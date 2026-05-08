Ночные прогулки и экскурсии Сиднея

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Сиднее на русском языке, цены от $116. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
На машине
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Харбор-Бридж, Оперный театр, пляж Бондай и другие топовые локации - за полдня
Начало: У вашего отеля
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от $400 за всё до 4 чел.
Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея
Пляжи, смотровые площадки, национальный парк и маяк на краю континента
Начало: По договорённости
Завтра в 15:30
22 авг в 08:00
от $640 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
На машине
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно
С комфортом добраться до нужного адреса, увидев по пути визитные карточки Австралии
Начало: Зона прилёта аэропорта SYD
Завтра в 14:00
22 авг в 00:00
от $116 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Р
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
очень рекомендую
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Н
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Хотели бы выразить особую благодарность Екатерине! Ее знания и увлеченность сделали экскурсию по Сиднею по-настоящему незабываемой. Екатерина прекрасно объясняла историю
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и культуру города, отвечала на все наши вопросы и делилась интересными фактами о жизни в Австралии. Ее дружелюбие, энергия и позитивное отношение к жизни создали замечательную атмосферу, и благодаря ей мы ощутили дух Сиднея. Огромное спасибо!

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К
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в атмосферу Сиднея, показала красивые пляжи и порекомендовала рестораны.
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в
Очень понравилась экскурсия, если это ваш первый визит - крайне рекомендую. Катя сразу окунула меня в
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лилия
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Спасибо большое нашему гиду Екатерине! Очень позитивный и жизнерадостный человек. Мы увидели Сидней ее глазами и полюбили этот город. Очень ценно было узнать про город и его жителей, их нравы, привычки и традиции от человека, который близок нам по менталитету.
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А
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Экскурсия по Сиднею оставила самые тёплые впечатления. Мы гуляли по необычным маршрутам, где каждый поворот открывал неожиданные места и давал
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почувствовать город по-особенному. Гид Катерина была прекрасна: увлечённая, интересная, с большим багажом знаний. Отвечала на все наши дотошные вопросы в различных областях жизни страны: образование, здравоохранение и тд. Рассказывала так, что Сидней буквально оживал перед нами — с его улочками с уникальными фиолетовыми деревьями Джакаранда, смотровыми площадками, пляжами и деталями, которые обычно проходят мимо глаз туриста. Маршрут оказался действительно классным: насыщенный, разнообразный и очень продуманный. Эта экскурсия стала для нас настоящим открытием и влюбила нас в Сидней! Экскурсия прошла на одном дыхании, быстро и незаметно! Большое спасибо Кате!

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Юлия
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Решили с подругой взять экскурсию у Кати, так сказать, познакомиться с городом!)
Мы в полном восторге!!! С Катей время пролетело незаметно! Все нам показала, рассказала, подсказала!
С Катей очень легко и интересно! 🤗 Огромное спасибо! Рекомендуем 👍🏻🫶
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Дмитрий
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Катерина провели великолепную экскурсию для нашей группы из десяти человек!
Если вам нужен не занудный рассказ с длинным перечнем дат и
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имён, которые всё равно забудутся ровно через пять секунд – то вам к ней! Живая, непосредственная, обаятельная, откровенная – готова поделиться своим опытом жизни в этом замечательном городе, который искренне любит и ценит.
Катерина очаровала всю команду, спасибо ей за отличное знакомство с Сиднеем!

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Marina
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Отличная, интересная обзорная экскурсия, комфортный новый автомобиль, Катя интересный и приятный собеседник 🤍
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Гуля
Гармония города и океана: лучшее в Сиднее
Получили огромное удовольствие!
Еще больше влюбились в этот город!
Экскурсия была легкой, комфортабельное авто, красивые локации, и нам повезло встретить закат на побережье🌅 Катя интересный собеседник, очень много узнали и успели увидеть🙏 Благодарю за волшебный день и мы обязательно вернемся сюда снова😊
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Всего 9 отзывов в Сиднее в категории "Ночные"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Сиднею в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиднее
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Гармония города и океана: лучшее в Сиднее;
  2. Дорога к ветрам океана: путь на север Сиднея;
  3. Трансфер из аэропорта в центр Сиднея - или обратно.
Какие места ещё посмотреть в Сиднее
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Сиднейский оперный театр.
Сколько стоит экскурсия по Сиднею в августе 2026
Сейчас в Сиднее в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 116 до 640. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиднее (Австралия 🇦🇺) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Ночные», 9 ⭐ отзывов, цены от $116. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австралии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь