Австралии
- Винодельни и парк скульптур
- Маяк на побережье и прогулка по скалистой тропе
- Медовая и козья фермы. При желании добавим к ним клубничную и лавандовую
- Горячие источники (по желанию)
Во время поездки:
- Мы познакомимся с разнообразием животного мира Австралии. Я расскажу о коалах, вомбатах, опоссумах, а вы сможете погладить и покормить кенгуру
- Погрузимся в историю виноделия в штате Виктория и обсудим, почему Австралия занимает 6 место в мире по производству вина
- Выясним, почему так полезно посещать горячие источники и чем они отличаются друг от друга
Примерный тайминг (корректируется под ваши запросы)
11:00 — выезд от вашего отеля
12:15 — Парк диких животных
13:00 — медовая ферма
13:25 — фуникулёр
13:45 — смотровая площадка
14:00 — козья ферма
14:15 — лавандовая ферма
14:35 — винодельня
15:00 — парк скульптур и вторая винодельня
16:00 — маяк и прогулка у побережья
17:30 — горячие источники (или вместо них — прогулка по побережью Сорренто)
20:00 — возвращение в отель
Маршрут круговой, за день мы проедем около 250 км.
Организационные детали
Экскурсия проводится на автомобиле Mercedes В200. Есть детское кресло.
Дополнительные расходы
- Подъём на фуникулёре — AU$25 за чел.
- Винные дегустации — от AU$10 до 25 за чел. (зависит от выбранной дегустации и винодельни)
- Вход в Парк диких животных — AU$39 за чел.
- Вход в парк скульптур — AU$18 за чел.
- Посещение горячих источников — AU$75 за чел.
- Тарелка козьего сыра на ферме — AU$20 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Провела экскурсии для 151 туриста
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет. В 2021 году переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас с лучшим австралийским городом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
24 сен 2025
Мы почувствовали Австралию и Мельбурн!
Интереснейшее путешествие!
Ольга замечательный гид. Она открыла нам регион с новой, потрясающей стороны.
Показала где живут настоящие мельбурнцы, завезла на барахолку пластинок, узнав что муж их собирает.
Довереврьтесь Ольге, ваше путешествие станет незабываемым!
Марина
16 сен 2025
Ольга, замечательный гид. Экскурсия но полуостров Морнингтон - очень многогранна, за день вы можете увидеть разные локации - в парке диких зверей покормите кенгуру, полюбуйтесь на коал, вомбатиков и других
Входит в следующие категории Мельбурна
