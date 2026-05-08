Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея
Пляжи, смотровые площадки, национальный парк и маяк на краю континента
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
22 авг в 08:00
от $640 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
С комфортом добраться до нужного адреса, увидев по пути визитные карточки Австралии
Начало: Зона прилёта аэропорта SYD
Завтра в 14:00
22 авг в 00:00
от $116 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
очень рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
Вам был полезен этот отзыв?
К
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
Вам был полезен этот отзыв?
Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗 Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗 Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
Вам был полезен этот отзыв?
Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅 Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏 Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅 Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏 Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 9 отзывов в Сиднее в категории "Ночные"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в августе 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 640. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ночные», 9 ⭐ отзывов, цены от $116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь