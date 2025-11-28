Поездка в Голубые горы — это встреча с дикой природой Австралии и грандиозными ландшафтами: скалы, каньоны глубиной до 500 метров, водопады и туманные долины. Вы посетите уединённые смотровые площадки, увидите символ страны — «Трёх Сестёр», встретите кенгуру и коал, а при желании прокатитесь по самой крутой железной дороге в мире.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

7:30 — встреча в отеле и выезд из Сиднея

Мы отправимся рано утром, чтобы успеть увидеть красоты парка раньше туристических автобусов.

8:15 — парк дикой природы Фезердейл (Featherdale)

Покормите кенгуру с руки, понаблюдайте за коалами и познакомьтесь с другими представителями уникальной фауны Австралии.

10:00 — панорамы Голубых гор

Смотровые площадки Скала Линкольна (Lincoln’s Rock) и Кейхилл (Cahill Lookout) откроют захватывающие виды на каньоны и долины. На площадке Эхо-Поинт (Echo Point) вы увидите знаменитую скальную формацию «Три Сестры», но без привычных толп туристов.

12:00 — Scenic World (по желанию)

Прокатитесь по самой крутой железной дороге в мире, пройдёте по канатным дорогам Cableway и Skyway, наслаждаясь видами на ущелья и леса.

13:00 — обед в местном кафе

Аутентичная кухня Австралии (оплачивается отдельно).

14:00 — дорога назад в отель (около 1,5 ч)

Организационные детали

Транспорт: люксовый Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)

Включено: платные дороги, въезд в национальный парк

Scenic World можно заменить на Гранд Каньон

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплачивается дополнительно