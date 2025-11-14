Мои заказы

История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма

Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
Прогуляйтесь по Сиднею, где колониальные улицы The Rocks соседствуют с блеском Харбор-Бриджа, а величие собора Сент-Мэри перекликается с авангардом Оперного театра! За 4 часа вы увидите главное: исторические здания, знаковые достопримечательности, зелёные уголки и улицы, хранящие тайны прошлого. Удивляйтесь, слушайте и смотрите — и город оживёт на ваших глазах.
5
1 отзыв
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма© Татьяна
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма© Татьяна
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма© Татьяна

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Узкие улочки и каменные переулки The Rocks, где в 1788 году высадились первые поселенцы.
  • Старейшие здания города — Кедменс-Коттедж, склады Кемпбелла, церковь Сент-Джеймс.
  • Харбор-Бридж вблизи — и сможете сфотографироваться у его подножия.
  • Оперный театр снаружи — и при желании заглянете внутрь.
  • Ботанический сад с редкими растениями и видами на залив.
  • Витражи и мозаики собора Сент-Мэри.
  • Механические часы и витражи в галерее Queen Victoria Building.
  • Уникальные опалы, добытые в австралийской глубинке.

Вы узнаете:

  • почему The Rocks называют колыбелью Сиднея — и какие тайны хранят его подвалы.
  • как строили Сиднейский мост и кто дал ему прозвище вешалка.
  • историю создания Оперного театра и почему архитектор ушёл, не завершив проект.
  • чем интересна улица Маккуори и какие здания сыграли ключевую роль в истории Австралии.
  • как опалы стали символом страны и где их добывают.
  • как выглядели первые тюрьмы, казармы и монетный двор.
  • зачем в The Rocks похищали моряков и куда вели тайные туннели.
  • как Гайд-Парк связан с военной историей страны.

Организационные детали

  • Мы заходим в собор Сент-Мэри, галерею Queen Victoria Building и по пожеланию в галерею опалов. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Сиднее
GOOD DAY MATE!!! — именно так вас приветствуют в Австралии — с открытым сердцем и доброй улыбкой. И я, Татьяна Вольфман, ваш личный гид в Сиднее, присоединяюсь к этому тёплому
читать дальше

приёму. Я живу в Австралии с 1992 года, а с 1994-го с любовью провожу авторские экскурсии по Сиднею и его окрестностям. За это время я объехала всю страну и открыла для себя множество уникальных мест, которыми с радостью делюсь с гостями. Мои экскурсии — это не только история и достопримечательности. Это живые маршруты с душой, где вы познакомитесь с редкой природой, образом жизни австралийцев, их культурой, привычками и яркими историями. Я показываю не туристические толпы, а настоящую Австралию — с её бушем, океаном, птицами и душевными людьми. Буду рада разделить с вами мою любовь к этой удивительной стране. Добро пожаловать в Сидней!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
14 ноя 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!

Входит в следующие категории Сиднея

Похожие экскурсии из Сиднея

Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
4.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
21 ноя в 09:00
$775 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сиднее. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сиднее