Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы посмотрите все основные достопримечательности 🏛️ центрального Мельбурна - культурной столицы ⭐️ Австралии: посмотрите домик капитана Кука, Храм Памяти, старую тюрьму и памятник "трём 8-кам", побываете на рынке Королевы Виктории, проедетесь по центру города и пройдетесь по площади Федерации - главной площади города рядом с эмблемой города - вокзалом Флиндерс, зайдете в самый знаменитый паб в Мельбурне и узнаете историю 📖 Хлои, проедетесь по трассе Формулы 1 и побываете на побережье океанской бухты в районе Ст Килда.