Экскурсии по паркам Сиднея

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Сиднее на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
4.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
«Часть экскурсии проходит на автомобиле, часть — в формате прогулки по пляжам и паркам»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
«Мы отправимся рано утром, чтобы успеть увидеть красоты парка раньше туристических автобусов»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
«как Гайд-Парк связан с военной историей страны»
23 дек в 12:00
24 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лилия
    6 декабря 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
  • А
    Алла
    30 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
    читать дальше

    почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!

  • Р
    Роман
    29 ноября 2025
    Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
    Отличная экскурсия! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
    Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
    С Катей очень легко и интересно! 🤗
    Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
    Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
    читать дальше

    имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.
    Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем!

  • M
    Marina
    28 июля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
  • Г
    Гуля
    20 апреля 2025
    Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
    Получили огромное удовольствие!
    Еще больше влюбились в этот город!
    Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅
    Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏
    Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Парки»

Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 875. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
