Спутник М. проводит ещё 2 экскурсии

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Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну

Спутник М.
Спутник М. – Гид из Мельбурна
Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну
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Групповая обзорная экскурсия по Мельбруну
Вы посмотрите все основные достопримечательности 🏛️ центрального Мельбурна - культурной столицы ⭐️ Австралии: посмотрите домик капитана Кука, Храм Памяти, старую тюрьму и памятник "трём 8-кам", побываете на рынке Королевы Виктории, проедетесь по центру города и пройдетесь по площади Федерации - главной площади города рядом с эмблемой города - вокзалом Флиндерс, зайдете в самый знаменитый паб в Мельбурне и узнаете историю 📖 Хлои, проедетесь по трассе Формулы 1 и побываете на побережье океанской бухты в районе Ст Килда.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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