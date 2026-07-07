Познакомлю вас с настоящим Мельбурном — без глянца, туристических клише и банальных фактов. Узнавать столицу будем через атмосферу улиц, искусство, природу и тишину. Понаблюдаем, как Мельбурн дышит, меняется и раскрывается.
Это не классическая экскурсия, а авторский опыт — я поделюсь с вами своими ощущениями от города и подстроюсь под ваш ритм и интересы. Каждое путешествие получается личным и неповторимым.
Это не классическая экскурсия, а авторский опыт — я поделюсь с вами своими ощущениями от города и подстроюсь под ваш ритм и интересы. Каждое путешествие получается личным и неповторимым.
Описание экскурсии
- Карлтон — район, где ощущается мягкий, европейский, интеллектуальный Мельбурн. Атмосфера старого города, кофе, архитектура и спокойный ритм.
- Коллингвуд — более живой квартал, где город говорит громче через уличное искусство. Здесь вспоминается индустриальное прошлое и творится новая культура.
- Абботсфордский монастырь — в стиле викторианской неоготики. Пространство тишины и глубины. В прошлом святыня, а теперь — творческий и культурный центр с художественными студиями, мастерскими и ресторанами.
- Королевские ботанические сады — зелёное сердце города, где Мельбурн замедляется и дышит.
- Монумент памяти — военный мемориал, посвящённый всем австралийцам, которые проявили доблесть в вооружённых конфликтах и миротворческих миссиях.
- Луна-парк в Сент-Килде — старейший непрерывно действующий парк развлечений в Австралии прямо у берегов океана.
- Озеро Альберт-Парк — искусственный водоём, пространство для отдыха с видами на город.
- Национальная галерея Виктории — старейший и крупнейший художественный музей Австралии, в его коллекции более 76 000 произведений искусства.
Вы узнаете:
- про контрасты: тишина и движение, природа и бетон, прошлое и настоящее — как они сосуществуют и формируют ощущение пространства.
- как история остаётся в архитектуре, улицах и атмосфере, даже когда город меняется.
- что Мельбурн пытается сказать через форму, цвет и пространство.
- почему каждый чувствует город по-своему и что он отражает внутри нас.
Организационные детали
- Трансфер из вашего отеля в центре Мельбурна и обратно входит в стоимость.
- Экскурсия проходит пешком и на автомобиле, детское кресло по запросу.
- Маршрут гибкий — подстроим его под погоду, ритм и ваши интересы.
- Вход в Национальную галерею Виктории на постоянные экспозиции — бесплатно, билеты на другие выставки — за доплату (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваш гид в Мельбурне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Мельбурне и в штате Виктория с 2004 года. Это мой дом и место, которое я искренне люблю. Мельбурн для меня — город с характером и историей, где
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