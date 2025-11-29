Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
«Единении прошлого и будущего — архитектуре, природе и людях»
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Голубые горы: природа, легенды и символы Австралии на люксовом авто
Отправиться из Сиднея к коалам, кенгуру и панорамам каньонов
«8:15 — парк дикой природы Фезердейл (Featherdale)»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
$875 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубые горы: прикоснуться к легенде Австралии
Скалы Три Сестры, эвкалиптовый лес, водопады и истории аборигенов (из Сиднея)
Начало: У вашего отеля
«Как местные племена воспринимали природу как живую силу: тотемы, змеи и древние леса»
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
