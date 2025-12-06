Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
«Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть — в формате прогулки по пляжам и паркам»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
«Мы отправимся рано утром, чтобы успеть увидеть красоты парка раньше туристических автобусов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
«как Гайд-Парк связан с военной историей страны»
23 дек в 12:00
24 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
- ллилия6 декабря 2025Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
- РРоман29 ноября 2025Отличная экскурсия! Рекомендую!
- ЮЮлия9 ноября 2025Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗
Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
- ДДмитрий31 октября 2025Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
- MMarina28 июля 2025Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
- ГГуля20 апреля 2025Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
