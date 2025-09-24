читать дальше

представителей животного мира Австралии. Затем на фуникулёре подниметесь на самую высокую точку полуострова Морнингтон - Артур сит. Вокруг открываются красивейшие виды на Мельбурнский залив и природу. Далее медовая дегустация, потом музей под открытым небом современной скульптуры. Это очень интересное место. Есть на что посмотреть и по-размышлять. А вокруг ещё незабываемые виды виноградников, пасущиеся стада, цветущая мимоза. Далее прекрасная винная и сырная дегустация местных вин и сыров. Это действительно стоит посетить. Весьма любопытно. Далее прогулка к старинному маяку вдоль океана по краю застывшего много млн лет назад вулкана. Ветер, волны, базальтовые скалы, кенгуру. Виды завораживают. Маяк расположен на скале напротив пролива между материком и Тасманией, где раньше была Саша, а теперь бушуют волны. В завершение дня и экскурсии- Вишенка на торте- посещение горячих источников Пенисула хот Спрингс. Это вершина всего дня по впечатлениям. Природные горячие источники под открытым небом с температурой воды 37-40 градусов. А воздух всего + 15. Но ты настолько разогреваешься сидя в купальнях источников, что воздух уже выступает лёгким акцентом, чтобы перевести дух между купальнями. Вокруг опять же природные красоты, а вечером добавляется и звёздное небо. Уходить оттуда тяжело, расстаться с такой красотой просто нет сил. Мы в восторге. И все это время с нами была Оля, наш гид и волшебница. Которая все распланировал. Тайминг это отдельная песня восхищения Ольгой. Интересный рассказчик, приятный собеседник. Оцениваем работу Ольги по максимальным баллам и даже больше.