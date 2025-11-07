Мои заказы

Выездные экскурсии из Мельбурна

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Мельбурне на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Живописные окресности Мельбурна
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная Висячая скала и окрестности
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 13:00
12 дек в 10:00
$379 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
  • О
    Олег
    27 сентября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Категорически рекомендую. Ольга прекрасный экскурсовод и человек, без нее мы бы увидели, наверное, десятую долю того, что увидели на экскурсии.
    Гид отлично рассказывает и может ответить на любые вопросы не только по теме экскурсии, но и вообще про Австралию. Ну и сама дорога не зря называется Великой, тут потрясающе красиво.

  • М
    Мария
    9 сентября 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Спасибо большое Ольге, очень рады знакомству! Идеальное путешествие: безопасно, надежно, комфортно и очень интересно. Узнали от Ольги много любопытных фактов
    и рассказов о дороге и Австралии в целом. Не каждый гид так подкован в знаниях. В поездке некогда было скучать, посмотрели все самые красивые места за один день. Тур очень насыщенный, впечатлений было много. Больше всего понравились виды на 12 апостолов и парк с животными, хотя все локации были прекрасны) Очень понравилось именно в августе, так как было немного туристов и смогли все спокойно посмотреть. Обязательно будем рекомендовать знакомым и надеемся приехать ещё ✨

  • М
    Марина
    17 июля 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Ольга чудесный гид. Вся информация структурирована. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Маршрут составлен прекрасно. Мы не успевали устать от дороги. Очень насыщенно. Безумно красивые места для остановок. Кормление кенгуру и 12 апостолов запали в самое сердце.
  • Л
    Лариса
    24 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!
  • И
    Иван
    9 марта 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать
  • S
    Svetlana
    8 февраля 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным.
    Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё
    и успели на вечерний рейс.
    Нереально приятно, когда о тебе так заботятся!
    Ольга очень интересный рассказчик, знает много фактов, которыми с удовольствием делилась с нами на протяжении нашего путешествия❤️
    Очень рекомендую экскурсию с Ольгой по Большой Океанской Дороге!
    Спасибо большое за замечательную экскурсию!

  • Ю
    Юля
    9 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    В последний минуту мы решили выбрать другой маршрут, так как в данное время очень много людей и пробок на великой
    океанской дороге. У нас 2 маленьких детей - 4 и 8 лет, поэтому новый маршрут был подобран под них. Мы посетили полуостров возле Мельбурна, заехали на разные фермы: медовую, козью, клубничную. Дети были в полном восторге. Еще мы были в парке животных: кормили кенгуру, увидели коал и много разных животных. В конце мы посетили новую спа, где мы всей семьей отлично раслабились и поужинали.

    Лариса - очень крутой гид, очень много рассказала нам об Австралия. Было всем очень интересно. Мы очень советуем. Большое спасибо Ларисе!

  • О
    Ольга
    6 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все было великолепно!
  • Х
    Хельга
    5 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Было супер!
    Мы по совету Ольги решили проехать дальше, посмотреть Гротто и Бэй оф Айлендс, и остались на ночь в городе
    Уорнанбул. И продолжили наш трип на следующий день.
    Утром посетили горячие источники прямо на бегеру этого города, а потом поехали изучать кратер вулкана неподалеку.
    Огромное количество кенгуру, эмму и потрясающие виды!

  • Д
    Денис
    5 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все было замечательно.
    Но было бы здорово ехать этот маршрут с ночёвкой где то у 12 Апостолов.
  • О
    Олег
    5 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Ольга замечательно спланировала маршрут.
    Много рассказала про Австралийскую действительность, историю и современность, рассказала много интересных фактов про австрийских животных.
    Я посчитал, Мы
    действительно совершили 14 остановок и все места на маршруте были превосходны!
    Уложились в 12 часов, хотя преодолели колоссальный путь.
    Много двигались и немного утомились, на обратном пути спали;)

  • А
    Андрей
    3 января 2025
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Потрясающая, очень информативная экскурсия. Получили невероятное количество эмоций, посетили секретные места. По маршруту, благодаря грамотному планированию, ни разу не оказались в толпе туристов. Очень рекомендую
  • M
    Mariia
    27 декабря 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Все прошло просто отлично! Очень понравился маршрут, с Ольгой было супер комфортно и интересно, все 12 часов разговаривали почти без
    остановки. Встретили коал, пеликанов и еще много разных животных по пути. Видно, что человек горит своим делом и это очень трогательно! Весь день пролетел как будто за минуту. Без Ольги я бы точно не посмотрела и половины всех этих мест. Рекомендую однозначно!

  • В
    Вячеслав
    26 декабря 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Ольга - прекрасный гид, отличный водитель😊 Поездка была интересной! Рекомендую👍
  • Е
    Елена
    14 ноября 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Благодоря Ольге мы совершили прекрасное путешествие! Получили огромное удовольствие от увиденного! Насыщенная беседа, комфортабельный автомобиль, много остановок! И обитателей местных встретили мнооого) Вообщем увидели, услышали, прикоснулись! Гида рекомендуем на все 💯 👍
  • E
    Erkin
    28 октября 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Хочу поблагодарить Ольгу- прекрасного гида по Мельбурну (Австралия). Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях.
    мы провели с ней два замечательных дня, первый день она устроила обзорную экскурсию по городу и вторая поездка просто сказка «Путешествие по Великой океанской дороге», советую всем кто хочет познакомится с Мельбурном и замечательно провести время обращайтесь к Ольге и она устроит вам праздник!

  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Огромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятно красиво! Комфортно и вкусно! Тысяча рекомендаций!
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
  2. Путешествие по Великой океанской дороге
  3. Великолепный Мельбурн
  4. Живописные окресности Мельбурна
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в декабре 2025
Сейчас в Мельбурне в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 599. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Мельбурна и местам Австралии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии