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Обзорные и познавательные экскурсии Мельбурна

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Мельбурне на русском языке, цены от $279. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
«А главное: полюбуетесь скалами 12 апостолов»
29 июн в 08:30
30 июн в 08:00
$619 за всё до 5 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
29 июн в 10:30
30 июн в 10:00
$279 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
«Поездка по Мельбурнскому сити, Королевский Выставочный центр, домик капитана Кука, сады Фицрой, Парламент Виктории, Китайский квартал, трасса Формулы 1, обзорная площадка мемориала “Храм Памяти”»
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
$550 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Путешествие по Великой океанской дороге
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии полностью совпал с нашими
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ожиданиями и часто превзошел их! Мы посетили все точки маршрута, сделали множество прекрасных фотографий и вкусно пообедали в компании Ольги! Ольга замечательный гид с прекрасными знаниями страны и отличным чувством юмора! Очень приятно было познакомиться со страной и городом и получить подарок от Ольги) мы обязательно порекомендуем экскурсию Ольги всем нашим друзьям и надеемся, еще посетим этот невероятно красивый город и его живописные окрестности!

Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии+3
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии
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Оксана
Путешествие по Великой океанской дороге
Это была потрясающая поездка!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!+2
Это была потрясающая поездка!
Это была потрясающая поездка!
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Г
Путешествие по Великой океанской дороге
особенно понравилось составление маршрута - рано выехали, но зато успели везде и не попали в толпы туристов
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Я
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Понравилось всё! Рекомендую!Оля,молодец!Не люблю много писать,но если вернусь,обязательно к ней!
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Л
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Наше путешествие по Австралии началось с Сиднея, затем мы посетили Голд Кост, Брисбен и Мельбурн. Везде у нас были экскурсии
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с гидами, но именно в Мельбурне нам повезло с гидом больше всего, тк им было Ольга. Экскурсия прошла на одном дыхании, посетили самые интересных места города, узнали массу интересной и полезной информации. Ольга очень общительная, вежливая, пунктуальная, интересный рассказчик и собеседник.
Помимо экскурсионной программы нам было выдано много необходимых, для впервые приехавших в страну туристов, советов, таких, как, что привезти из Австралии, лучшие рестораны, лучшие локации к посещению, не вошедшие в экскурсионный маршрут. Были скинуты координаты нужных локаций и вообще на любой вопрос был дан своевременный ответ.
Мы очень благодарны Ольге и уже посоветовали ее всем нашим друзьям и знакомым 👍! И вам всем рекомендуем!!!

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Сергей
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Мы провели чудесную экскурсию в компании с Ольгой! Ольга очень классно показала нам центр города, после экскурсии мы уже уверенно
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чувствовали себя в городе. Ольга знает не только историю города и хорошо ориентируется в вопросах о стране в целом, но и секретные места, где видно весь город или те его части, которые сами бы мы не нашли и ни один путеводитель бы не рассказал нам о них! После экскурсии Ольга порекомендовала нам, что посмотреть самостоятельно! Отдельного внимания заслуживает музей кино (все музеи в Мельбурне бесплатны для посещения)! Рекомендуем Ольгу для знакомства с Мельбурном как надежного проводника и просто приятного человека!

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Л
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую погоду, прекрасно справилась с организационными вопросами, правильно построив программу. Спасибо Ольге за ее дружелюбие, компетентность, интеллигентность. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую
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Ольга
Путешествие по Великой океанской дороге
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это было ВАУ! Спасибо Ольге за рассказ о замечательной стране, поездка пролетела на одном дыхании! Шикарная природа и удивительные животные! Очень рекомендую!
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это+5
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это
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Марина
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые остались довольны, и дети
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- в восторге! Отлично продуманный маршрут, много интересных фактов о городе, о стране в целом. Большое спасибо за чудесно проверенное время вместе!

Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые
Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые
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Е
Путешествие по Великой океанской дороге
Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
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Всего 32 отзыва в Мельбурне в категории "Обзорные"

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Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мельбурне
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие по Великой океанской дороге;
  2. По Мельбурну пешком и на историческом трамвае;
  3. Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле.
Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в июне 2026
Сейчас в Мельбурне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 619. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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