По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ммария4 ноября 2025Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
- ТТатьяна24 сентября 2025Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
- ДДенис28 августа 2025ОЛ ГУД
- ИИгорь20 августа 2025Все было замечательно.
Очееень много информации!
- ААлександр20 августа 2025Огромное спасибо.
Ходили много, но не устали совсем.
Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
- ВВасилий20 августа 2025Было интересно и познавательно
- ЕЕвгений20 августа 2025Экскурсия была крайне насыщенная.
Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!
- ООксана14 мая 2025Ольга прекрасно презентовала нам Мельбурн и оставила самые лучшие воспоминания об этом незабываемом городе и о себе. Горячо рекомендую! Вы увидите главные достопримечательности и узнаете множество интереснейших фактов из богатой, уникальной истории Мельбурна. 🙏🏻❤️
- ААнна14 мая 2025Экскурсия была замечательная!
- ДДмитрий29 марта 2025Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
- ЮЮрий17 марта 2025Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно!
Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
- ТТатьяна25 февраля 2025Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
- ЯЯна21 января 2025Благодарим Ольгу за потрясающую экскурсию по Мельбурну. Очень понравилось, что экскурсия была активная, мы успели посмотреть и побывать во всех
- ААлександра4 января 2025Отличная экскурсия, все четко, интересно, хорошо организовано. Спасибо большое Ольге, рекомендуем!
- IIRINA2 января 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Ольга подробно рассказывает об истории Мельбурна и Австралии. Совет: не делайте покупки до встречи с Ольгой 😀. Она поможет сэкономить на покупках сувениров
- ММихаил25 декабря 2024Потрясающие ощущения
Ольга мастер своего дела
Спасибо
- AAnna19 декабря 2024Ольга, показала Мельбрун с другой стороны. Разносторонним, волшебным, со своей большой историей.
Экскурсия прошла на одном дыхании не хотелось расставаться.
Очень рекомендую всем, кто будет в Мельбруне.
- EEkaterina19 декабря 2024Были на экскурсии. Нам очень понравилось. Ольга приехала за нами во время, заранее рассказала маршрут. Очень интересно рассказала про быт
- ННадежда15 декабря 2024Замечательная прогулка по Мельбурну с погружением в прошлое и современный, сегодняшний мир города. Ольга - гид у которого на все вопросы есть ответ, добрый совет на будущее о том, что-где-когда…
Расставаясь, имеешь желание встретиться вновь.
- ВВасилиса15 декабря 2024Огромное спасибо Ольге! Всегда приятно слушать человека, который искренне увлечен своим делом и местом, о котором рассказывает! Время пролетело незаметно,
