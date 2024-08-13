Семейные развлекательные экскурсии Мельбурна

Найдено 3 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Мельбурне на русском языке, цены от $50, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Путешествие по Великой океанской дороге
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Мельбурну: сёрфинг, маяки, шоколад и тропический лес
Вас ждёт незабываемое путешествие по Великой океанской дороге: водопады, маяки, шоколадная фабрика, коалы и скалы 12 апостолов. Забронируйте экскурсию сейчас
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 11:00
3 сен в 08:00
$430 за всё до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
На машине
скидка
5%
4 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Мельбурн
Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: В центре города или в аэропорту
5 сен в 08:30
6 сен в 15:00
250$238 за всё до 4 чел.
С Мельбурном на «ты»
Пешая
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
С Мельбурном на «ты»
Главные достопримечательности и секретные уголки города на дружеской экскурсии
Начало: На площади Federation Square
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    13 августа 2024
    Путешествие по Великой океанской дороге
    Огромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятно красиво! Комфортно и вкусно! Тысяча рекомендаций!
    Огромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятноОгромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятноОгромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятноОгромная благодарность Ольге! Без нее наше путешествие в Мельбурн вообще было бы бессмысленным! Очень интересно, невероятно
  • И
    Игорь
    2 июля 2024
    Великолепный Мельбурн
    Все было отлично! Спасибо за информацию по обменникам с лучшим курсом, отличную рекомендацию ресторана и помощь в бронировании.
  • Д
    Денис
    1 июля 2024
    Великолепный Мельбурн
    Ольга, спасибо за такой подробный рассказ, рекомендации ресторанов и дегустацию в винодельне. Еще мы воспольвались вашим советом и съездили на горячие
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    источники, которые вы нам так красиво расписали. Провели там 4 часа и кайфанули. И купили сувениры на крытом рынке, о котором вы говорили.

  • M
    Maxim
    1 июля 2024
    Великолепный Мельбурн
    It was a great trip. Melbourne is awesome city and really MARVELLOUS. Olga is a great tour-guide. She shared so much useful information about the City and districts.

Ответы на вопросы от путешественников по Мельбурну в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Мельбурну в сентябре 2024
Сейчас в Мельбурне в категории "Можно с детьми" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 430 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Мельбурне (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Можно с детьми», 10 ⭐ отзывов, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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