Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

Вы посмотрите все основные достопримечательности 🏛️ центрального Мельбурна - культурной столицы ⭐️ Австралии: посмотрите домик капитана Кука, Храм Памяти, старую тюрьму и памятник "трём 8-кам", побываете на рынке Королевы Виктории, проедетесь по центру города и пройдетесь по площади Федерации - главной площади города рядом с эмблемой города - вокзалом Флиндерс, зайдете в самый знаменитый паб в Мельбурне и узнаете историю 📖 Хлои, проедетесь по трассе Формулы 1 и побываете на побережье океанской бухты в районе Ст Килда.
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.