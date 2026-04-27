Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
«А главное: полюбуетесь скалами 12 апостолов»
29 июн в 08:30
30 июн в 08:00
$619 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
29 июн в 10:30
30 июн в 10:00
$279 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
«Поездка по Мельбурнскому сити, Королевский Выставочный центр, домик капитана Кука, сады Фицрой, Парламент Виктории, Китайский квартал, трасса Формулы 1, обзорная площадка мемориала “Храм Памяти”»
Расписание: ежедневно в первой или второй половине дня по договоренности
$550 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Огромное Спасибо Ольге! Это был невероятно интересный и увлекательный день в прекрасной компании и Маршрут экскурсии полностью совпал с нашими
+3
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Это была потрясающая поездка!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
Непередаваемой красоты виды ради которых и стоило ехать в Австралию!
Путешествие интереснейшее, интенсивное и захватывающее.
Очень рекомендую такое путешествие с Ольгой! Прекрасно всё организованно и структурированно. Успели посетить всё, что заложено в программу!!!
+2
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Г
особенно понравилось составление маршрута - рано выехали, но зато успели везде и не попали в толпы туристов
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Я
Понравилось всё! Рекомендую!Оля,молодец!Не люблю много писать,но если вернусь,обязательно к ней!
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Л
Наше путешествие по Австралии началось с Сиднея, затем мы посетили Голд Кост, Брисбен и Мельбурн. Везде у нас были экскурсии
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Мы провели чудесную экскурсию в компании с Ольгой! Ольга очень классно показала нам центр города, после экскурсии мы уже уверенно
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Л
Ольга- замечательный человек и экскурсовод. Позитивная, тёплая, доброжелательная. Материалом владеет в полной мере. Несмотря на дождливую погоду, прекрасно справилась с организационными вопросами, правильно построив программу. Спасибо Ольге за ее дружелюбие, компетентность, интеллигентность. Будем рекомендовать друзьям и коллегам.
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Экскурсия абсолютно достойна внимания! Очень много остановок в красивых местах, ну и конечно напоследок 12 апостолов🤩это было ВАУ! Спасибо Ольге за рассказ о замечательной стране, поездка пролетела на одном дыхании! Шикарная природа и удивительные животные! Очень рекомендую!
+5
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Ольга-прекрасный гид, которая смогла адаптировать экскурсию для нашей семьи с двумя маленькими детьми, где и взрослые остались довольны, и дети
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Е
Поездка с Ольгой по Великой Океанской дороге нам очень понравилась. Ольга замечательный гид и интересный рассказчик. Ее экскурсия позволяет увидеть очень много разных интересных локаций по пути. Однозначно рекомендую включить в must-see в поездке по Австралии.
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Всего 32 отзыва в Мельбурне в категории "Обзорные"
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Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в июне 2026
Сейчас в Мельбурне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 279 до 619. Туристы уже оставили гидам 32 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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