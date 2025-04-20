Г Гуля

Получили огромное удовольствие! Еще больше влюбились в этот город! Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅 Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏 Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊