Прогуляйтесь по Сиднею, где колониальные улицы The Rocks соседствуют с блеском Харбор-Бриджа, а величие собора Сент-Мэри перекликается с авангардом Оперного театра! За 4 часа вы увидите главное: исторические здания, знаковые достопримечательности, зелёные уголки и улицы, хранящие тайны прошлого. Удивляйтесь, слушайте и смотрите — и город оживёт на ваших глазах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Узкие улочки и каменные переулки The Rocks, где в 1788 году высадились первые поселенцы.
- Старейшие здания города — Кедменс-Коттедж, склады Кемпбелла, церковь Сент-Джеймс.
- Харбор-Бридж вблизи — и сможете сфотографироваться у его подножия.
- Оперный театр снаружи — и при желании заглянете внутрь.
- Ботанический сад с редкими растениями и видами на залив.
- Витражи и мозаики собора Сент-Мэри.
- Механические часы и витражи в галерее Queen Victoria Building.
- Уникальные опалы, добытые в австралийской глубинке.
Вы узнаете:
- почему The Rocks называют колыбелью Сиднея — и какие тайны хранят его подвалы.
- как строили Сиднейский мост и кто дал ему прозвище вешалка.
- историю создания Оперного театра и почему архитектор ушёл, не завершив проект.
- чем интересна улица Маккуори и какие здания сыграли ключевую роль в истории Австралии.
- как опалы стали символом страны и где их добывают.
- как выглядели первые тюрьмы, казармы и монетный двор.
- зачем в The Rocks похищали моряков и куда вели тайные туннели.
- как Гайд-Парк связан с военной историей страны.
Организационные детали
- Мы заходим в собор Сент-Мэри, галерею Queen Victoria Building и по пожеланию в галерею опалов. Остальные достопримечательности осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Татьяна — ваш гид в Сиднее
GOOD DAY MATE!!! — именно так вас приветствуют в Австралии — с открытым сердцем и доброй улыбкой. И я, Татьяна Вольфман, ваш личный гид в Сиднее, присоединяюсь к этому тёплому
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
С
Сергей
14 ноя 2025
Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!
