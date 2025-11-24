Мои заказы

Пешие экскурсии-прогулки в Сиднее с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Сиднее на русском языке, цены от $60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
Истории любви, миграции и свободы: понять, как город стал символом нового для многих
Начало: Circular Quay
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Пешая
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
Каменные переулки The Rocks, Харбор-Бридж, собор Сент-Мэри и многое другое - на обзорной прогулке
23 дек в 12:00
24 дек в 12:00
$370 за всё до 8 чел.
Личное свидание с Сиднеем
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Личное свидание с Сиднеем
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На ступенях перед входом в дом таможни
Завтра в 11:00
22 дек в 11:00
$300 за всё до 5 чел.
Свидание с Сиднеем
Пешая
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Свидание с Сиднеем
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На ступенях перед входом в дом таможни
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 15:15
22 дек в 15:15
24 дек в 15:15
$60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Никита
    24 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
    Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
    Большое спасибо Ольге за интересную, обширную и увлекательную экскурсию по Сиднею.
Очень рекомендую для знакомства с городом начать именно с этой экскурсии. Время пролетело незаметно:)
  • О
    Оксана
    21 ноября 2025
    История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
    Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.
    Замечательная экскурсия. Много истории, много архитектуры. Татьяна прекрасно рассказывала за что я ей очень благодарна.
  • A
    Alexandre
    20 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    10/10
  • Я
    Ярослав
    15 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой.
    Большое спасибо Ольге за замечательную экскурсию и прогулку по Сиднею!
    Отличная экскурсия, чтобы познакомиться с городом и влюбиться в него! Прогулка действительно с душой
  • С
    Сергей
    14 ноября 2025
    История и современность Сиднея: от колонистов до футуризма
    Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Узнали много интересного, кроме того, Татьяна дала много информации о дальнейшем пребывании в Сиднее и помогла купить оригинальные Угги и украшения из опала. Получили то, что хотели, даже больше! Спасибо!!!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Ольга чудесный гид и интересный рассказчик. Мы заказывали 2 разные экскурсии и остались очень довольны. Также Ольга помогла нам во
    читать дальше

    время поездки с рекомендациями по ресторанам, магазинам. Так как был опыт работы с другим гидом в Сиднее - могу смело советовать к выбору именно Ольгу.

  • V
    Victoriia
    7 ноября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Мы получили много рекомендаций по поводу отпуска, прогулялись красивым маршрутом, а также Ольга нам сделала много красивых фото на память! Рассказ был интересный, не нудный, наглядный с картинками! Спасибо большое! ♥️
  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
    Ольга - восхитительный гид.
    Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
    Вы услышите
    читать дальше

    о жизни австралийцев, об их прошлом и настоящем, об их занятиях и увлечениях.
    Вы узнаете всё и даже больше.
    С Ольгой вас ждёт не просто заученный материал, а увлекательная история, личный опыт и обширные исследования.
    Мне было очень комфортно, интересно и захватывающе.
    Мы многое узнали об Австралии и её окрестностях. Мы посетили лучшие винодельни региона.
    Если вы желаете, чтобы это путешествие стало незабываемым, обратитесь к Ольге.
    Она обязательно поможет вам влюбиться в Сидней и не только.
    Мы путешествовали с Ольгой 3 дня, впечатлений на неделю минимум.

    Вам непременно понравится Сидней с самого начала!
Ольга - восхитительный гид.
Ее познания охватывают всю Австралию и, пожалуй, половину земного шара.
  • М
    Марина
    8 сентября 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Наша благодарность Ольге за нетривиальную экскурсию! Открыли Сидней с новой, не известной для нас стороны. Ольга позитивный, приятный в общении человек, эрудированный собеседник. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    14 июля 2025
    Секреты Сиднея: прогулка с душой по городу у моря
    Спасибо огромное Ольге за экскурсию! Все прошло на высшем уровне!

Сколько стоит экскурсия по Сиднею в декабре 2025
Сейчас в Сиднее в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 370. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Пешеходные», 10 ⭐ отзывов, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль