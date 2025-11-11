Индивидуальный трансфер из аэропорта Сиднея поможет вам начать отдых приятно и без неожиданностей.
Наш водитель встретит вас на выходе из терминала прилёта с именной табличкой, поможет с чемоданом и привезёт по указанному адресу, чётко соблюдая все меры безопасности и правила дорожного движения.
Описание трансфер
Данная услуга не является экскурсией — это трансфер до нужного вам адреса. Однако во время поездки вы сможете увидеть из окна автомобиля несколько знаковых достопримечательностей:
- Ботанический сад на берегу Сиднейской гавани — старейший в городе
- Оперный театр с парусообразной крышей — символ Австралии
- Харбор-Бридж — один из крупнейших арочных мостов в мире
Количество и очерёдность увиденных объектов зависит от местоположения вашего отеля.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Honda City, Toyota Corolla или другом автомобиле аналогичного класса. Вместимость: до 3 человек и 2 чемоданов
- Стоимость указана за трансфер в дневное время в одну сторону из аэропорта в центральную часть Сиднея. Стоимость ночного трансфера уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать англоговорящий водитель. До, во время и после трансфера с вами 24/7 будет на связи наш русскоговорящий менеджер
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для большего количества пассажиров и/или багажа — подробности в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зона прилёта аэропорта SYD
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Сиднее
Провели экскурсии для 1134 туристов
Я живу в юго-восточной Азии. С друзьями из разных стран этого региона я организовал сервис по предоставлению трансфера. Наша основная идея — сочетание комфорта, доступной цены и русскоговорящей поддержки. Мы сделаем всё возможное, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о регионе, независимо от того какую страну вы выберете: Вьетнам, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Филиппины и т. д.Задать вопрос
Входит в следующие категории Сиднея
