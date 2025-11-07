Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственная Висячая скала и окрестности
Увлекательное путешествие по западным пригородам Мельбурна. Тайны Висячей скалы, дегустация вина и виды с горы Македон в одном туре
Завтра в 13:00
12 дек в 10:00
$379 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 ноября 2025Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
- ООлег27 сентября 2025Категорически рекомендую. Ольга прекрасный экскурсовод и человек, без нее мы бы увидели, наверное, десятую долю того, что увидели на экскурсии.
- ММария9 сентября 2025Спасибо большое Ольге, очень рады знакомству! Идеальное путешествие: безопасно, надежно, комфортно и очень интересно. Узнали от Ольги много любопытных фактов
- ММарина17 июля 2025Ольга чудесный гид. Вся информация структурирована. Ни одного вопроса не осталось без ответа. Маршрут составлен прекрасно. Мы не успевали устать от дороги. Очень насыщенно. Безумно красивые места для остановок. Кормление кенгуру и 12 апостолов запали в самое сердце.
- ЛЛариса24 марта 2025Все прошло чудесно! Гид не опаздывал, все интересно рассказывал, поймали общую волну)) Рекомендуем!
- ИИван9 марта 2025Прекрасная, отлично организованная поездка. Ольга - замечательный рассказчик, узнали много интересного об Австралии, ее истории, культуре и природе. Грамотно спланированный маршрут с самыми интересными локациями. Смело могу рекомендовать
- SSvetlana8 февраля 2025День, проведенный с Ольгой, был ярким и насыщенным.
Ольга уточнила заранее все детали и выстроила маршрут наиболее логично, чтобы мы ещё
- ЮЮля9 января 2025В последний минуту мы решили выбрать другой маршрут, так как в данное время очень много людей и пробок на великой
- ООльга6 января 2025Все было великолепно!
- ХХельга5 января 2025Было супер!
Мы по совету Ольги решили проехать дальше, посмотреть Гротто и Бэй оф Айлендс, и остались на ночь в городе
- ДДенис5 января 2025Все было замечательно.
Но было бы здорово ехать этот маршрут с ночёвкой где то у 12 Апостолов.
- ООлег5 января 2025Ольга замечательно спланировала маршрут.
Много рассказала про Австралийскую действительность, историю и современность, рассказала много интересных фактов про австрийских животных.
Я посчитал, Мы
- ААндрей3 января 2025Потрясающая, очень информативная экскурсия. Получили невероятное количество эмоций, посетили секретные места. По маршруту, благодаря грамотному планированию, ни разу не оказались в толпе туристов. Очень рекомендую
- MMariia27 декабря 2024Все прошло просто отлично! Очень понравился маршрут, с Ольгой было супер комфортно и интересно, все 12 часов разговаривали почти без
- ВВячеслав26 декабря 2024Ольга - прекрасный гид, отличный водитель😊 Поездка была интересной! Рекомендую👍
- ЕЕлена14 ноября 2024Благодоря Ольге мы совершили прекрасное путешествие! Получили огромное удовольствие от увиденного! Насыщенная беседа, комфортабельный автомобиль, много остановок! И обитателей местных встретили мнооого) Вообщем увидели, услышали, прикоснулись! Гида рекомендуем на все 💯 👍
- EErkin28 октября 2024Хочу поблагодарить Ольгу- прекрасного гида по Мельбурну (Австралия). Замечательный человек, много интересного и эксклюзивного расскажет и покажет на своих экскурсиях.
- ООльга13 августа 2024Огромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятно красиво! Комфортно и вкусно! Тысяча рекомендаций!
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в декабре 2025
Сейчас в Мельбурне в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 260 до 599. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Мельбурна и местам Австралии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии