8 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия на старинный золотой прииск Соверен Хилл в Мельбурне
Путешествие в прошлое на прииске Соверен Хилл: мытье золота, шахты, дилижансы и многое другое ждут вас! Почувствуйте дух золотой лихорадки
Начало: Отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от $552 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 11 чел.
Экскурсия по живописным местам Великой Океанской дороги
Насладитесь уникальной поездкой по Великой Океанской дороге с остановками на пляжах, среди дикой природы и у знаменитых скал 12 Апостолов
Начало: Ваш отель проживания в Мельбурне
Расписание: ежедневно в 9:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от $550 за всё до 3 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
12 авг в 08:30
13 авг в 08:00
430$409 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «На весь день»
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