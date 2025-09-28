Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
28 сен в 08:00
29 сен в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучшее в Сиднее: большое знакомство с центром и восточными пригородами
Увидеть город глазами местного жителя
Завтра в 09:00
28 сен в 09:00
$750 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
С комфортом добраться до нужного адреса, увидев по пути визитные карточки Австралии
Начало: Зона прилёта аэропорта SYD
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:00
$86 за всё до 3 чел.
