Поездка в Голубые горы — это встреча с дикой природой Австралии и грандиозными ландшафтами: скалы, каньоны глубиной до 500 метров, водопады и туманные долины.
Вы посетите уединённые смотровые площадки, увидите символ страны — «Трёх Сестёр», встретите кенгуру и коал, а при желании прокатитесь по самой крутой железной дороге в мире.
Описание экскурсии
7:30 — встреча в отеле и выезд из Сиднея
Мы отправимся рано утром, чтобы успеть увидеть красоты парка раньше туристических автобусов.
8:15 — парк дикой природы Фезердейл (Featherdale)
Покормите кенгуру с руки, понаблюдайте за коалами и познакомьтесь с другими представителями уникальной фауны Австралии.
10:00 — панорамы Голубых гор
Смотровые площадки Скала Линкольна (Lincoln’s Rock) и Кейхилл (Cahill Lookout) откроют захватывающие виды на каньоны и долины. На площадке Эхо-Поинт (Echo Point) вы увидите знаменитую скальную формацию «Три Сестры», но без привычных толп туристов.
12:00 — Scenic World (по желанию)
Прокатитесь по самой крутой железной дороге в мире, пройдёте по канатным дорогам Cableway и Skyway, наслаждаясь видами на ущелья и леса.
13:00 — обед в местном кафе
Аутентичная кухня Австралии (оплачивается отдельно).
14:00 — дорога назад в отель (около 1,5 ч)
Организационные детали
- Транспорт: люксовый Mercedes Valente (9 мест) или Hyundai Staria Highlander (8 мест)
- Включено: платные дороги, въезд в национальный парк
- Scenic World можно заменить на Гранд Каньон
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Оплачивается дополнительно
- Парк дикой природы Featherdale — взрослые ~$44, дети ~$28
- Scenic World — взрослые ~$61, дети ~$37, по желанию
- Обед
- Прогулка по бушу, например, к водопаду Вентворт — +$100 за каждый дополнительный час
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Сиднее
Провели экскурсии для 7 туристов
Живу в Сиднее с 2003 года, организую VIP туры с 2006. Наши профессиональные русскоговорящие гиды в Сиднее имеют многолетний опыт в туризме. Мы знаем лучшие места, удивительные скрытые жемчужины и увлекательные истории.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
29 ноя 2025
Отличная экскурсия! Рекомендую!
