О коронавирусе в Австрии на 30 марта 2020

Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии на сегодня по данным 30 марта 2020: 8788 заражено, 86 умерло, 479 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Австрии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии на сегодня по данным 30 марта 2020: 8788 заражено, 86 умерло, 479 выздоровело. Последние новости связаные с распространением вируса в Австрии, графики по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Австрии за всё время 8788 +517 за 29 марта 2020 Выздоровели 479 +254 Умерли 86 +18 Летальность 1% В критическом состоянии 187

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек 11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Каждый день в мире заражаются тысячи людей, на 29 марта 2020 вирусом заразились 721 412 человек на земле. При этом в Австрии находится 1.22% (8788 человек) от всех подтвержденных заболевших в мире, 187 из них в критическом состоянии, 86 умерло, 479 выздоровело, а всего инфицированных осталось 8223 человека. Самого первого зараженного человека в Австрии выявили 24 февраля 2020 года

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Австрии

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства. На данный момент смертность во всём мире составляет 4.71%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью. Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Австрии

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Австрии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 29 мар 2020 8788517 8618 0.22% 479254 ▲ 8223+245 28 мар 2020 8271614 6810 0.13% 225 ▲ 7978+604 27 мар 2020 7657748 589 0.12% 225113 ▲ 7374+626 26 мар 2020 69091321 4919 0.28% 112103 ▲ 6748+1199 25 мар 2020 5588305 302 0.04% 9 ▲ 5549+303 24 мар 2020 5283809 287 0.13% 9 ▲ 5246+802 23 мар 2020 4474892 215 0.11% 9 ▲ 4444+887 22 мар 2020 3582768 168 0.22% 9 ▲ 3557+760 21 мар 2020 2814426 82 0.07% 9 ▲ 2797+424 20 мар 2020 2388375 6 — 9 ▲ 2373+375 19 мар 2020 2013367 62 0.1% 9 ▲ 1998+365 18 мар 2020 1646314 41 0.06% 98 ▲ 1633+305 17 мар 2020 1332314 3 — 1 ▲ 1328+314 16 мар 2020 1018158 32 0.2% 6 ▲ 1009+156 15 мар 2020 860205 1 — 6 ▲ 853+205 14 мар 2020 655151 1 — 6 ▲ 648+151 13 мар 2020 504202 1 — 62 ▲ 497+200 12 мар 2020 30256 11 0.34% 4 ▲ 297+55 11 мар 2020 24664 0 — 4 ▲ 242+64 10 мар 2020 18251 0 — 42 ▲ 178+49 9 мар 2020 13127 0 — 22 ▲ 129+25 8 мар 2020 10425 0 — 0 ▲ 104+25 7 мар 2020 7924 0 — 0 ▲ 79+24 6 мар 2020 5514 0 — 0 ▲ 55+14 5 мар 2020 4112 0 — 0 ▲ 41+12 4 мар 2020 298 0 — 0 ▲ 29+8 3 мар 2020 213 0 — 0 ▲ 21+3 2 мар 2020 184 0 — 0 ▲ 18+4 1 мар 2020 145 0 — 0 ▲ 14+5 29 фев 2020 96 0 — 0 ▲ 9+6 27 фев 2020 31 0 — 0 ▲ 3+1 25 фев 2020 22 0 — 0 ▲ 2+2 Показать всю таблицу

Разница по выздоровевшим и заболевшим по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

10 стран где больше всего текущих больных на 29 марта 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, BNO, Worldometer

Последние новости о коронавирусе связанные с Австрией Детский врач вернулась из Австрии в Россию и пошла на работу lenta Заведующая детской больницей в Ярославле съездила в Австрию и после возвращения в Россию не стала самоизолироваться. Отделение пульмонологии, где она работала, пришлось закрыть на двухнедельный карантин. С ней в Европу ездил муж, сейчас он в инфекционной больнице, его анализ на коронавирус отправили в Новосибирск. Российский врач приехал из Эмиратов и заразил двух человек коронавирусом lenta У троих жителей Ивановской области предварительно обнаружена коронавирусная инфекция. Два человека предположительно подхватили вирус от врача, который посещал ОАЭ. Доктор два дня ходил на работу, а потом сдал анализ на коронавирус, и тот дал положительный результат. Третий зараженный ивановец вернулся из Австрии.

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