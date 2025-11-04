Мои заказы

Необычные экскурсии по Мельбурну

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Мельбурне на русском языке, цены от $260. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Погрузитесь в атмосферу Мельбурна, сочетая прогулку и поездку на трамвае. Откройте для себя архитектурные шедевры и культурные сокровища
Начало: У станции метро «Флиндерс-стрит»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$260 за всё до 6 чел.
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$599 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
3.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Парк с дикими кенгуру подарит вам возможность увидеть сотни кенгуру в их естественной среде обитания
12 дек в 15:00
13 дек в 08:00
$390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • м
    мария
    4 ноября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия с Ольгой прошла очень насыщенно и интересно. Узнали много об истории Австралии и о современной жизни жителей. А в конце получили на память замечательный минифильм об этой экскурсии!
  • Т
    Татьяна
    24 сентября 2025
    Великолепный Мельбурн
    Великолепный Мельбурн с Великолепной Ольгой.
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Все самое интересное и ценное о городе.
    Мы побывали на потрясающей бесплатной смотровой площадке.
    Ольга рассказывает о городе как житель, с любовью.
  • Д
    Денис
    28 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    ОЛ ГУД
  • И
    Игорь
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Все было замечательно.
    Очееень много информации!
  • А
    Александр
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Огромное спасибо.
    Ходили много, но не устали совсем.
    Было неожиданно увидеть город не только парадный, но и скрытый от глаз туристов.
    Поездка на историческом трамвае понравилась очень.
  • В
    Василий
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Было интересно и познавательно
  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    По Мельбурну пешком и на историческом трамвае
    Экскурсия была крайне насыщенная.
    Ольга рассказала очень много интересного про Мельбурн и Австралию в целом.
    И нам повезло с погодой! Виды со смотровой площадки были потрясающими!
  • О
    Оксана
    14 мая 2025
    Великолепный Мельбурн
    Ольга прекрасно презентовала нам Мельбурн и оставила самые лучшие воспоминания об этом незабываемом городе и о себе. Горячо рекомендую! Вы увидите главные достопримечательности и узнаете множество интереснейших фактов из богатой, уникальной истории Мельбурна. 🙏🏻❤️
  • А
    Анна
    14 мая 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия была замечательная!
  • Д
    Дмитрий
    29 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Было очень занимательно. Локации необычные, каждая со своей изюминкой. Ольга хорошо осведомлена о становлении страны и ювелирно вплела подробности в
    свой маршрут. Также подкупает невозмутимая готовность помочь с ответами на все интересующие вопросы, как по теме экскурсии, так и по другим интересующим вокруг поездке по стране вопросам. Однозначно рекомендую, особенно для втягивания в изучение удивительного континента и самого Мельбурна.

  • Ю
    Юрий
    17 марта 2025
    Великолепный Мельбурн
    Четыре часа в Мельбурне пролетели незаметно!

    Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием! Мы ожидали меньшего, но получили намного больше. Гид
    сразу расположила нас к себе – общение было легким, интересным, и буквально с первых минут возникла взаимная симпатия.

    За 4 часа мы увидели и традиционные достопримечательности, и неожиданные уголки города, о которых редко пишут в путеводителях. Но главное – не только где мы побывали, а КАК нам обо всем рассказали!

    Гид не просто описывала достопримечательности, а погружала нас в жизнь города и страны. Мы узнали о социальной системе Австралии, образовании, пенсионной системе, традициях и менталитете местных жителей. Все это делало экскурсию не просто познавательной, а действительно живой и увлекательной.

    И что особенно приятно – мы совсем не устали! Маршрут был продуман так, что переходы/перрезды между локациями были комфортными, а небольшие паузы давали возможность спокойно насладиться красотой города.

    Наш гид "продала" нам Мельбурн на 100%!

  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2025
    Великолепный Мельбурн
    Спасибо Ольге за знакомство с Мельбурном! За ограниченное время показала основные достопримечательности (особенно хорошо со смотровой обзор всего города), интересно рассказала не только об истории, но и о том чем живет Мельбурн сегодня… появилось желание посетить город повторно. 😊
  • Я
    Яна
    21 января 2025
    Великолепный Мельбурн
    Благодарим Ольгу за потрясающую экскурсию по Мельбурну. Очень понравилось, что экскурсия была активная, мы успели посмотреть и побывать во всех
    ярких местах города за один день. Ольга потрясающий гид, которая влюбляет в этот город. Обязательно вернемся в следующий раз на экскурсию по тихой океанской дороге. Рекомендуем от души проводить знакомство с Мельбурном и окрестностями именно с Ольгой!

  • А
    Александра
    4 января 2025
    Великолепный Мельбурн
    Отличная экскурсия, все четко, интересно, хорошо организовано. Спасибо большое Ольге, рекомендуем!
  • I
    IRINA
    2 января 2025
    Великолепный Мельбурн
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Ольга подробно рассказывает об истории Мельбурна и Австралии. Совет: не делайте покупки до встречи с Ольгой 😀. Она поможет сэкономить на покупках сувениров
  • М
    Михаил
    25 декабря 2024
    Великолепный Мельбурн
    Потрясающие ощущения
    Ольга мастер своего дела
    Спасибо
  • A
    Anna
    19 декабря 2024
    Великолепный Мельбурн
    Ольга, показала Мельбрун с другой стороны. Разносторонним, волшебным, со своей большой историей.
    Экскурсия прошла на одном дыхании не хотелось расставаться.
    Очень рекомендую всем, кто будет в Мельбруне.
  • E
    Ekaterina
    19 декабря 2024
    Великолепный Мельбурн
    Были на экскурсии. Нам очень понравилось. Ольга приехала за нами во время, заранее рассказала маршрут. Очень интересно рассказала про быт
    и жизнь австралийцев, про все достопримечательности, которые мы посещали. От истории до наших дней. Все очень интересно и подробно. Порекомендовала нам список достопримечательностей, как туда добраться, что смотреть и тд. Мы остались очень довольны, обязательно будем рекомендовать друзьям!

  • Н
    Надежда
    15 декабря 2024
    Великолепный Мельбурн
    Замечательная прогулка по Мельбурну с погружением в прошлое и современный, сегодняшний мир города. Ольга - гид у которого на все вопросы есть ответ, добрый совет на будущее о том, что-где-когда…
    Расставаясь, имеешь желание встретиться вновь.
  • В
    Василиса
    15 декабря 2024
    Великолепный Мельбурн
    Огромное спасибо Ольге! Всегда приятно слушать человека, который искренне увлечен своим делом и местом, о котором рассказывает! Время пролетело незаметно,
    очень не хотелось прощаться. Все было динамично, но не поверхностно, идеальный баланс! Появилось желание вернуться еще и взять другие экскурсии: для меня это весомый показатель, что все прошло здорово! Однозначно, рекомендую на 110%! Интересно, позитивно и насыщено!

