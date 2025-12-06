читать дальше

почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!