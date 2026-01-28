Вы отправитесь в путешествие по Сиднею, где футуристичные небоскрёбы гармонично соседствуют с белоснежными парусами знаменитой оперы. Увидите его главные достопримечательности и самые фотогеничные уголки. И поймёте, каким был город в начале своей истории и каким он стал сегодня.
Описание экскурсии
- Мы проследим путь первых исследователей — вы почувствуете себя первооткрывателями
- Вы узнаете, на каком транспорте прибыли первые поселенцы
- И услышите древние аборигенские легенды, которые до сих пор хранит эта земля и прибрежные воды
Вы увидите
- Сиднейский оперный театр
- Парк Первого Флота
- Первый дом правительства Австралии
- Здание старой таможни
- Коттедж Кэдмана
- Королевские ботанические сады
А ещё заглянем на смотровую площадку с видом на мост Харбор-Бридж!
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- С маршрутом экскурсии можно ознакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия полностью пешеходная, предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Сиднее, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ступенях перед входом в дом таможни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Сиднее
Организатор данного мероприятия
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Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Все было замечательно, в соответствии с нашими запросами. Прекрасная ознакомительная экскурсия на первый день в Сиднее!
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